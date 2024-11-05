Оставим Эрмитаж ценителям искусства, а Мариинский театр — поклонникам балета. Мы отправляемся в центр Петербурга на историческую прогулку с гастрономическим акцентом. Пройдёмся по секретам местной кухни — от пышек до изысканных кондитерских шедевров. Поговорим о богатых кулинарных традициях, которые город копил и сохранял на протяжении веков.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по центру города от станции метро «Адмиралтейская» до Владимирского проспекта. Пройдём по уютным улочкам с историческими ресторанами, где собирались выдающиеся деятели искусства и литературы. Вы откроете для себя тайны старинных гастрономических заведений, а также кулинарные традиции и обычаи петербуржцев.
Гид расскажет:
- Почему Петербург считается самым сладким городом России
- Какая еда ассоциируется с Северной столицей
- Какие культовые заведения хранят сегодня старые гастрономические традиции
- Какие кулинарные новшества Петербург подарил России и миру
- Где обедал Пушкин и его герои
- И многое другое
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены только услуги гида без посещения заведений и дегустаций
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Оксана. Работа нашей компании — это стремление показать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!Задать вопрос
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