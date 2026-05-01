Этот маршрут проведёт вас вокруг Елагина острова с выходом к Финскому заливу, вдоль Крестовского и Петроградского островов.
Всё это — в небольшой группе, с панорамными видами и авторским аудиогидом, который раскроет историю дворцов, парков и знаменитых особняков, тайны и легенды северных островов, а также судьбы людей, связанных с этими местами.
Всё это — в небольшой группе, с панорамными видами и авторским аудиогидом, который раскроет историю дворцов, парков и знаменитых особняков, тайны и легенды северных островов, а также судьбы людей, связанных с этими местами.
Описание аудиогида
Направление:
Карповка → Большая Невка → Средняя Невка → Большая Невка → Малая Невка → Карповка
Что вы увидите
- Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
- Дом Ленсовета — шедевр конструктивизма
- Лахта-центр — современный символ Петербурга
- Елагин остров с его дворцом и парком
- Каменноостровский дворец — резиденция императоров
- Лопухинский сад — уютный уголок с прудами
- Ботанический сад Петра Великого — старейший в России
Как пройдёт прогулка
Вы проплывёте мимо набережных, где каждая постройка хранит свою историю. Когда теплоход выйдет к Финскому заливу, перед вами откроется водная гладь, обрамлённая силуэтами города.
Рассказ аудиогида о самых интересных локациях маршрута дополнит уютную водную прогулку.
Обратите внимание: компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.).
Организационные детали
- Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его)
- Плед можно приобрести в кассе причала отправления или в баре на теплоходе
- Возьмите с собой наличные
- Льготный билет могут купить все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, инвалиды, ветераны, члены многодетных семей, студенты), а также дети от 13 до 18 лет
- Из-за интенсивного трафика в высокий сезон возможна небольшая задержка отправления теплохода
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии опьянения, а также с питомцами. Нельзя проносить напитки и еду — работает снэк-бар
Как проходит прогулка
- Перед отплытием через динамик проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрены спасжилеты. На борту имеются все необходимые средства безопасности
- Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном со стеклянными окнами и крышей
- Программа не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников). Обратите внимание: на закрытой палубе качество звука значительно выше
- Посадка начинается за 10–15 минут до отправления рейса
- За штурвалом будет один из опытных капитанов нашей команды
ежедневно в 14:00, 16:00 и 19:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Основной
|1665 ₽
|Льготный
|1485 ₽
|Детский до 12 лет
|1305 ₽
|Детский до 3х лет
|45 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Карповки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56936 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
В
Отличная экскурсия
Н
Ребята, сердечное спасибо за эту поездку - мы с дочкой 6 лет болели в этот день, но поскольку у нас было всего 2 дня в городе, отправились на экскурсию по
Н
Пока погода хорошая! Решили прокатиться еще раз по каналам Питера! Теплоход хороший чистый и внутри тепло!) спасибо за экскурсию!)
Маршрут прекрасный и команда очень вежливая и отзывчивая) единственное, аудиогид то отставал, то опережал места, которые мы проходили, а в остальном все отлично)
С
Всё было супер! Спасибо за экскурсию!
А
Экскурсия даже превзошла мои ожидания! Прекрасные виды Каменного и Елагина островов… Продуманный, содержательный и выверенный текст аудиогида (прекрасно слышно и удачный темп, приятный голос диктора). Информация на любой возраст и
