Фотосвидание с Петербургом - это индивидуальная фото-прогулка, которая позволит вам запечатлеть самые искренние моменты в историческом центре города. Маршрут выбирается в зависимости от вашего настроения и предпочтений. В течение 4 дней после прогулки вы получите 35-50 обработанных фотографий. Возможна организация фотосессии за городом. Прогулка завершится в уютном кафе за чашкой чая

Описание фото-прогулки

Город и вы: история в фотографиях

Мы выберем маршрут в зависимости от того, какое у вас настроение, куда тянется душа, есть ли любимые места, с которыми связаны воспоминания. Это может быть:

«Сердце Петербурга». Маршрут по центру Северной столицы от Исаакиевского собора до Невского проспекта

Маршрут по центру Северной столицы от Исаакиевского собора до Невского проспекта «Удивительная Петроградка». Или, как мы её называем по-дружески, Ретроградка:) Маршрут от Австрийской площади по тихим улочкам через необычные дворы и парадные к набережной реки Карповки

Или, как мы её называем по-дружески, Ретроградка:) Маршрут от Австрийской площади по тихим улочкам через необычные дворы и парадные к набережной реки Карповки Гибкий маршрут по договорённости

Знакомство с настоящим собой

Во время фотопрогулки я буду ловить искренние моменты и помогу с позированием, если потребуется. Я умею находить красоту в естественных проявлениях человека, показывать их через своё видение.

В течение 4 дней после прогулки вы получите 35-50 фотокарточек в цветной и чёрно-белой обработке. Я отправлю вам их ссылкой на Яндекс Диск либо в мессенджеры, как вам будет удобно.

Организационные детали