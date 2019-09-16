22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Петроградская сторона — самый противоречивый район любимого города. Придумали даже каламбур “Театр начинается с вешалки, а Петербург с Петроградской стороны”.
Программа
Во время прогулки мы побываем:
на Лобном месте, где некогда совершали казни на радость праздных зевак;
у сквера с надписью «Явление Богородицы в 1890 году», где произошло описанное позже в газетах «Петербургский листок» и «Херольд» чудо;
в легендарной котельной Виктора Цоя;
на самой маленькой площади города и в самом крохотном дворике-колодце;
рядом с домом, немым свидетелем исчезновения в 1937-ом целой плеяды признанных во всем мире ученых-востоковедов.
Полюбуемся на Обжорный ряд и отгадаем, почему местность за Мытным двором называлась «Мокруши». Узнаем, где еще в начале XX века располагался Ватный остров. Поймем, почему Копец на фасаде дома означает совсем не то, что сразу приходит в голову. Затеряемся в многочисленных, поражающих воображение граффити и зажжем лампочки под аркой одного из дворов. Наконец, проникнемся атмосферой полусонного города и непременно вернемся сюда снова.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
Гид Нина отлично знает дома и дворы на Петроградке до мельчайших деталей архитектуры. Интересно провели время несмотря на очень питерскую погоду.
Андрей
7 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия. Нина прекрасный рассказчик. Теперь нам известны интереснейшие места Петроградки. Познакомились с историей застройки и современными легендами этого района. Перед началом экскурсии Нина узнала о наших предпочтениях и построила маршрут исходя из наших пожеланий.
Ариана
15 апреля 2019
Как замечательно я угадала с гидом - Нина образованная, живая, пунктуальная, с чувством юмора и такта, интересная и современная. Она филолог по образованию, поэтому подаче материала отдельная похвала.
Если обязательную классическую программу вы уже изучили - Эрмитаж, разводные мосты, Храм Спаса на Крови, Дворцовая площадь и др, то эта экскурсия для вас. Мы гуляли по лабиринтам улиц, познакомились со знаменитыми питерскими парадными и дворами-колодцами. Почувствовали себя героями старых фильмов, узнали об архитекторах, знаменитых доходных домах, северном модерне и научились видеть удивительные детали, которые скрыты на первый взгляд. По окончанию экскурсии, вдохновленные видами и историями города, мы уже самостоятельно отправились по рекомендациям Нины в отличные места, и еще раз мысленно ее поблагодарили)
Алёна
21 мая 2018
В очередной раз приехала в Петербург, и вновь выбрала Нину в качестве проводника.
Хочу поблагодарить за прекрасную экскурсию и вообще за то ощущение города, которое появляется после общения с Ниной: благодаря её рассказам открываются новые стороны города и становятся видны его неожиданные ньюансы.
Еще раз огромное спасибо и до новых познавательных прогулок в будущем!
Анастасия
14 августа 2017
Экскурсия в целом понравилась. Нина открытый и позитивный человек. Мы заглядывали в не доступные широким массам питерские парадные (подъезды), а также внутренние дворы-"колодцы". Хотелось бы больше исторических деталей, напр. о истории улиц, доходных домов и их архитектурных стилей и т.п.
Александр
31 октября 2016
Интересная экскурсия, которая заставила по другому взглянуть на знакомую Петроградку. Нине удалось раскрыть для нас часть секретов города и заинтересовать архитектурой северного модерна)
Анастасия
24 июля 2016
Замечательная экскурсия. Гид, удивительная девушка, завладела нашими умами и сердцами с первых минут общения. Было очень интересно как моим приезжим гостям, так и мне самой. Узнала много интересного про любимый город. Всем очень советую )
Юлия
17 июля 2016
Нина - замечательный гид. Было очень интересно.
Наталия
27 июня 2016
Спасибо Нине за прекрасную прогулку! Интересно, содержательно и душевно.
Татьяна
20 сентября 2015
Очень понравилось! Были на экскурсии 19 сентября, и несмотря на пасмурное небо и сильный ветер получили огромное удовольствие. Было приятно пообщаться с эрудированным гидом, увидеть настоящий, "не дворцово-парадный" Питер.
Узнать историю знаменитого здания и посмотреть на Петербург с высоты
Давайте познакомимся поближе с самым красивым памятником петербургского модерна – домом Зингера. Громадные окна-витрины, богатейшая отделка фасада, стеклянный глобус на башне и валькирии на рострах кораблей… Вы не только узнаете историю дома и осмотрите его снаружи, но и пройдете по помещениям, которые обычно закрыты для посторонних, оцените великолепные интерьеры, а затем подниметесь на крышу Зингера, чтобы насладиться панорамой Петербурга!
Дворы, дома и заведения питерцев на экскурсии по нетуристическим маршрутам города
Задумывались ли вы о том, как воспринимают город сами петербуржцы? Что любят особенно нежно, что жаждут скрыть от туристов, как проводят свободное время в одиночестве, шумной компании или с детьми? Где и как пьют кофе, о чем думают и каких святых особенно почитают? Во время прогулки вы увидите город с разных сторон: глазами «новичка» и жаждущего увильнуть от толпы местного жителя, узнаете, к кому город наиболее расположен и как расположить его к себе.
Русалки, Карлсон, Шерлок Холмс и многие другие — попасть в сказочный город легче, чем кажется!
На этой прогулке мы перенесемся в мир сказок и приключений, который придется по душе и детям, и взрослым. Хотите попасть внутрь кэрроловской головоломки и подружиться со Страшилой и Железным дровосеком? Это гораздо проще, чем кажется!
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
Все знают ушедшую династию Романовых, но мало кто за сухими образами из школьных учебников умеет разглядеть ярких, страстных и эмоциональных личностей. Я помогу вам разобраться в непростых связях последних представителей царствующего рода и расскажу об их отношениях так, что вы увидите в исторических образах живых людей со своими горестями и радостями и уже никогда не останетесь к ним равнодушными!
Познакомиться с самым «германским» районом Петербурга и научиться распознавать Югендштиль
Петроградская сторона впечатляет застройкой, непохожей на остальные районы, — я помогу разобраться, чем именно она отличается, и кто её таковой сделал. Вы узнаете историю ведущих архитектурных стилей 19-20 вв. и как они приживались в России, увидите доходные дома в стиле эклектики и модерна, а также познакомитесь с биографией самых ярких немецких зодчих.
Насыщенная обзорная экскурсия по Северной столице на комфортабельном автомобиле
Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых красивых городов мира. Вы услышите таинственные легенды, увидите парадные проспекты и площади, старинные соборы и «открыточные» памятники. Я помогу разобраться в многовековой истории Петербурга и раскрыть его характер.
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Каждое здание Петербурга может рассказать немало историй — и на этой прогулке вы научитесь их слышать! Шаг за шагом мы разберемся в архитектурных тонкостях эклектики и ампира, прогуляемся по историческому центру от русского барокко до современного стрит-арта, отыщем исчезнувшие дома и по-настоящему погрузимся в прошлое Петербурга.
Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.