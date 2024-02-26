Узнать историю петербургских вкусов и зайти в знаковые заведения и магазины на Невском
Полезное с приятным — девиз этой вкусной прогулки! Маршрут пройдёт по Невскому проспекту — средоточию петербургской жизни.
Вы узнаете об истории и традициях кухни Петербурга, откроете секреты блюд прошлого и современности, читать дальше
увидите места, которые любили выдающиеся жители и гости города, а также заглянете в роскошные магазины и советские заведения общепита. В конце прогулки я с радостью посоветую лучшие кафе и рестораны города.
За два часа променада по Невскому проспекту вы погрузитесь во вкусную историю Петербурга: узнаете о первом трактире, открытом ещё при Петре I, о любимых заведениях Пушкина, Лермонтова и поэтов Серебряного века. Секреты традиционных блюд Петербурга прошлых столетий и типичные угощения современного Питера, разница между мясом по-строгановски и по-орловски, первый настоящий кофе и «Красная книга знаковых мест Петербурга» — эти и другие открытия ждут на прогулке.
Зайти в культовые заведения и исторические магазины
У нас будет несколько остановок, чтобы изучить, а по желанию попробовать петербургские вкусности. Вам встретятся заведения общепита времён СССР, Дом ленинградской торговли и, конечно, роскошный Магазин Купцов Елисеевых, он же Гастроном № 1. Вы увидите, какое заведение посещали Владимир Путин и Сергей Шнуров, и узнаете о must-eat ленинградской и петербургской кухни во время знакомства с городом (не только пышки!).
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам любого пола и возраста, любящим тему гастрономии.
Организационные детали
Начало экскурсии у ст. м. Маяковская, окончание — у Дворцовой площади.
Любые угощения по желанию и не входят в стоимость. Я также могу забронировать столик в историческом ресторане (оговаривается отдельно).
Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию и интересам.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1001 туриста
Я Анастасия, жизнерадостный профессиональный гид по Петербургу и пригородам. Имею 6 лицензий главных объектов города и аккредитацию Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Любознательна и инициативна. Всегда красиво и опрятно одета. читать дальше
Быстро нахожу язык с людьми разных возрастов и пола. Мой Петербург — всегда в ярких красках и только с положительными эмоциями! А еще без скучных монотонных повествований. И с приятным сюрпризом!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Ермакова
26 фев 2024
Очень понравились экскурсия,Анастасия столько много необычного рассказала,чего не узнаешь в интернете! в старейших кондитерских и пышечных города сделали небольшие перерывы,что бы попробовать местные кулинарные шедевры. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым!
Ю
Юлия
12 сен 2023
Чудесная прогулка у нас(4 взр) состоялась с Анастасией по самому центру вкусного и неповторимого Питера) С друзьями приехали провести выходные в Питер, хотелось максимально насытить наши дни. После Эрмитажа у нас читать дальше
по плану была экскурсия Гастро-Питер от Петра I до наших дней, казалась идея сомнительная, в отношении мужской части нашей компании(ну что ещё???). Анастасия подстроила маршрут с учетом наших пожеланий, место встречи оперативно тоже изменили, два часа пролетели незаметно и было жалко расставаться, хотелось слушать и черпать новые факты и истории) Анастасия с превосходством выполняет свою роль гида, обладая обширными знаниями. Мы остались очень довольны и благодарим за время, уделённое нам)
А
Артем
20 июня 2023
Очень интересно и познавательно! Узнали много интересного! Пожалуй самый лучший гид по Санкт-Петербургу!! Советуем!!
Галина
6 июня 2023
Так понравилась экскурсия, что хочется сказать огромное спасибо Насте за то удовольствие, которое мы получили. Я купила этот гастротур в подарок мужу и в его день рождения мы очень хорошо читать дальше
погуляли, узнали много интересных и вкусных мест, которые обязательно посетим в следующий приезд в Санкт-Петербург. Давно хотели понять, чем отличается шаверма от шаурмы, Настя раскрыла нам этот секрет)., Также было много забавных городских историй. И закончили мы вечер в Литературном кафе, отведали любимое блюдо Пушкина. Мы очень довольны. Хочется пожелать Анастасии много позитивных туристов на её замечательных авторских экскурсиях.
Мария
15 ноя 2022
Сразу оговорюсь, я очень надеюсь не обидеть Анастасию и искренне желаю ей творческих успехов в дальнейшем. Но нам экскурсия по душе не пришлась. Мы опытные туристы, много путешествуем и в читать дальше
Питере были много раз (и я крайне редко пишу негативные отзывы). Понятно, что часть информации была нам известна. Но хотелось чего-то особенного, авторского. Плюс было плохо слышно, Настя рассказывала, в том числе, на ходу, среди толп туристов на Невском. Нужно предусмотреть наушники, либо спланировать большее количество/продолжительность остановок. Нас было 5 человек, в том числе ребенок 7 лет, им не занимались совсем. Тогда и оплату за него брать не стоило. Я попросила о скидке на ребенка, мне ее предоставили в небольшом размере, но, в целом, соотношение цена-качество всех нас не удовлетворило. Я бы рекомендовала экскурсию людям, посещающим Северную столицу первый или второй раз и в небольшой компании до 3-х человек, без детей.
Светлана
22 авг 2022
Спасибо за вкусный Петербург! Чудесно погуляли по его центру с акцентом на кулинарные особенности и достопримечательности. Повезло с пышечной, очереди не было совсем 😍 Насладились историческими пышками, а вечером приобщились читать дальше
к любителям шавермы по-питерски)) После рассказов Анастасии стало интересно, чем же она отличается 😄. А на следующий день другому экскурсоводу поведали историю мяса по-строгановски от Анастасии, и он удивился, что это стало 8 версией изобретения этого рецепта, которые он знает))) Спасибо за познавательную прогулку! С собой увозим набор Ленинградский из кондитерской Север 😘, тоже из рекомендаций гида ❤
Т
Татьяна
14 авг 2022
Замечательный маршрут и великолепный рассказ. Очень приятно гулять с человеком, влюблённым в город. На мой взгляд, всё было продумано до мелочей. Настя очень внимательна к гостям, не бежит, не спешит вывалить весь объём имеющейся у неё информации. Общение с интеллигентным человеком - бесценно.
Ю
Юлия
8 июля 2022
Спасибо большое Насте! экскурсия была необыкновенной и очень увлекательной. понравилась всем, даже моему привередливому супругу)))
Наталья
23 июня 2022
Провели время с Анастасией. Экскурсия прошла на одном дыхании. Информации много, интересно. Настя отвечает на любые вопросы. Маршрут интересный, и вкусности и исторические данные. Спасибо большое, Анастасии!
А
Антон
15 июня 2022
Большое спасибо Анастасии за то, что открыла нам новые «незаезженные» места в Петербурге, которые мы загорелись посетить после этой экскурсии. Приятно общаться с профессионалом, искренне увлеченным своим делом. Единственно, наша читать дальше
экскурсия проходила в выходной праздничный день, на Невском проспекте было очень много людей, как и почти во всех кафе по дороге, что создавало определенные сложности в передвижении, особенно с детьми. Но здесь вопрос к нам, а не к гиду, в части выбора даты прогулки. Плюс вывод, который мы сделали после нескольких дней пребывания в городе: нет большого смысла заказывать прогулку по Невскому проспекту, и экскурсию "гастро-Питер" в один заезд в Санкт-Петербург, т. к. определенная часть информации дублируется (Литературное кафе, Магазин купцов Елисеевых, и проч.). В целом, рекомендуем экскурсию с Анастасией для гостей города, тем, кому нужен совет, что и где надо попробовать в Питере!
О
Оксана
11 мая 2022
Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового, хотя живем в городе более 30 лет. Анастасия, сложилось впечатление, сама получает удовольствие от возможности рассказать нам это.
Елена
9 апр 2022
Я была на экскурсии с тремя детьми, Настя очень позитивный и приятный во всех отношениях человек. Она замечательный рассказчик, даже моя младшая дочь заинтересовалась и задавала Насте много вопросов. В конце экскурсии мы посетили ту самую пышечную, пышки были выше всяких похвал. Большая благодарность Насте за замечательно проведённое время!
Анастасия
26 фев 2022
Благодарим за увлекательную и вкусную экскурсию замечательного гида Анастасию! Очень радостно было встретить такую яркую жизнерадостную девушку, увлеченную городом и его историей. Нам было очень интересно погрузиться в гастрономическое путешествие! Слушать сплошное удовольствие! В этой экскурсии открыли для себя заведения, в которые обязательно сходим в следующий приезд:) Рекомендуем Анастасию на все 1000%! Туристы Павел и Анастасия из Кемерово.
А
Алексей
25 фев 2022
Спасибо Анастасии за экскурсию. Отработанный маршрут, структурированный текст, много интересных фактов. Однозначно рекомендую к посещению!
Л
Лариса
25 фев 2022
Часто бываю в Питере, хотелось чего-то нового и необычного, поэтому и заказали эту экскурсию. В итоге потом 2 дня кушали в интересных местах, Гид очень эрудированная девушка, но продолжает учиться, чтобы путешественникам было ещё интереснее.
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