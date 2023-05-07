Если вы боитесь (и правильно делаете) следовать лозунгу «в Питере — пить» на Думской или Рубинштейна, но найти стоящие места всё-таки хочется, то вам на помощь спешим мы. С квестом, который вы в своём темпе пройдёте по инструкциям. Задачки, загадки, реквизит — всё это, чтобы вы добрались до интересных баров, оценили их концепции, интерьеры, историю. И конечно, вы получите рекомендации, что стоит попробовать в том или ином заведении.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бар-хоппинг? Бар-квестинг!

Лучшие бары, как правило, скрыты от глаз — тем увлекательнее будет искать их. Мы отобрали для вас 10 особенных заведений, но побывать во всех или только в половине — решать вам. Чтобы добраться до них, вы получите реквизит и, решая задания, будете двигаться по маршруту. Также в инструкциях будет информация о ценах и рекомендации по меню.

Мы предлагаем несколько опций по продолжительности (но в каждом случае время прохождения всё равно зависит от вас):

1⃣ два коротких варианта по 3–4 часа,

2⃣ один длинный, который может растянуться на 7–8 часов.

🎁 В последнем заведении, если вы до него дойдёте, вас будут ждать небольшие подарки от нас!

Во время квеста вы побываете:

в секретных барах;

в 2–3 рюмочных;

в классических питерских барах с историей;

на двух барных улицах (без Думской);

в любопытных двориках.

А также узнаете об особенностях барной культуры Петербурга.

Организационные детали