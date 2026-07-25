Петербург, перенимая европейские новинки и новаторские идеи, сыграл большую роль в развитии гастрономии. Здесь русскому человеку открывались новые блюда и способы приготовления пищи, сюда стекались гурманы из Европы, здесь складывалась культура общепита, которую мы знаем сегодня.
Какие местные гастрономические бренды известны за пределами Петербурга, где обедали герои Пушкина, что было на столе у русских императоров, где поили шампанским лошадей и проигрывался за обедом Достоевский — это и многое другое вы узнаете на моей авторской экскурсии.
Тот самый общепит
Мы прогуляемся по историческому центру города, по Невскому проспекту, минуя легендарное «Литературное кафе», кафе «Абрикосовъ» и знаменитый магазин купцов Елисеевых. Я выбрала эти места, потому что у них длинная и интересная история (некоторые работают с дореволюционных времён). Кроме того, с ними связаны различные нововведения в отечественной гастрономии.
Не обойдём вниманием и сохранившиеся популярные заведения советского общепита. Я расскажу, где попробовать те самые ленинградские пышки и вкуснейшие пирожные. Закончим экскурсию мы чаепитием в одной из кофеен на главной ресторанной улице Северной столицы. Вы получите чек-лист интересных заведений Петербурга и сможете самостоятельно продолжить гастрономическое путешествие.
Организационные детали
Экскурсия представляет собой историческую прогулку. На маршруте есть возможность попробовать ленинградские пышки (2 заведения на выбор) и зайти в кафе «Абрикосовъ»
Еда (по желанию) не включена в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 830 туристов
Привет! Меня зовут Катерина. В моей насыщенной биографии два профильных образования: дипломированный переводчик и гид по Санкт-Петербургу. Профессионально влюбляю путешественников в город на Неве. Мои экскурсии понравятся как гостям Северной столицы, так и её старожилам. До встречи на улицах города!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
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О
Ольга
Все прошло отлично, за исключением одного… В описании организационных моментов не указано, что еду нужно брать с собой. Обычно в турах на 10 часов и более, организовывается кормление туристов за допплату, читать дальшеуменьшить
а тут о том, что кормить не будут ни слова не указано, да нам и в голову не могло прийти обратное, так как экскурсия длительная, практически на весь день. У других туроператоров такие моменты всегда оговариваются, путешествуем по регионам нашей страны не первый раз и даже не первый год и с таким никогда не сталкивались. Хорошо что на территории парка было кафе где можно было покушать, но естественно цены там очень кусачие, например бутылка 0,5 чая Липтон 350 рублей. Не все это могут себе позволить. Совет организатором, укажите момент с питанием в описании экскурсии. Вашими услугами пользуйтесь разные люди, в том числе и те кто имеют хронические заболевания, например диабет, и таким людям крайне важно кушать вовремя, иначе это может привести к плачевным последствиям.
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Юлия
Экскурсия и мне и мужу безумно понравилась, очень насыщенная интересными фактами и местами посещения. Экскурсовод прекрасная рассказчица. Рекомендую.
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Виолетта
Добрый день! Посетили данную экскурсию, понравилось очень, узнали больше о питейном мире) прошлись по значимым местам, связанных с историей, заглянули в пушечную, и конечно же посетили Елисеевский магазин 🏬 Рекомендую!
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Ирина
Всем сладкоежкам посвящается!))) Так получилось, что времени на экскурсию у меня оказалось меньше запланированного, но Катерина быстро сориентировалась и подача материала не пострадала) А какие вкусные пышки мы попробовали!!! они читать дальшеуменьшить
унесли меня в мир моего детства, спасибо Катерине! Очень много интересных фактов я услышала именно про гастрономический Петербург, с этой стороны я его совсем не знала. С Катериной очень интересно, познавательно и весело проводить время. Буду в Петербурге - обязательно прогуляюсь с ней еще чтобы узнать еще неизведанное, услышать неуслышанное, ну и все-таки прогуляться по Рубинштейна наслаждаясь её историями)))) увы моё время не позволило этого сделать… Благодарю Вас, Катерина!
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Анна
Замечательная экскурсия 🌸 Очень приятная девушка-гид, так много интересного мы узнали, огромное спасибо 😊
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О
Оксана
Спасибо огромное! Я в Петербурге уже не в первый раз, многое видела и знаю и боялась, что будет скучно. Но это не стандартный маршрут. Я за нашу прогулку столько узнала! Мы с Катериной поболтали за чашкой кофе. Мне очень понравилась подача информации, иллюстрации. Катерина вообще обаятельная девушка, слушала бы бесконечно))
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