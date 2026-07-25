Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с гастрономической историей Санкт-Петербурга. Узнайте, где обедали герои Пушкина и что было на столе у русских императоров. Прогулка по Невскому проспекту и посещение легендарных мест, таких как "Литературное кафе" и "Гранд Отель Европа", раскроют секреты дореволюционного и советского общепита. Завершите день чаепитием на главной ресторанной улице города и получите чек-лист интересных заведений для самостоятельного продолжения гастрономического путешествия

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Описание экскурсии

Гастрономическая столица

Петербург, перенимая европейские новинки и новаторские идеи, сыграл большую роль в развитии гастрономии. Здесь русскому человеку открывались новые блюда и способы приготовления пищи, сюда стекались гурманы из Европы, здесь складывалась культура общепита, которую мы знаем сегодня.

Какие местные гастрономические бренды известны за пределами Петербурга, где обедали герои Пушкина, что было на столе у русских императоров, где поили шампанским лошадей и проигрывался за обедом Достоевский — это и многое другое вы узнаете на моей авторской экскурсии.

Тот самый общепит

Мы прогуляемся по историческому центру города, по Невскому проспекту, минуя легендарное «Литературное кафе», кафе «Абрикосовъ» и знаменитый магазин купцов Елисеевых. Я выбрала эти места, потому что у них длинная и интересная история (некоторые работают с дореволюционных времён). Кроме того, с ними связаны различные нововведения в отечественной гастрономии.

Не обойдём вниманием и сохранившиеся популярные заведения советского общепита. Я расскажу, где попробовать те самые ленинградские пышки и вкуснейшие пирожные. Закончим экскурсию мы чаепитием в одной из кофеен на главной ресторанной улице Северной столицы. Вы получите чек-лист интересных заведений Петербурга и сможете самостоятельно продолжить гастрономическое путешествие.

Организационные детали