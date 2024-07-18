Гатчина тогда и сейчас

Мы отправимся в бывшую летнюю резиденцию Романовых — Гатчину.

По дороге вы увидите достопримечательности, откроете для себя историю этой местности и как она связана с Романовыми, какую роль играла Гатчина во время революции и что пришлось ей пережить во время Великой отечественной войны. Гатчина богата историей, и вы в этом убедитесь.
5
1 отзыв
Гатчина тогда и сейчас
Гатчина тогда и сейчас
Гатчина тогда и сейчас
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ждет

Гатчина — бывшая летняя резиденция семьи Романовых, и во время экскурсии нам предстоит увидеть и дворец, и парк. По дороге в Гатчину опытный гид расскажет вам о достопримечательностях, об истории Гатчины, которая берет свое начало с обычного поселения Хотчино, а позже становится императорской резиденцией и даже городом. Вам предстоит посетить Гатчинский музей, а точнее дворец и парк, узнать историю строительства и разрушения, а также восстановления исторического объекта.

Важно знать:

Выбирайте одежду и обувь по погоде.

среда, пятница 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 400 ₽
Льготный (пенсионеры/школьники)3 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Московский проспект
  • Парк Победы
  • Площадь Победы
  • Пулковские высоты
  • Гатчинский дворец
  • Гатчинский парк
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты во дворец и парк
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Островского, памятник Екатерине II
Когда и сколько длится?
Когда: среда, пятница 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Одежда
  • Обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
18 июл 2024
Были на замечательной экскурсии в Гатчину, экскурсовод Ирина знающий и внимательный человек. Информация была подана понятно, логично, без сильной информационной перегрузки. Нам очень понравилось, всём рекомендуем

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеИстория и архитектураВыездныеНа весь деньДворцы, замки и особнякиПаркиПрирода и пейзажиГатчинский дворец

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