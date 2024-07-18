Мы отправимся в бывшую летнюю резиденцию Романовых — Гатчину.
По дороге вы увидите достопримечательности, откроете для себя историю этой местности и как она связана с Романовыми, какую роль играла Гатчина во время революции и что пришлось ей пережить во время Великой отечественной войны. Гатчина богата историей, и вы в этом убедитесь.
По дороге вы увидите достопримечательности, откроете для себя историю этой местности и как она связана с Романовыми, какую роль играла Гатчина во время революции и что пришлось ей пережить во время Великой отечественной войны. Гатчина богата историей, и вы в этом убедитесь.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ждет
Гатчина — бывшая летняя резиденция семьи Романовых, и во время экскурсии нам предстоит увидеть и дворец, и парк. По дороге в Гатчину опытный гид расскажет вам о достопримечательностях, об истории Гатчины, которая берет свое начало с обычного поселения Хотчино, а позже становится императорской резиденцией и даже городом. Вам предстоит посетить Гатчинский музей, а точнее дворец и парк, узнать историю строительства и разрушения, а также восстановления исторического объекта.
Важно знать:
Выбирайте одежду и обувь по погоде.
среда, пятница 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 400 ₽
|Льготный (пенсионеры/школьники)
|3 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Московский проспект
- Парк Победы
- Площадь Победы
- Пулковские высоты
- Гатчинский дворец
- Гатчинский парк
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты во дворец и парк
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Островского, памятник Екатерине II
Когда и сколько длится?
Когда: среда, пятница 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Одежда
- Обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 июл 2024
Были на замечательной экскурсии в Гатчину, экскурсовод Ирина знающий и внимательный человек. Информация была подана понятно, логично, без сильной информационной перегрузки. Нам очень понравилось, всём рекомендуем
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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