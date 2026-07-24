22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Секреты дворов Петроградки

Увидеть «изнанку» города на прогулке по легендарным дворам-колодцам и улицам знаменитого района
Вы оцените легендарные дворы-колодцы и престижные дома с воздушными мансардами.

Убедитесь, что мрачные, порой опасные закоулки и святые места мирно уживаются и дополняют друг друга.

Экскурсия будет интересна всем, кто мечтал увидеть «изнанку» города и подивиться удивительной игре светотени. А также тем, кто всегда хотел побродить по лабиринту улиц в разгар белых ночей.
4.9
31 отзыв
Секреты дворов Петроградки
Секреты дворов Петроградки
Секреты дворов Петроградки

Описание экскурсии

Петроградская сторона — самый противоречивый район любимого города. Придумали даже каламбур “Театр начинается с вешалки, а Петербург с Петроградской стороны”.

Программа

Во время прогулки мы побываем:

  • на Лобном месте, где некогда совершали казни на радость праздных зевак;
  • у сквера с надписью «Явление Богородицы в 1890 году», где произошло описанное позже в газетах «Петербургский листок» и «Херольд» чудо;
  • в легендарной котельной Виктора Цоя;
  • на самой маленькой площади города и в самом крохотном дворике-колодце;
  • рядом с домом, немым свидетелем исчезновения в 1937-ом целой плеяды признанных во всем мире ученых-востоковедов.

Полюбуемся на Обжорный ряд и отгадаем, почему местность за Мытным двором называлась «Мокруши». Узнаем, где еще в начале XX века располагался Ватный остров.
Поймем, почему Копец на фасаде дома означает совсем не то, что сразу приходит в голову. Затеряемся в многочисленных, поражающих воображение граффити и зажжем лампочки под аркой одного из дворов. Наконец, проникнемся атмосферой полусонного города и непременно вернемся сюда снова.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2231 туриста
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
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3
3
2
1
Ирина
Начну с того, что стаж экскурсантки у меня солидный) Повидала я много экскурсоводов и гидов, и, буквально с первых фраз могу понять, насколько гид хорош. Нина - великолепна! И да,
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это понятно с первых секунд общения) Я обожаю таких экскурсоводов. Она не выполняет работу, не пытается тебе подать какую-то информацию или поразить всезнанием… она просто этим живёт. Искренне живёт, искренне любит, искренне горит этим. Когда общаешься с таким человеком, невозможно самому не влюбиться в то, о чём он рассказывает. У тебя просто нет шанса не влюбиться в эти дворы, дома, окна, двери… да во всё, что тебя окружает. И вот уже ты смотришь на всё это другими глазами, начинаешь улавливать суть вещей и историй. И после окончания экскурсии уже не чувствуешь себя просто гостем, а чувствуешь сопричастность с этим загадочным непостижимым городом. И это целиком и полностью заслуга Нины.

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С
Приезжали с друзьями на выходные в Питер, и я забронировала эту экскурсию. Нина сразу взяла бодрый темп и увлекла нас по белым и черным дворам Петроградки. Когда в 12 часов
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прозвучал пушечный выстрел, мы с удивлением обнаружили, что, оказывается, уже прошло 1,5 часа. Увидели массу совершенно неочевидных мест, мимо которых можно сто раз пройти и не обратить внимания. Или не пойти никогда, потому что этого не знаешь. Модерн Петроградки поворачивался то нарядными фасадами, то неприглядной изнанкой. Привёл в восторг стрит-арт и двор-колодец октагон. Однозначно рекомендую эту экскурсию, чтобы увидеть Питер не только в причесанном центре.

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А
Как замечательно я угадала с гидом - Нина образованная, живая, пунктуальная, с чувством юмора и такта, интересная и современная. Она филолог по образованию, поэтому подаче материала отдельная похвала.
Если обязательную классическую
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программу вы уже изучили - Эрмитаж, разводные мосты, Храм Спаса на Крови, Дворцовая площадь и др, то эта экскурсия для вас. Мы гуляли по лабиринтам улиц, познакомились со знаменитыми питерскими парадными и дворами-колодцами. Почувствовали себя героями старых фильмов, узнали об архитекторах, знаменитых доходных домах, северном модерне и научились видеть удивительные детали, которые скрыты на первый взгляд. По окончанию экскурсии, вдохновленные видами и историями города, мы уже самостоятельно отправились по рекомендациям Нины в отличные места, и еще раз мысленно ее поблагодарили)

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Сергей
Мне и жене очень понравилась экскурсия. Немного истории, немного архитектуры, графити, ограды, подъезды (парадные:) какие-то бытовые детали, просто интересные факты. Нина не наговаривает заученный текст, в ее голове просто море
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информации, экскурсия больше напоминает прогулку с интересным собеседником, мы многое обсудили в процессе:) Однозначно, сам не увидишь многое, что показывает Нина, я уверен, что даже сам петербуржцы проходят мимо некоторых дворов, куда мы заходили и не знают многих историй - это нормально:) Не уверен, что экскурсия будет интересна в первый приезд в Питер, но если вы были здесь уже несколько раз - сходите обязательно, чтобы лучше почувствовать атмосферу уникальной Петроградской стороны и города в целом. Ну и рассчитывайте свои силы на 3-часовую прогулку, прошли мы, мне кажется, не меньше 5-6 километров.

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И
Мне и моей семье, очень понравилась экскурсия по дворам Петроградки, которую провела для нас Нина. Как исконный петербуржец, я на звание краеведа не претендую, но кое-что все-таки знаю. Так вот,
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Нина настолько расширила границы этого самого "кое-чего", что теперь за прежние становится как-то даже неудобно. Иными словами - будь вы в Питере хоть десятый, хоть сто десятый раз, хоть родились здесь - вам будет что узнать и посмотреть.
В Нине настолько гармонично сочетаются легкость, эрудированность, юмор, прекрасный слог и очевидная любовь к своему городу, что поневоле сам начинаешь этими качествами заражаться.
Всем от души рекомендую экскурсии её авторства. С удовольствием сам послушаю вновь.
Нина, огромное спасибо!

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Анна
Экскурсия замечательная. Мы много раз бывали в Ленинграде (Петербурге), но практически не были знакомы с этим районом, а у него богатая история, интересная архитектура, много секретов и интригующих тайн. Нина
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- очаровательный человек и талантливая рассказчица, очень увлеченная и этим заражающая окружающих, тонко чувствует своих слушателей, адаптирует свой рассказ так, чтобы было интересно всем. Три часа пролетели как одно мгновение. Моя 14-летняя дочка даже сказала, что это была самая лучшая экскурсия из нашей недельной весьма насыщенной поездки. Нина, спасибо Вам за прекрасную прогулку!
С уважением и пожеланиями удачи, Анна и Надя

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