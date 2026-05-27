Фотопрогулка по Елагину острову

Вы и атмосфера Петербурга в эстетичных кадрах, снятых на iPhone Pro Max
Погуляем по Елагину острову — одному из самых красивых парков города, где природа гармонично сочетается с пышной архитектурой.

Вы пройдётесь по живописным аллеям и рассмотрите Елагиноостровский дворец, а я сделаю ваши яркие снимки в окружении воды, зелени и петербургской классики.
Описание фото-прогулки

Организационные детали

Снимаю на i.
Phone 14 Pro Max
  • Если у вас i

    • Phone, снимки передам по Air

    Drop сразу. Если другой телефон — пришлю в течение 3 дней после встречи
  • У вас будет не менее 100 фото
  • Также сделаю для вас мини-фильм для соцсетей
  • Дополнительные расходы — вход в парк в выходные и праздники: 200 ₽ за чел., есть льготы

    • ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00

    Стоимость фото-прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Участник4000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Елагина дворца
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00
    Экскурсия длится около 30 минут
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Виктория
    Виктория — ваш гид в Санкт-Петербурге
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2024 года
    Я влюблена в Петербург окончательно и бесповоротно. Уже много лет изучаю музеи, дворцы, галереи и другие интересные места, о которых знают немногие. Окончила лучшую школу гидов и продолжаю совершенствоваться в
    этом направлении, ведь Петербург — это город, который можно изучать бесконечно. Разрабатываю авторские маршруты, на которых не бывает скучно, и наполняю их самыми интересными фактами. Мои гости говорят: «С вами город оживает!» Мне хочется дарить тепло, делиться знаниями с жителями и гостями города и раскрывать тайны, о которых мало кто знает.

    Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

