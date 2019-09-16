22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть «изнанку» города на прогулке по легендарным дворам-колодцам и улицам знаменитого района

Нина
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Нина – ваш гид
Вы оцените легендарные дворы-колодцы и престижные дома с воздушными мансардами.

Убедитесь, что мрачные, порой опасные закоулки и святые места мирно уживаются и дополняют друг друга.

Экскурсия будет интересна всем, кто мечтал увидеть «изнанку» города и подивиться удивительной игре светотени.

А также тем, кто всегда хотел побродить по лабиринту улиц в разгар белых ночей.
6300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
4.91
Секреты дворов Петроградки
Секреты дворов Петроградки

Петроградская сторона — самый противоречивый район любимого города. Придумали даже каламбур “Театр начинается с вешалки, а Петербург с Петроградской стороны”.

Программа

Во время прогулки мы побываем:

  • на Лобном месте, где некогда совершали казни на радость праздных зевак;
  • у сквера с надписью «Явление Богородицы в 1890 году», где произошло описанное позже в газетах «Петербургский листок» и «Херольд» чудо;
  • в легендарной котельной Виктора Цоя;
  • на самой маленькой площади города и в самом крохотном дворике-колодце;
  • рядом с домом, немым свидетелем исчезновения в 1937-ом целой плеяды признанных во всем мире ученых-востоковедов.

Полюбуемся на Обжорный ряд и отгадаем, почему местность за Мытным двором называлась «Мокруши». Узнаем, где еще в начале XX века располагался Ватный остров.
Поймем, почему Копец на фасаде дома означает совсем не то, что сразу приходит в голову. Затеряемся в многочисленных, поражающих воображение граффити и зажжем лампочки под аркой одного из дворов. Наконец, проникнемся атмосферой полусонного города и непременно вернемся сюда снова.

Секреты дворов Петроградки
Секреты дворов Петроградки
Секреты дворов Петроградки
Секреты дворов Петроградки
Секреты дворов Петроградки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нина
Нина
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 сентября 2019
Гид Нина отлично знает дома и дворы на Петроградке до мельчайших деталей архитектуры. Интересно провели время несмотря на очень питерскую погоду.
7 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия. Нина прекрасный рассказчик. Теперь нам известны интереснейшие места Петроградки. Познакомились с историей застройки и современными легендами этого района. Перед началом экскурсии Нина узнала о наших предпочтениях и построила маршрут исходя из наших пожеланий.
15 апреля 2019
Как замечательно я угадала с гидом - Нина образованная, живая, пунктуальная, с чувством юмора и такта, интересная и современная. Она филолог по образованию, поэтому подаче материала отдельная похвала.
Если обязательную классическую программу вы уже изучили - Эрмитаж, разводные мосты, Храм Спаса на Крови, Дворцовая площадь и др, то эта экскурсия для вас. Мы гуляли по лабиринтам улиц, познакомились со знаменитыми питерскими парадными и дворами-колодцами. Почувствовали себя героями старых фильмов, узнали об архитекторах, знаменитых доходных домах, северном модерне и научились видеть удивительные детали, которые скрыты на первый взгляд. По окончанию экскурсии, вдохновленные видами и историями города, мы уже самостоятельно отправились по рекомендациям Нины в отличные места, и еще раз мысленно ее поблагодарили)
21 мая 2018
В очередной раз приехала в Петербург, и вновь выбрала Нину в качестве проводника.
Хочу поблагодарить за прекрасную экскурсию и вообще за то ощущение города, которое появляется после общения с Ниной: благодаря её рассказам открываются новые стороны города и становятся видны его неожиданные ньюансы.
Еще раз огромное спасибо и до новых познавательных прогулок в будущем!
Анастасия
14 августа 2017
Экскурсия в целом понравилась. Нина открытый и позитивный человек. Мы заглядывали в не доступные широким массам питерские парадные (подъезды), а также внутренние дворы-"колодцы". Хотелось бы больше исторических деталей, напр. о истории улиц, доходных домов и их архитектурных стилей и т.п.
31 октября 2016
Интересная экскурсия, которая заставила по другому взглянуть на знакомую Петроградку. Нине удалось раскрыть для нас часть секретов города и заинтересовать архитектурой северного модерна)
24 июля 2016
Замечательная экскурсия. Гид, удивительная девушка, завладела нашими умами и сердцами с первых минут общения. Было очень интересно как моим приезжим гостям, так и мне самой. Узнала много интересного про любимый город. Всем очень советую )
17 июля 2016
Нина - замечательный гид. Было очень интересно.
27 июня 2016
Спасибо Нине за прекрасную прогулку! Интересно, содержательно и душевно.
Татьяна
20 сентября 2015
Очень понравилось! Были на экскурсии 19 сентября, и несмотря на пасмурное небо и сильный ветер получили огромное удовольствие. Было приятно пообщаться с эрудированным гидом, увидеть настоящий, "не дворцово-парадный" Питер.
Ещё 12 отзывов

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