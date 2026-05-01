Этот маршрут проведёт вас вокруг Елагина острова с выходом к Финскому заливу, вдоль Крестовского и Петроградского островов. Всё это — в небольшой группе, с панорамными видами и авторским аудиогидом, который раскроет историю дворцов, парков и знаменитых особняков, тайны и легенды северных островов, а также судьбы людей, связанных с этими местами.

Описание аудиогида

Направление:

Карповка → Большая Невка → Средняя Невка → Большая Невка → Малая Невка → Карповка

Что вы увидите

Иоанновский ставропигиальный женский монастырь

Дом Ленсовета — шедевр конструктивизма

Лахта-центр — современный символ Петербурга

Елагин остров с его дворцом и парком

Каменноостровский дворец — резиденция императоров

Лопухинский сад — уютный уголок с прудами

Ботанический сад Петра Великого — старейший в России

Как пройдёт прогулка

Вы проплывёте мимо набережных, где каждая постройка хранит свою историю. Когда теплоход выйдет к Финскому заливу, перед вами откроется водная гладь, обрамлённая силуэтами города.

Рассказ аудиогида о самых интересных локациях маршрута дополнит уютную водную прогулку.

Обратите внимание: компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.).

Организационные детали

Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его)

Плед можно приобрести в кассе причала отправления или в баре на теплоходе

Возьмите с собой наличные

Льготный билет могут купить все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, инвалиды, ветераны, члены многодетных семей, студенты), а также дети от 13 до 18 лет

Из-за интенсивного трафика в высокий сезон возможна небольшая задержка отправления теплохода

На борт не допускаются пассажиры в состоянии опьянения, а также с питомцами. Нельзя проносить напитки и еду — работает снэк-бар

