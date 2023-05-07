Решить задания, чтобы отыскать уникальные секретные заведения и узнать больше про барную культуру
Если вы боитесь (и правильно делаете) следовать лозунгу «в Питере — пить» на Думской или Рубинштейна, но найти стоящие места всё-таки хочется, то вам на помощь спешим мы. С квестом, который вы в своём темпе пройдёте по инструкциям.
Задачки, загадки, реквизит — всё это, чтобы вы добрались до интересных баров, оценили их концепции, интерьеры, историю. И конечно, вы получите рекомендации, что стоит попробовать в том или ином заведении.
Задачки, загадки, реквизит — всё это, чтобы вы добрались до интересных баров, оценили их концепции, интерьеры, историю. И конечно, вы получите рекомендации, что стоит попробовать в том или ином заведении.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Бар-хоппинг? Бар-квестинг!
Лучшие бары, как правило, скрыты от глаз — тем увлекательнее будет искать их. Мы отобрали для вас 10 особенных заведений, но побывать во всех или только в половине — решать вам. Чтобы добраться до них, вы получите реквизит и, решая задания, будете двигаться по маршруту. Также в инструкциях будет информация о ценах и рекомендации по меню.
Мы предлагаем несколько опций по продолжительности (но в каждом случае время прохождения всё равно зависит от вас):
1⃣ два коротких варианта по 3–4 часа,
2⃣ один длинный, который может растянуться на 7–8 часов.
🎁 В последнем заведении, если вы до него дойдёте, вас будут ждать небольшие подарки от нас!
Во время квеста вы побываете:
- в секретных барах;
- в 2–3 рюмочных;
- в классических питерских барах с историей;
- на двух барных улицах (без Думской);
- в любопытных двориках.
А также узнаете об особенностях барной культуры Петербурга.
Организационные детали
- Перед началом квеста вам нужно будет выбрать один из вариантов его прохождения. Затем, в день квеста, я или мои помощники выдадим вам необходимый реквизит и вы пойдёте по маршруту. У вас будет достаточно подсказок, чтобы не потеряться.
- Вход в бары бесплатный, а вот напитки вы покупаете на своё усмотрение
- Квест составлен так, чтобы не было долгих переходов (максимум — минут 5)
- Есть несколько баров, которые могут не работать в определённые дни или быть переполнены, соответственно, их можно будет пропустить
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2631 туриста
Меня зовут Денис и я живу в Петербурге всю жизнь. Знаю его барную культуру практически с того момента, как она начала зарождаться в её современном виде в 2004-м году. Вместе с друзьями мы запустили в культурной столице экскурсии нового формата и вот уже несколько лет знакомим гостей города с ночной жизнью мегаполиса. Мы проведём вас по легендарным барам и секретным рюмочным и расскажем немало познавательных и неожиданных фактов.
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