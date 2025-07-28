Почему — рассвет? В этот час вы будете наслаждаться главными достопримечательностями Петербурга без суеты и незнакомцев в кадре. Город в утренней дрёме открывается с необыкновенных сторон — нам будет проще их запечатлеть. Рассвет подарит необыкновенно мягкий свет: он проявит ваши лучшие черты. А я, безусловно, буду помогать и направлять вас в кадре.
Описание фото-прогулки
- Исаакиевская площадь богата фотогеничными ракурсами. На фоне собора и памятника императору Николаю I фотографии наполняются яркими оттенками французского города.
- Набережная Мойки с её переливами и мостами будет выразительно бликовать в наших кадрах.
- Магазин у Красного моста — одно из самых фешенебельных мест в городе. Здание в стиле модерн с большими стеклянными витринами отлично смотрится в кадре.
- Дворцовая площадь и величественная арка Главного штаба.
- Дворцовая набережная с открыточными видами.
Есть два варианта ранней съемки:
- В 5 утра — самое чарующее время: нежный свет и тихие улочки. Можно по-настоящему насытиться городом, свободно выбирать позы и ракурсы.
- В 7 утра — город ещё свеж, но уже мелькают призраки спешащих на работу и начинают слегка гудеть дороги. Для фотографий без людей нужно немного больше времени и ракурсов.
Организационные детали
- Съёмка длится 1–1,5 часа.
- Стоимость указана за одного человека, за дополнительного человека доплата 1500 ₽.
- Я могу немного рассказать вам про город, но основной формат нашей встречи — фотосессия.
- Вы получите 100+ фотографий в обработке в течение 3–4 дней после съёмки. Все файлы будут на облачном диске, ссылку на него отправлю в один из мессенджеров или на почту. Фотографии хранятся месяц. Если вы не успеваете их скачать, предупредите заранее.
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 80D.
- На съёмку можно брать реквизит (букет цветов, газета и багет и т. д) — он поможет вам чувствовать себя свободнее перед камерой.
в среду в 05:00 и 07:00
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 05:00 и 07:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 113 туристов
Меня зовут Вероника. Уже более 6 лет занимаюсь профессиональной съёмкой. По образованию я журналист, изучаю город и ловлю его многообразие в фотографиях. Мне интересно разгадывать человека и раскрывать разные стороны его красоты. А показывать эту красоту самому человеку безумно приятно. Это и является для меня главной задачей при съёмке и в совместной работе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень мало отзывов для такой шедевральной фотосессии и чудесной Вероники!
Очень приятный человек, контакт сразу нашли 🥰. После пяти минут я уже расслабилась и позы стали естественне е 😅
А какие моменты Вероника ловила на фото - просто не передать словами! 😍 Фотографии получились живыми! 🤩
Благодарю за такую память! ❤️
Очень приятный человек, контакт сразу нашли 🥰. После пяти минут я уже расслабилась и позы стали естественне е 😅
А какие моменты Вероника ловила на фото - просто не передать словами! 😍 Фотографии получились живыми! 🤩
Благодарю за такую память! ❤️
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О
Очень приятно было общаться с Вероникой,а так же на память остались красивые фотографии летнего раннего утра в Питере 🌼
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Гуляли мы с 5.00, это было замечательно!!! Вероника очень тактичный человек, даже с моим сыном нашла "общий язык"))) маршрут не утомляет, даже наоборот придает свежести! Город прекрасен, людей почти нет, солнышко всходит))) Надеюсь фото будут прекрасны! Если у меня на мой телефон даже чтото получилось 🤭🤭🤭
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А
Милая, улыбчивая, что само по себе располагает к себе. Рассказала немного о городе, о каких-то нюансах, что тоже немаловажно) Такая фотопрогулка)
Фото приложила локаций, по которым гуляли)
Фото приложила локаций, по которым гуляли)
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Н
Благодарю за прекрасную прогулку и красивые фотографии! 5 утра - это прекрасно) нет людей, очень красиво) быстро нашли общий язык, было приятно пообщаться и комфортно фотографировпться, благодарю Веронику за эту прогулку и прекрасные фото ❤️✨
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Очень красивые фото получились. Город в 5:00 просто шикарен, нет толп людей, машин, пустые улицы и дороги… кадры получаются невероятными. Всем рекомендую фотосессию у Вероники.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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