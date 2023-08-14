Гастрономический Петербург

Увидеть легендарные рестораны города и узнать, как они повлияли на отечественную гастрономию

5
1 отзыв
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Знали ли вы, что шоколадное яйцо а-ля Киндер впервые появилось в России? А может слышали про советский «Макдональдс»? Я приглашаю вас на прогулку, во время которой вы откроете для себя новый Петербург.

Узнаете, чем Северная столица отличается от других городов во вкусовых пристрастиях, где обедали герои Пушкина и поили шампанским лошадей. Будет интересно!
Гастрономический Петербург
Гастрономический Петербург
Гастрономический Петербург
Гастрономический Петербург
Гастрономический Петербург
Гастрономический Петербург
Гастрономический Петербург
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Описание

Что вас ожидает

Гастрономическая столица

Петербург, перенимая европейские новинки и новаторские идеи, сыграл большую роль в развитии гастрономии. Здесь русскому человеку открывались новые блюда и способы приготовления пищи, сюда стекались гурманы из Европы, здесь складывалась культура общепита, которую мы знаем сегодня.

Какие местные гастрономические бренды известны за пределами Петербурга, где обедали герои Пушкина, что было на столе у русских императоров, где поили шампанским лошадей и проигрывался за обедом Достоевский — это и многое другое вы узнаете на моей авторской экскурсии.

Тот самый общепит

Мы прогуляемся по историческому центру города, по Невскому проспекту, минуя легендарное «Литературное кафе», гостиницу «Гранд Отель Европа», кафе «Абрикосовъ», знаменитый магазин купцов Елисеевых и роскошный ресторан «Палкинъ». Я выбрала эти места, потому что у них длинная и интересная история (некоторые работают с дореволюционных времён). Кроме того, с ними связаны различные нововведения в отечественной гастрономии.

Не обойдём вниманием и сохранившиеся популярные заведения советского общепита. Я расскажу, где попробовать те самые ленинградские пышки и вкуснейшие пирожные. Закончим экскурсию мы чаепитием в одной из кофеен на главной ресторанной улице Северной столицы. Вы получите чек-лист интересных заведений Петербурга и сможете самостоятельно продолжить гастрономическое путешествие.

Организационные детали

  • Еда (по желанию) не включена в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
14 авг 2023
Спасибо огромное! Я в Петербурге уже не в первый раз, многое видела и знаю и боялась, что будет скучно. Но это не стандартный маршрут. Я за нашу прогулку столько узнала!
Мы с Катериной поболтали за чашкой кофе. Мне очень понравилась подача информации, иллюстрации.
Катерина вообще обаятельная девушка, слушала бы бесконечно))
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