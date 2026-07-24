22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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это понятно с первых секунд общения) Я обожаю таких экскурсоводов. Она не выполняет работу, не пытается тебе подать какую-то информацию или поразить всезнанием… она просто этим живёт. Искренне живёт, искренне любит, искренне горит этим. Когда общаешься с таким человеком, невозможно самому не влюбиться в то, о чём он рассказывает. У тебя просто нет шанса не влюбиться в эти дворы, дома, окна, двери… да во всё, что тебя окружает. И вот уже ты смотришь на всё это другими глазами, начинаешь улавливать суть вещей и историй. И после окончания экскурсии уже не чувствуешь себя просто гостем, а чувствуешь сопричастность с этим загадочным непостижимым городом. И это целиком и полностью заслуга Нины.