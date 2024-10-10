Фотосвидание с Петербургом

Индивидуальная фото-прогулка по уютным улочкам и набережным Санкт-Петербурга. Профессиональный фотограф, гибкие маршруты и искренние моменты
Фотосвидание с Петербургом - это индивидуальная фото-прогулка, которая позволит вам запечатлеть самые искренние моменты в историческом центре города. Маршрут выбирается в зависимости от вашего настроения и предпочтений. В течение 4 дней после прогулки вы получите 35-50 обработанных фотографий. Возможна организация фотосессии за городом. Прогулка завершится в уютном кафе за чашкой чая
5
46 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальный подход
  • 🌆 Гибкие маршруты
  • 🖼️ Профессиональная фотосессия
  • 📅 Быстрая обработка фото
  • ☕ Завершение в кафе
    • Фотосвидание с Петербургом
    Фотосвидание с Петербургом
    Фотосвидание с Петербургом
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

    Что можно увидеть

  • Исаакиевский собор
  • Невский проспект
  • Австрийская площадь
  • Набережная реки Карповки

    • Описание фото-прогулки

    Город и вы: история в фотографиях

    Мы выберем маршрут в зависимости от того, какое у вас настроение, куда тянется душа, есть ли любимые места, с которыми связаны воспоминания. Это может быть:

    • «Сердце Петербурга». Маршрут по центру Северной столицы от Исаакиевского собора до Невского проспекта
    • «Удивительная Петроградка». Или, как мы её называем по-дружески, Ретроградка:) Маршрут от Австрийской площади по тихим улочкам через необычные дворы и парадные к набережной реки Карповки
    • Гибкий маршрут по договорённости

    Знакомство с настоящим собой

    Во время фотопрогулки я буду ловить искренние моменты и помогу с позированием, если потребуется. Я умею находить красоту в естественных проявлениях человека, показывать их через своё видение.

    В течение 4 дней после прогулки вы получите 35-50 фотокарточек в цветной и чёрно-белой обработке. Я отправлю вам их ссылкой на Яндекс Диск либо в мессенджеры, как вам будет удобно.

    Организационные детали

    • В течение 3-4 дней после прогулки вы получите не менее 50 снимков в цветокоррекции
    • Съёмка проводится на фотоаппараты Nikon D750, Nikon D300 S или Sony α7
    • Маршрут мы обсудим до экскурсии. Если вы не можете определиться с выбором, то напишите мне, я с радостью помогу
    • По запросу могу организовать фотосессию за городом — подробности уточняйте в переписке
    • Отдельно оплачивается: выход на безопасную террасу фотостудии (по желанию) — 1500 ₽
    • На фотосессию советую одеваться по погоде и взять с собой какую-нибудь любимую вещь — эти и другие моменты мы обсудим заранее

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 46 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    46
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    Фотографии от путешественников

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    Марина
    10 окт 2024
    Спасибо большое за такую прогулку! За час прогулки получила аж 82 фотографии и это тот редкий случай, наверное, даже первый, когда мне нравятся вообще все фотографии. Жанна очень приятная девушка,
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    которая не только профессионал своего дела, но видно, как она им горит. Всегда говорила как встать, куда смотреть, подсказывала с позированием. Да и просто было очень приятно общаться! Я в восторге ♥️

    Ш
    7 окт 2024
    Жанна, большое спасибо за душевную прогулку по Петроградке, было очень комфортно и фото получились очень живые.
    Жанна, большое спасибо за душевную прогулку по Петроградке, было очень комфортно и фото получились очень живые.Жанна, большое спасибо за душевную прогулку по Петроградке, было очень комфортно и фото получились очень живые.Жанна, большое спасибо за душевную прогулку по Петроградке, было очень комфортно и фото получились очень живые.Жанна, большое спасибо за душевную прогулку по Петроградке, было очень комфортно и фото получились очень живые.
    Е
    7 окт 2024
    Жанна отличный фотограф и очень душевный собеседник! Время с ней пролетело незаметно! Если вы хотите отлично провести время в Санкт-Петербурге и заодно получить невероятно атмосферные кадры то вам нужно именно к ней) Я даже не ожидала, что найду такой профессионала, очень интересное видение, настоящий художник❤️
    Жанна отличный фотограф и очень душевный собеседник! Время с ней пролетело незаметно! Если вы хотите отличноЖанна отличный фотограф и очень душевный собеседник! Время с ней пролетело незаметно! Если вы хотите отличноЖанна отличный фотограф и очень душевный собеседник! Время с ней пролетело незаметно! Если вы хотите отличноЖанна отличный фотограф и очень душевный собеседник! Время с ней пролетело незаметно! Если вы хотите отличноЖанна отличный фотограф и очень душевный собеседник! Время с ней пролетело незаметно! Если вы хотите отличноЖанна отличный фотограф и очень душевный собеседник! Время с ней пролетело незаметно! Если вы хотите отличноЖанна отличный фотограф и очень душевный собеседник! Время с ней пролетело незаметно! Если вы хотите отличноЖанна отличный фотограф и очень душевный собеседник! Время с ней пролетело незаметно! Если вы хотите отличноЖанна отличный фотограф и очень душевный собеседник! Время с ней пролетело незаметно! Если вы хотите отлично
    Д
    7 окт 2024
    Чудесная фото прогулка по Санкт-Петербургу! У нас была фотосессия в мой день рождения и я очень рада, что Жанна была с нами в этот день) Фотосессия прошла легко и непринужденно, мы много смеялись и зарядились положительным эмоциями) Фотографии получились просто волшебные ❤️
    Чудесная фото прогулка по Санкт-Петербургу! У нас была фотосессия в мой день рождения и я оченьЧудесная фото прогулка по Санкт-Петербургу! У нас была фотосессия в мой день рождения и я оченьЧудесная фото прогулка по Санкт-Петербургу! У нас была фотосессия в мой день рождения и я оченьЧудесная фото прогулка по Санкт-Петербургу! У нас была фотосессия в мой день рождения и я оченьЧудесная фото прогулка по Санкт-Петербургу! У нас была фотосессия в мой день рождения и я оченьЧудесная фото прогулка по Санкт-Петербургу! У нас была фотосессия в мой день рождения и я оченьЧудесная фото прогулка по Санкт-Петербургу! У нас была фотосессия в мой день рождения и я оченьЧудесная фото прогулка по Санкт-Петербургу! У нас была фотосессия в мой день рождения и я оченьЧудесная фото прогулка по Санкт-Петербургу! У нас была фотосессия в мой день рождения и я очень
    Д
    7 окт 2024
    Пишу отзыв с очень приятными воспоминаниями о проведенной фотосессии Жанной. Долго гуляли по самым красивым местам в центре Санкт-Петербурга и даже попали в ретро автобус. Жанна помогала подбирать позы и с ней было комфортно проводить съемку. Еще раз огромное спасибо Жанне за процесс и прекрасный результат!
    Пишу отзыв с очень приятными воспоминаниями о проведенной фотосессии Жанной. Долго гуляли по самым красивым местамПишу отзыв с очень приятными воспоминаниями о проведенной фотосессии Жанной. Долго гуляли по самым красивым местамПишу отзыв с очень приятными воспоминаниями о проведенной фотосессии Жанной. Долго гуляли по самым красивым местамПишу отзыв с очень приятными воспоминаниями о проведенной фотосессии Жанной. Долго гуляли по самым красивым местамПишу отзыв с очень приятными воспоминаниями о проведенной фотосессии Жанной. Долго гуляли по самым красивым местамПишу отзыв с очень приятными воспоминаниями о проведенной фотосессии Жанной. Долго гуляли по самым красивым местамПишу отзыв с очень приятными воспоминаниями о проведенной фотосессии Жанной. Долго гуляли по самым красивым местам
    Лилия
    4 окт 2024
    Хочется поблагодарить Жанну за прекрасную работу, легкость в общении, прекрасное настроение, красивые фото.
    Час пролетел незаметно в легкой и непринужденной обстановке, а у меня остались чудесные живые воспоминания на всю жизнь.
    Жанна, было очень приятно с вами работать. Уверена, что ещё встретимся)
    М
    1 окт 2024
    Жанна просто большая молодец- позитивная, сразу видит свет, кадр, место.
    Рекомендую всем
    Т
    30 сен 2024
    Жанна - профессиональный фотограф и журналист, ей интересно почувствовать состояние и настроение модели, узнать и понять историю… Это очень тонкий, вдумчивый, доброжелательный человек, с которым приятно разговаривать и которому с радостью доверяешь свое "Фотосвидание с Петербургом". Возникло ощущение, что мы давно знакомы, что мы просто общаемся, как старые друзья, и поэтому фотографии получились естественные и красивые. СПАСИБО!
    Елена
    30 сен 2024
    Огромная благодарность фотографу Жанне за чудесную фотопрогулку по Санкт-Петербургу. Я была с мамой, нам очень понравилось в первую очередь, трепетное отношение Жанны к нам, внимательное и бережное. Мама не хотела
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    участвовать в фотосессии в принципе. Но, благодаря Жанне, у нас теперь есть прекрасные фото с мамой. Мои фото вообще просто нереальные - можете увидеть сами! Благодарю Жанну и ресурс Tripster за то, что вы подбираете таких профессионалов для размещения на своей площадке!

    Огромная благодарность фотографу Жанне за чудесную фотопрогулку по Санкт-Петербургу. Я была с мамой, нам очень понравилосьОгромная благодарность фотографу Жанне за чудесную фотопрогулку по Санкт-Петербургу. Я была с мамой, нам очень понравилосьОгромная благодарность фотографу Жанне за чудесную фотопрогулку по Санкт-Петербургу. Я была с мамой, нам очень понравилосьОгромная благодарность фотографу Жанне за чудесную фотопрогулку по Санкт-Петербургу. Я была с мамой, нам очень понравилосьОгромная благодарность фотографу Жанне за чудесную фотопрогулку по Санкт-Петербургу. Я была с мамой, нам очень понравилось
    Вероника
    30 сен 2024
    Жанна, ты просто все великолепна! Как человек и как профессионал своего дела! Я влюбилась в тебя(молчу про своего мужа, который изначально сказал что фотографироваться не будет, а в итоге позировал
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    как модель с журнала😂). Спасибо тебе человеческое, женское, мужское, парное 😂. Ребята! Человек невероятно талантлив! Хотите сумасшедшие фото, только к Жанне! Еще раз! СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ! Процветания! Контакт с тобой я сохраню НАВСЕГДА, это любовь! 😻. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

    Жанна, ты просто все великолепна! Как человек и как профессионал своего дела! Я влюбилась в тебя(молчуЖанна, ты просто все великолепна! Как человек и как профессионал своего дела! Я влюбилась в тебя(молчуЖанна, ты просто все великолепна! Как человек и как профессионал своего дела! Я влюбилась в тебя(молчуЖанна, ты просто все великолепна! Как человек и как профессионал своего дела! Я влюбилась в тебя(молчуЖанна, ты просто все великолепна! Как человек и как профессионал своего дела! Я влюбилась в тебя(молчуЖанна, ты просто все великолепна! Как человек и как профессионал своего дела! Я влюбилась в тебя(молчуЖанна, ты просто все великолепна! Как человек и как профессионал своего дела! Я влюбилась в тебя(молчуЖанна, ты просто все великолепна! Как человек и как профессионал своего дела! Я влюбилась в тебя(молчу
    Евгения
    29 сен 2024
    Жанна, спасибо за красивое свидание с Петербургом. Чудесно погуляли, пообщались и сделали фото.
    Жанна, спасибо за красивое свидание с Петербургом. Чудесно погуляли, пообщались и сделали фото.Жанна, спасибо за красивое свидание с Петербургом. Чудесно погуляли, пообщались и сделали фото.Жанна, спасибо за красивое свидание с Петербургом. Чудесно погуляли, пообщались и сделали фото.Жанна, спасибо за красивое свидание с Петербургом. Чудесно погуляли, пообщались и сделали фото.Жанна, спасибо за красивое свидание с Петербургом. Чудесно погуляли, пообщались и сделали фото.Жанна, спасибо за красивое свидание с Петербургом. Чудесно погуляли, пообщались и сделали фото.Жанна, спасибо за красивое свидание с Петербургом. Чудесно погуляли, пообщались и сделали фото.Жанна, спасибо за красивое свидание с Петербургом. Чудесно погуляли, пообщались и сделали фото.Жанна, спасибо за красивое свидание с Петербургом. Чудесно погуляли, пообщались и сделали фото.Жанна, спасибо за красивое свидание с Петербургом. Чудесно погуляли, пообщались и сделали фото.
    А
    29 сен 2024
    Жанна,спасибо за прогулку и фото) при выборе показалось,что у тебя самые живые фото в портфолио. Так и оказалось❤️
    Жанна,спасибо за прогулку и фото) при выборе показалось,что у тебя самые живые фото в портфолио. Так и оказалось❤️Жанна,спасибо за прогулку и фото) при выборе показалось,что у тебя самые живые фото в портфолио. Так и оказалось❤️
    Г
    28 сен 2024
    Это было просто волшебно. С Жанной было очень комфортно работать,хотя я достаточно зажатый человек перед камерой. Во время фотосессии была очень приятная и интересная беседа. Локации были подобранны Жанной самостоятельно,так
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    как я была первый раз в городе,поэтому выбор доверила ей. Она очень четко подметила настроение на фото. Человек профессионал своего дела!!! Очень буду рада видеть её у себя в гостях и всем друзьям которые поедут обязательно буду рекомендовать именно её. Спасибо большое за такую память о поездке! ♥️

    Это было просто волшебно. С Жанной было очень комфортно работать,хотя я достаточно зажатый человек перед камерой.
    Е
    28 сен 2024
    Жанна, спасибо большое за приятную, легкую и естественную фотосессию. Фотографии получились 🔥обязательно буду рекомендовать тебя всем своим знакомым.
    Н
    28 сен 2024
    Жанна, очень позитивная и приятная девушка! Наша семья рада знакомству с таким замечательным фотографом и человеком!!!

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