Гастро-Питер от Петра I до наших дней

Узнать историю петербургских вкусов и зайти в знаковые заведения и магазины на Невском
Полезное с приятным — девиз этой вкусной прогулки! Маршрут пройдёт по Невскому проспекту — средоточию петербургской жизни.

Вы узнаете об истории и традициях кухни Петербурга, откроете секреты блюд прошлого и современности,
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увидите места, которые любили выдающиеся жители и гости города, а также заглянете в роскошные магазины и советские заведения общепита. В конце прогулки я с радостью посоветую лучшие кафе и рестораны города.

4.86
29 отзывов
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

«Заглянуть» на кухни прошлого и настоящего

За два часа променада по Невскому проспекту вы погрузитесь во вкусную историю Петербурга: узнаете о первом трактире, открытом ещё при Петре I, о любимых заведениях Пушкина, Лермонтова и поэтов Серебряного века. Секреты традиционных блюд Петербурга прошлых столетий и типичные угощения современного Питера, разница между мясом по-строгановски и по-орловски, первый настоящий кофе и «Красная книга знаковых мест Петербурга» — эти и другие открытия ждут на прогулке.

Зайти в культовые заведения и исторические магазины

У нас будет несколько остановок, чтобы изучить, а по желанию попробовать петербургские вкусности. Вам встретятся заведения общепита времён СССР, Дом ленинградской торговли и, конечно, роскошный Магазин Купцов Елисеевых, он же Гастроном № 1. Вы увидите, какое заведение посещали Владимир Путин и Сергей Шнуров, и узнаете о must-eat ленинградской и петербургской кухни во время знакомства с городом (не только пышки!).

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам любого пола и возраста, любящим тему гастрономии.

Организационные детали

  • Начало экскурсии у ст. м. Маяковская, окончание — у Дворцовой площади.
  • Любые угощения по желанию и не входят в стоимость. Я также могу забронировать столик в историческом ресторане (оговаривается отдельно).
  • Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию и интересам.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Невский пр., д. 100
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Ермакова)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Галина)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Галина)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Галина)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Галина)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Галина)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Галина)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Светлана)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Светлана)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Светлана)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Светлана)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Светлана)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Светлана)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Светлана)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Светлана)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Татьяна)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Анастасия)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Анастасия)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Анастасия)Гастро-Питер от Петра I до наших дней (Ольга)
Ермакова
26 фев 2024
Очень понравились экскурсия,Анастасия столько много необычного рассказала,чего не узнаешь в интернете! в старейших кондитерских и пышечных города сделали небольшие перерывы,что бы попробовать местные кулинарные шедевры. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым!
Очень понравились экскурсия,Анастасия столько много необычного рассказала,чего не узнаешь в интернете! в старейших кондитерских и пышечных
Ю
12 сен 2023
Чудесная прогулка у нас(4 взр) состоялась с Анастасией по самому центру вкусного и неповторимого Питера)
С друзьями приехали провести выходные в Питер, хотелось максимально насытить наши дни. После Эрмитажа у нас
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по плану была экскурсия Гастро-Питер от Петра I до наших дней, казалась идея сомнительная, в отношении мужской части нашей компании(ну что ещё???). Анастасия подстроила маршрут с учетом наших пожеланий, место встречи оперативно тоже изменили, два часа пролетели незаметно и было жалко расставаться, хотелось слушать и черпать новые факты и истории) Анастасия с превосходством выполняет свою роль гида, обладая обширными знаниями. Мы остались очень довольны и благодарим за время, уделённое нам)

А
20 июня 2023
Очень интересно и познавательно! Узнали много интересного! Пожалуй самый лучший гид по Санкт-Петербургу!! Советуем!!
Галина
6 июня 2023
Так понравилась экскурсия, что хочется сказать огромное спасибо Насте за то удовольствие, которое мы получили. Я купила этот гастротур в подарок мужу и в его день рождения мы очень хорошо
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погуляли, узнали много интересных и вкусных мест, которые обязательно посетим в следующий приезд в Санкт-Петербург. Давно хотели понять, чем отличается шаверма от шаурмы, Настя раскрыла нам этот секрет)., Также было много забавных городских историй. И закончили мы вечер в Литературном кафе, отведали любимое блюдо Пушкина. Мы очень довольны. Хочется пожелать Анастасии много позитивных туристов на её замечательных авторских экскурсиях.

Так понравилась экскурсия, что хочется сказать огромное спасибо Насте за то удовольствие, которое мы получили. ЯТак понравилась экскурсия, что хочется сказать огромное спасибо Насте за то удовольствие, которое мы получили. ЯТак понравилась экскурсия, что хочется сказать огромное спасибо Насте за то удовольствие, которое мы получили. ЯТак понравилась экскурсия, что хочется сказать огромное спасибо Насте за то удовольствие, которое мы получили. ЯТак понравилась экскурсия, что хочется сказать огромное спасибо Насте за то удовольствие, которое мы получили. ЯТак понравилась экскурсия, что хочется сказать огромное спасибо Насте за то удовольствие, которое мы получили. Я
Мария
15 ноя 2022
Сразу оговорюсь, я очень надеюсь не обидеть Анастасию и искренне желаю ей творческих успехов в дальнейшем. Но нам экскурсия по душе не пришлась. Мы опытные туристы, много путешествуем и в
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Питере были много раз (и я крайне редко пишу негативные отзывы). Понятно, что часть информации была нам известна. Но хотелось чего-то особенного, авторского. Плюс было плохо слышно, Настя рассказывала, в том числе, на ходу, среди толп туристов на Невском. Нужно предусмотреть наушники, либо спланировать большее количество/продолжительность остановок. Нас было 5 человек, в том числе ребенок 7 лет, им не занимались совсем. Тогда и оплату за него брать не стоило. Я попросила о скидке на ребенка, мне ее предоставили в небольшом размере, но, в целом, соотношение цена-качество всех нас не удовлетворило. Я бы рекомендовала экскурсию людям, посещающим Северную столицу первый или второй раз и в небольшой компании до 3-х человек, без детей.

Светлана
22 авг 2022
Спасибо за вкусный Петербург! Чудесно погуляли по его центру с акцентом на кулинарные особенности и достопримечательности. Повезло с пышечной, очереди не было совсем 😍 Насладились историческими пышками, а вечером приобщились
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к любителям шавермы по-питерски)) После рассказов Анастасии стало интересно, чем же она отличается 😄. А на следующий день другому экскурсоводу поведали историю мяса по-строгановски от Анастасии, и он удивился, что это стало 8 версией изобретения этого рецепта, которые он знает))) Спасибо за познавательную прогулку! С собой увозим набор Ленинградский из кондитерской Север 😘, тоже из рекомендаций гида ❤

Спасибо за вкусный Петербург! Чудесно погуляли по его центру с акцентом на кулинарные особенности и достопримечательности.Спасибо за вкусный Петербург! Чудесно погуляли по его центру с акцентом на кулинарные особенности и достопримечательности.Спасибо за вкусный Петербург! Чудесно погуляли по его центру с акцентом на кулинарные особенности и достопримечательности.Спасибо за вкусный Петербург! Чудесно погуляли по его центру с акцентом на кулинарные особенности и достопримечательности.Спасибо за вкусный Петербург! Чудесно погуляли по его центру с акцентом на кулинарные особенности и достопримечательности.Спасибо за вкусный Петербург! Чудесно погуляли по его центру с акцентом на кулинарные особенности и достопримечательности.Спасибо за вкусный Петербург! Чудесно погуляли по его центру с акцентом на кулинарные особенности и достопримечательности.Спасибо за вкусный Петербург! Чудесно погуляли по его центру с акцентом на кулинарные особенности и достопримечательности.
Т
14 авг 2022
Замечательный маршрут и великолепный рассказ. Очень приятно гулять с человеком, влюблённым в город. На мой взгляд, всё было продумано до мелочей.
Настя очень внимательна к гостям, не бежит, не спешит вывалить весь объём имеющейся у неё информации.
Общение с интеллигентным человеком - бесценно.
Замечательный маршрут и великолепный рассказ. Очень приятно гулять с человеком, влюблённым в город. На мой взгляд, всё было продумано до мелочей.
Ю
8 июля 2022
Спасибо большое Насте! экскурсия была необыкновенной и очень увлекательной. понравилась всем, даже моему привередливому супругу)))
Наталья
23 июня 2022
Провели время с Анастасией. Экскурсия прошла на одном дыхании. Информации много, интересно. Настя отвечает на любые вопросы. Маршрут интересный, и вкусности и исторические данные. Спасибо большое, Анастасии!
А
15 июня 2022
Большое спасибо Анастасии за то, что открыла нам новые «незаезженные» места в Петербурге, которые мы загорелись посетить после этой экскурсии. Приятно общаться с профессионалом, искренне увлеченным своим делом. Единственно, наша
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экскурсия проходила в выходной праздничный день, на Невском проспекте было очень много людей, как и почти во всех кафе по дороге, что создавало определенные сложности в передвижении, особенно с детьми. Но здесь вопрос к нам, а не к гиду, в части выбора даты прогулки. Плюс вывод, который мы сделали после нескольких дней пребывания в городе: нет большого смысла заказывать прогулку по Невскому проспекту, и экскурсию "гастро-Питер" в один заезд в Санкт-Петербург, т. к. определенная часть информации дублируется (Литературное кафе, Магазин купцов Елисеевых, и проч.). В целом, рекомендуем экскурсию с Анастасией для гостей города, тем, кому нужен совет, что и где надо попробовать в Питере!

О
11 мая 2022
Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового, хотя живем в городе более 30 лет. Анастасия, сложилось впечатление, сама получает удовольствие от возможности рассказать нам это.
Елена
9 апр 2022
Я была на экскурсии с тремя детьми, Настя очень позитивный и приятный во всех отношениях человек. Она замечательный рассказчик, даже моя младшая дочь заинтересовалась и задавала Насте много вопросов. В конце экскурсии мы посетили ту самую пышечную, пышки были выше всяких похвал. Большая благодарность Насте за замечательно проведённое время!
Анастасия
26 фев 2022
Благодарим за увлекательную и вкусную экскурсию замечательного гида Анастасию! Очень радостно было встретить такую яркую жизнерадостную девушку, увлеченную городом и его историей. Нам было очень интересно погрузиться в гастрономическое путешествие! Слушать сплошное удовольствие! В этой экскурсии открыли для себя заведения, в которые обязательно сходим в следующий приезд:) Рекомендуем Анастасию на все 1000%! Туристы Павел и Анастасия из Кемерово.
Благодарим за увлекательную и вкусную экскурсию замечательного гида Анастасию! Очень радостно было встретить такую яркую жизнерадостнуюБлагодарим за увлекательную и вкусную экскурсию замечательного гида Анастасию! Очень радостно было встретить такую яркую жизнерадостнуюБлагодарим за увлекательную и вкусную экскурсию замечательного гида Анастасию! Очень радостно было встретить такую яркую жизнерадостную
А
25 фев 2022
Спасибо Анастасии за экскурсию. Отработанный маршрут, структурированный текст, много интересных фактов. Однозначно рекомендую к посещению!
Л
25 фев 2022
Часто бываю в Питере, хотелось чего-то нового и необычного, поэтому и заказали эту экскурсию. В итоге потом 2 дня кушали в интересных местах, Гид очень эрудированная девушка, но продолжает учиться, чтобы путешественникам было ещё интереснее.

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