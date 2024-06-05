Дом купцов Елисеевых – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 15 экскурсий в категории «Дом купцов Елисеевых» в Санкт-Петербурге, цены от 750 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
282 отзыва
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120 за всё до 4 чел.
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
174 отзыва
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470 за человека
Приватный тур в ускользающий мир Петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250 за всё до 10 чел.
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Групповая
1.5 часа
35 отзывов
Экскурсия по дворцу купцов Елисеевых на Мойке в Санкт-Петербурге
Посетите дворец купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге. Узнайте увлекательные факты о знаменитой династии и осмотрите изысканные залы на групповой экскурсии
Начало: На Невском проспекте
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500 за человека
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Узнать историю петербургских вкусов и зайти в знаковые заведения и магазины на Невском
Начало: Невский пр., д. 100
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 970 за всё до 10 чел.
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050 за человека
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Ловим дух города, смотрим на его закулисную жизнь и веселимся
Начало: Метро Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Район двойников и другие тайны Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
23 отзыва
Экскурсия по дворам и доходным домам Петербурга: тайны, истории и архитектура
Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Дворец Елисеевых снаружи и изнутри
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Дворец Елисеевых снаружи и изнутри
Посетить старинный дворец в центре Петербурга и впечатлиться его роскошными интерьерами
Начало: На набережной Мойки
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 19:30, в среду в 12:00, в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
10 июня в 19:30
2 700 за человека
Дворы и парадные - дух истинного Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
231 отзыв
Дворы, парадные, коммуналки Санкт-Петербурга: путешествие в историю
Загляните в уникальный мир петербургских дворов и парадных, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Недалеко от станции метро «Маяковская»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1000750 за человека
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
12 отзывов
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1 800 за всё до 10 чел.
Тайны дворца Елисеевых
скидка
5%
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Тайны дворца Елисеевых
Заглянуть «за кулисы» одного из самых красивых зданий Петербурга и открыть его секреты (в группе)
Начало: В холле дворца
9 июня в 12:00
23 июня в 12:00
30002 850 за человека
Александр II: жизнь и смерть в 9 главах
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Александр II: жизнь и смерть в 9 главах
Пройти с мини-группой по местам, которые помнят царствование императора-реформатора
Начало: У решётки Летнего сада
Расписание: ежедневно в 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:00
Завтра в 12:30
9 июня в 14:15
12001 080 за человека
Невский проспект: история, культура, наследие
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
18 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Гиды Наталья и Феликс молодцы, всё очень живо рассказывают, Феликс интересно и своеобразно рассказывает об исторических фактах, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Секретный Петербург: прогулка с фотографом
    Гуляли по городу с Ильей. Нам очень понравилась ненапряжная прогулка с интересными рассказами. Ждём еще красивых фоточек на память об этих Питерских каникулах
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Сходили вчера на экскурсию парадные+дворики+крыши Петербурга. Из того, что не очень понравилось- затянувшийся старт, организаторам стоит продумать момент с опозданием
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    одного посетителя и когда его ждут 10+ человек. А дальше всё было прекрасно- гид Наталья провела насыщенную экскурсию, показала интересные парадные, дворики, и все это сопровождалось рассказом, наполненным юмором, историческими данными, взаимодействием с нами, посетителями. Завершили посещением крыши, она открыта для всех, там находятся кафе и тп, но наше посещение Наталья сопроводила интересным рассказом о всех достопримечательностях, которые были видны, я узнала несколько фактов и историй, которые не слышала на экскурсиях раньше. Бонусом у меня осталось несколько классных фото из двориков, тк наша гид советовала и показывала, как сделать самые удачные кадры, и наши с мужем фото с крыши- после окончания экскурсии она фотографировала всех желающих из нашей группы. В целом я даже не ожидала, что получу столько полезной информации и классных позитивных эмоций. Спасибо организаторам за идею, и гиду за проведение, вы молодцы 💝

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
    Энергичный гид с яркой подачей информации. Было не скучно. Исторические неточности в повествовании. За полтора часа увидели только две закрытые парадные.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Дворец купцов Елисеевых на Мойке
    Красивый дворец и интересный рассказ экскурсовода
  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Секретный Петербург: прогулка с фотографом
    Была на фотопрогулке с Алексеем Громаковым. Легко, атмосферно, одно из самых ярких впечатлений о Петербурге в этот раз. И просто шикарные фотографии, красивые, разные,"живые" и очень про меня. На все 100% рекомендую и экскурсию, и Алексея как фотографа:))
  • А
    Андрей
    2 июня 2024
    Дворы и парадные - дух истинного Петербурга
    Гид Максим профессионально приоткрыл дверь во внутренний мир Питера. Экскурсия была очень интересная и увлекательная.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дворец купцов Елисеевых на Мойке
    Спасибо! Было очень интересно!
    Спасибо! Было очень интересно!Спасибо! Было очень интересно!
  • В
    Виктория
    30 мая 2024
    Дворы и парадные - дух истинного Петербурга
    Были на этой классной экскурсии,посетили коммунальную квартиру,были в парадных и дворах,.. все было супер, гид был просто умничка очень все интересно и понятно рассказывал(к сожалению имя гида не запомнили:(и отдельное огромное спасибо гиду за сделанные фото
    Были на этой классной экскурсии,посетили коммунальную квартиру,были в парадных и дворах,.. все было супер, гид былБыли на этой классной экскурсии,посетили коммунальную квартиру,были в парадных и дворах,.. все было супер, гид былБыли на этой классной экскурсии,посетили коммунальную квартиру,были в парадных и дворах,.. все было супер, гид был

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом купцов Елисеевых»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Секретный Петербург: прогулка с фотографом
  2. Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
  3. Приватный тур в ускользающий мир Петербургских дворов и парадных
  4. Дворец купцов Елисеевых на Мойке
  5. Гастро-Питер от Петра I до наших дней
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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