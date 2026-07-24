22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы оцените легендарные дворы-колодцы и престижные дома с воздушными мансардами.
Убедитесь, что мрачные, порой опасные закоулки и святые места мирно уживаются и дополняют друг друга.
Экскурсия будет интересна всем, кто мечтал увидеть «изнанку» города и подивиться удивительной игре светотени. А также тем, кто всегда хотел побродить по лабиринту улиц в разгар белых ночей.
Убедитесь, что мрачные, порой опасные закоулки и святые места мирно уживаются и дополняют друг друга.
Экскурсия будет интересна всем, кто мечтал увидеть «изнанку» города и подивиться удивительной игре светотени. А также тем, кто всегда хотел побродить по лабиринту улиц в разгар белых ночей.
Описание экскурсии
Петроградская сторона — самый противоречивый район любимого города. Придумали даже каламбур “Театр начинается с вешалки, а Петербург с Петроградской стороны”.
Программа
Во время прогулки мы побываем:
- на Лобном месте, где некогда совершали казни на радость праздных зевак;
- у сквера с надписью «Явление Богородицы в 1890 году», где произошло описанное позже в газетах «Петербургский листок» и «Херольд» чудо;
- в легендарной котельной Виктора Цоя;
- на самой маленькой площади города и в самом крохотном дворике-колодце;
- рядом с домом, немым свидетелем исчезновения в 1937-ом целой плеяды признанных во всем мире ученых-востоковедов.
Полюбуемся на Обжорный ряд и отгадаем, почему местность за Мытным двором называлась «Мокруши». Узнаем, где еще в начале XX века располагался Ватный остров.
Поймем, почему Копец на фасаде дома означает совсем не то, что сразу приходит в голову. Затеряемся в многочисленных, поражающих воображение граффити и зажжем лампочки под аркой одного из дворов. Наконец, проникнемся атмосферой полусонного города и непременно вернемся сюда снова.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2231 туриста
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Начну с того, что стаж экскурсантки у меня солидный) Повидала я много экскурсоводов и гидов, и, буквально с первых фраз могу понять, насколько гид хорош. Нина - великолепна! И да,
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С
Приезжали с друзьями на выходные в Питер, и я забронировала эту экскурсию. Нина сразу взяла бодрый темп и увлекла нас по белым и черным дворам Петроградки. Когда в 12 часов
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А
Как замечательно я угадала с гидом - Нина образованная, живая, пунктуальная, с чувством юмора и такта, интересная и современная. Она филолог по образованию, поэтому подаче материала отдельная похвала.
Если обязательную классическую
Если обязательную классическую
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Мне и жене очень понравилась экскурсия. Немного истории, немного архитектуры, графити, ограды, подъезды (парадные:) какие-то бытовые детали, просто интересные факты. Нина не наговаривает заученный текст, в ее голове просто море
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И
Мне и моей семье, очень понравилась экскурсия по дворам Петроградки, которую провела для нас Нина. Как исконный петербуржец, я на звание краеведа не претендую, но кое-что все-таки знаю. Так вот,
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Экскурсия замечательная. Мы много раз бывали в Ленинграде (Петербурге), но практически не были знакомы с этим районом, а у него богатая история, интересная архитектура, много секретов и интригующих тайн. Нина
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