Что вас ждет

Гатчина — бывшая летняя резиденция семьи Романовых, и во время экскурсии нам предстоит увидеть и дворец, и парк. По дороге в Гатчину опытный гид расскажет вам о достопримечательностях, об истории Гатчины, которая берет свое начало с обычного поселения Хотчино, а позже становится императорской резиденцией и даже городом. Вам предстоит посетить Гатчинский музей, а точнее дворец и парк, узнать историю строительства и разрушения, а также восстановления исторического объекта.

Важно знать:

Выбирайте одежду и обувь по погоде.