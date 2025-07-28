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А Алена Очень мало отзывов для такой шедевральной фотосессии и чудесной Вероники!



Очень приятный человек, контакт сразу нашли 🥰. После пяти минут я уже расслабилась и позы стали естественне е 😅



А какие моменты Вероника ловила на фото - просто не передать словами! 😍 Фотографии получились живыми! 🤩



Благодарю за такую память! ❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана Очень приятно было общаться с Вероникой,а так же на память остались красивые фотографии летнего раннего утра в Питере 🌼 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Александра Гуляли мы с 5.00, это было замечательно!!! Вероника очень тактичный человек, даже с моим сыном нашла "общий язык"))) маршрут не утомляет, даже наоборот придает свежести! Город прекрасен, людей почти нет, солнышко всходит))) Надеюсь фото будут прекрасны! Если у меня на мой телефон даже чтото получилось 🤭🤭🤭 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Милая, улыбчивая, что само по себе располагает к себе. Рассказала немного о городе, о каких-то нюансах, что тоже немаловажно) Такая фотопрогулка)

Фото приложила локаций, по которым гуляли) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Благодарю за прекрасную прогулку и красивые фотографии! 5 утра - это прекрасно) нет людей, очень красиво) быстро нашли общий язык, было приятно пообщаться и комфортно фотографировпться, благодарю Веронику за эту прогулку и прекрасные фото ❤️✨ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет