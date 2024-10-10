Фотосвидание с Петербургом - это индивидуальная фото-прогулка, которая позволит вам запечатлеть самые искренние моменты в историческом центре города. Маршрут выбирается в зависимости от вашего настроения и предпочтений. В течение 4 дней после прогулки вы получите 35-50 обработанных фотографий. Возможна организация фотосессии за городом. Прогулка завершится в уютном кафе за чашкой чая
5 причин купить эту прогулку с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
Город и вы: история в фотографиях
Мы выберем маршрут в зависимости от того, какое у вас настроение, куда тянется душа, есть ли любимые места, с которыми связаны воспоминания. Это может быть:
- «Сердце Петербурга». Маршрут по центру Северной столицы от Исаакиевского собора до Невского проспекта
- «Удивительная Петроградка». Или, как мы её называем по-дружески, Ретроградка:) Маршрут от Австрийской площади по тихим улочкам через необычные дворы и парадные к набережной реки Карповки
- Гибкий маршрут по договорённости
Знакомство с настоящим собой
Во время фотопрогулки я буду ловить искренние моменты и помогу с позированием, если потребуется. Я умею находить красоту в естественных проявлениях человека, показывать их через своё видение.
В течение 4 дней после прогулки вы получите 35-50 фотокарточек в цветной и чёрно-белой обработке. Я отправлю вам их ссылкой на Яндекс Диск либо в мессенджеры, как вам будет удобно.
Организационные детали
- В течение 3-4 дней после прогулки вы получите не менее 50 снимков в цветокоррекции
- Съёмка проводится на фотоаппараты Nikon D750, Nikon D300 S или Sony α7
- Маршрут мы обсудим до экскурсии. Если вы не можете определиться с выбором, то напишите мне, я с радостью помогу
- По запросу могу организовать фотосессию за городом — подробности уточняйте в переписке
- Отдельно оплачивается: выход на безопасную террасу фотостудии (по желанию) — 1500 ₽
- На фотосессию советую одеваться по погоде и взять с собой какую-нибудь любимую вещь — эти и другие моменты мы обсудим заранее
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 129 туристов
Привет! Меня зовут Жанна. Я портретный и репортажный фотограф. Снимаю по любви в городе на Неве. Фотография — лучшее, что случилось со мной в жизни. Она своими тернистыми дорожками привелаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 46 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Марина
10 окт 2024
Спасибо большое за такую прогулку! За час прогулки получила аж 82 фотографии и это тот редкий случай, наверное, даже первый, когда мне нравятся вообще все фотографии. Жанна очень приятная девушка,
Ш
Шпильная
7 окт 2024
Жанна, большое спасибо за душевную прогулку по Петроградке, было очень комфортно и фото получились очень живые.
Е
Елена
7 окт 2024
Жанна отличный фотограф и очень душевный собеседник! Время с ней пролетело незаметно! Если вы хотите отлично провести время в Санкт-Петербурге и заодно получить невероятно атмосферные кадры то вам нужно именно к ней) Я даже не ожидала, что найду такой профессионала, очень интересное видение, настоящий художник❤️
Д
Дарья
7 окт 2024
Чудесная фото прогулка по Санкт-Петербургу! У нас была фотосессия в мой день рождения и я очень рада, что Жанна была с нами в этот день) Фотосессия прошла легко и непринужденно, мы много смеялись и зарядились положительным эмоциями) Фотографии получились просто волшебные ❤️
Д
Дарья
7 окт 2024
Пишу отзыв с очень приятными воспоминаниями о проведенной фотосессии Жанной. Долго гуляли по самым красивым местам в центре Санкт-Петербурга и даже попали в ретро автобус. Жанна помогала подбирать позы и с ней было комфортно проводить съемку. Еще раз огромное спасибо Жанне за процесс и прекрасный результат!
Лилия
4 окт 2024
Хочется поблагодарить Жанну за прекрасную работу, легкость в общении, прекрасное настроение, красивые фото.
Час пролетел незаметно в легкой и непринужденной обстановке, а у меня остались чудесные живые воспоминания на всю жизнь.
Жанна, было очень приятно с вами работать. Уверена, что ещё встретимся)
Час пролетел незаметно в легкой и непринужденной обстановке, а у меня остались чудесные живые воспоминания на всю жизнь.
Жанна, было очень приятно с вами работать. Уверена, что ещё встретимся)
М
Мария
1 окт 2024
Жанна просто большая молодец- позитивная, сразу видит свет, кадр, место.
Рекомендую всем
Рекомендую всем
Т
Татьяна
30 сен 2024
Жанна - профессиональный фотограф и журналист, ей интересно почувствовать состояние и настроение модели, узнать и понять историю… Это очень тонкий, вдумчивый, доброжелательный человек, с которым приятно разговаривать и которому с радостью доверяешь свое "Фотосвидание с Петербургом". Возникло ощущение, что мы давно знакомы, что мы просто общаемся, как старые друзья, и поэтому фотографии получились естественные и красивые. СПАСИБО!
Елена
30 сен 2024
Огромная благодарность фотографу Жанне за чудесную фотопрогулку по Санкт-Петербургу. Я была с мамой, нам очень понравилось в первую очередь, трепетное отношение Жанны к нам, внимательное и бережное. Мама не хотела
Вероника
30 сен 2024
Жанна, ты просто все великолепна! Как человек и как профессионал своего дела! Я влюбилась в тебя(молчу про своего мужа, который изначально сказал что фотографироваться не будет, а в итоге позировал
Евгения
29 сен 2024
Жанна, спасибо за красивое свидание с Петербургом. Чудесно погуляли, пообщались и сделали фото.
А
Александра
29 сен 2024
Жанна,спасибо за прогулку и фото) при выборе показалось,что у тебя самые живые фото в портфолио. Так и оказалось❤️
Г
Громова
28 сен 2024
Это было просто волшебно. С Жанной было очень комфортно работать,хотя я достаточно зажатый человек перед камерой. Во время фотосессии была очень приятная и интересная беседа. Локации были подобранны Жанной самостоятельно,так
Е
Елена
28 сен 2024
Жанна, спасибо большое за приятную, легкую и естественную фотосессию. Фотографии получились 🔥обязательно буду рекомендовать тебя всем своим знакомым.
Н
Наталья
28 сен 2024
Жанна, очень позитивная и приятная девушка! Наша семья рада знакомству с таким замечательным фотографом и человеком!!!
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