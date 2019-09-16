22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Петербург глазами местных жителей

Дворы, дома и заведения питерцев на экскурсии по нетуристическим маршрутам города

Задумывались ли вы о том, как воспринимают город сами петербуржцы? Что любят особенно нежно, что жаждут скрыть от туристов, как проводят свободное время в одиночестве, шумной компании или с детьми? Где и как пьют кофе, о чем думают и каких святых особенно почитают? Во время прогулки вы увидите город с разных сторон: глазами «новичка» и жаждущего увильнуть от толпы местного жителя, узнаете, к кому город наиболее расположен и как расположить его к себе.