Островной Петербург: водная прогулка к Елагину острову и Финскому заливу

На комфортабельном однопалубном теплоходе - по живописной акватории Петроградской стороны
Этот маршрут проведёт вас вокруг Елагина острова с выходом к Финскому заливу, вдоль Крестовского и Петроградского островов.

Всё это — в небольшой группе, с панорамными видами и авторским аудиогидом, который раскроет историю дворцов, парков и знаменитых особняков, тайны и легенды северных островов, а также судьбы людей, связанных с этими местами.
Описание аудиогида

Направление:

Карповка → Большая Невка → Средняя Невка → Большая Невка → Малая Невка → Карповка

Что вы увидите

  • Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
  • Дом Ленсовета — шедевр конструктивизма
  • Лахта-центр — современный символ Петербурга
  • Елагин остров с его дворцом и парком
  • Каменноостровский дворец — резиденция императоров
  • Лопухинский сад — уютный уголок с прудами
  • Ботанический сад Петра Великого — старейший в России

Как пройдёт прогулка

Вы проплывёте мимо набережных, где каждая постройка хранит свою историю. Когда теплоход выйдет к Финскому заливу, перед вами откроется водная гладь, обрамлённая силуэтами города.

Рассказ аудиогида о самых интересных локациях маршрута дополнит уютную водную прогулку.

Обратите внимание: компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.).

Организационные детали

  • Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его)
  • Плед можно приобрести в кассе причала отправления или в баре на теплоходе
  • Возьмите с собой наличные
  • Льготный билет могут купить все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, инвалиды, ветераны, члены многодетных семей, студенты), а также дети от 13 до 18 лет
  • Из-за интенсивного трафика в высокий сезон возможна небольшая задержка отправления теплохода
  • На борт не допускаются пассажиры в состоянии опьянения, а также с питомцами. Нельзя проносить напитки и еду — работает снэк-бар

Как проходит прогулка

  • Перед отплытием через динамик проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрены спасжилеты. На борту имеются все необходимые средства безопасности
  • Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном со стеклянными окнами и крышей
  • Программа не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников). Обратите внимание: на закрытой палубе качество звука значительно выше
  • Посадка начинается за 10–15 минут до отправления рейса
  • За штурвалом будет один из опытных капитанов нашей команды

ежедневно в 14:00, 16:00 и 19:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Основной1665 ₽
Льготный1485 ₽
Детский до 12 лет1305 ₽
Детский до 3х лет45 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Карповки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Афина
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56936 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Отличная экскурсия
Ребята, сердечное спасибо за эту поездку - мы с дочкой 6 лет болели в этот день, но поскольку у нас было всего 2 дня в городе, отправились на экскурсию по
расписанию) всё было здорово - и само место отправления с трогательным ангелом на лавочке, и уютный речной трамвайчик с нижней утепленной и верхней обзорной палубой, и экскурсия с качественно записанным аудиогидом. Немного огорчило что у вас одни и те же факты повторяются на обратном пути, но это мелочи. Финский залив прекрасен, Елагин остров и его история - очень приьягательны. Спасибо за эти уютные полтора часа!

Пока погода хорошая! Решили прокатиться еще раз по каналам Питера! Теплоход хороший чистый и внутри тепло!) спасибо за экскурсию!)
Пока погода хорошая! Решили прокатиться еще раз по каналам Питера! Теплоход хороший чистый и внутри тепло!) спасибо за экскурсию!)
Маршрут прекрасный и команда очень вежливая и отзывчивая) единственное, аудиогид то отставал, то опережал места, которые мы проходили, а в остальном все отлично)
Всё было супер! Спасибо за экскурсию!
Экскурсия даже превзошла мои ожидания! Прекрасные виды Каменного и Елагина островов… Продуманный, содержательный и выверенный текст аудиогида (прекрасно слышно и удачный темп, приятный голос диктора). Информация на любой возраст и
уровень информированности: вы услышите об истории преображения парков, о роли в этом царей, и о Пушкине, и об актрисе Савиной, судьбе её мужа, и о братьях Лобовых…, с другой стороны - о глубине Невы, о видах рыбы, которая в ней водится, о том, почему корюшка пахнет огурцом… Узнаете об истории парков на островах и об их отличии друг от друга, о прошлом и настоящем дворцов, особняков и других строений, которые видны с воды… Словом, огромное спасибо тем, кто придумал, подготовил и осуществил эту незабываемую поездку! Особенно- немногословному, внимательному и уверенному капитану в отглаженных черных брюках и лакированных ботинках.

