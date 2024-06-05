1 чел.
По популярности
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Групповая
3 часа
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по дворцу купцов Елисеевых на Мойке в Санкт-Петербурге
Посетите дворец купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге. Узнайте увлекательные факты о знаменитой династии и осмотрите изысканные залы на групповой экскурсии
Начало: На Невском проспекте
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Узнать историю петербургских вкусов и зайти в знаковые заведения и магазины на Невском
Начало: Невский пр., д. 100
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 970₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Ловим дух города, смотрим на его закулисную жизнь и веселимся
Начало: Метро Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по дворам и доходным домам Петербурга: тайны, истории и архитектура
Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Дворец Елисеевых снаружи и изнутри
Посетить старинный дворец в центре Петербурга и впечатлиться его роскошными интерьерами
Начало: На набережной Мойки
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 19:30, в среду в 12:00, в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
10 июня в 19:30
2 700₽ за человека
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Дворы, парадные, коммуналки Санкт-Петербурга: путешествие в историю
Загляните в уникальный мир петербургских дворов и парадных, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Недалеко от станции метро «Маяковская»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1000750₽ за человека
Квест
2.5 часа
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Групповая
1.5 часа
Тайны дворца Елисеевых
Заглянуть «за кулисы» одного из самых красивых зданий Петербурга и открыть его секреты (в группе)
Начало: В холле дворца
9 июня в 12:00
23 июня в 12:00
30002 850₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Александр II: жизнь и смерть в 9 главах
Пройти с мини-группой по местам, которые помнят царствование императора-реформатора
Начало: У решётки Летнего сада
Расписание: ежедневно в 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:00
Завтра в 12:30
9 июня в 14:15
12001 080₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
18 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!
- ННаталья5 июня 2024Гиды Наталья и Феликс молодцы, всё очень живо рассказывают, Феликс интересно и своеобразно рассказывает об исторических фактах, спасибо!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Гуляли по городу с Ильей. Нам очень понравилась ненапряжная прогулка с интересными рассказами. Ждём еще красивых фоточек на память об этих Питерских каникулах
- ССветлана5 июня 2024Сходили вчера на экскурсию парадные+дворики+крыши Петербурга. Из того, что не очень понравилось- затянувшийся старт, организаторам стоит продумать момент с опозданием
- ИИрина3 июня 2024Энергичный гид с яркой подачей информации. Было не скучно. Исторические неточности в повествовании. За полтора часа увидели только две закрытые парадные.
- ООксана3 июня 2024Красивый дворец и интересный рассказ экскурсовода
- ППолина3 июня 2024Была на фотопрогулке с Алексеем Громаковым. Легко, атмосферно, одно из самых ярких впечатлений о Петербурге в этот раз. И просто шикарные фотографии, красивые, разные,"живые" и очень про меня. На все 100% рекомендую и экскурсию, и Алексея как фотографа:))
- ААндрей2 июня 2024Гид Максим профессионально приоткрыл дверь во внутренний мир Питера. Экскурсия была очень интересная и увлекательная.
- ЕЕлена31 мая 2024Спасибо! Было очень интересно!
- ВВиктория30 мая 2024Были на этой классной экскурсии,посетили коммунальную квартиру,были в парадных и дворах,.. все было супер, гид был просто умничка очень все интересно и понятно рассказывал(к сожалению имя гида не запомнили:(и отдельное огромное спасибо гиду за сделанные фото
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом купцов Елисеевых»
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