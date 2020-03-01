Кирилл проводит ещё 15 экскурсий

Что вас ожидает

Парадные залы: самое-самое и незаметные детали

В удобном темпе и без очередей мы пройдем по залам Большого Гатчинского дворца. Рассмотрим интерьеры Павла I и других императоров. Отыщем потайные двери и другие скрытые от случайного взгляда детали. Например, вы научитесь «читать» знаки мальтийских рыцарей, увидите фантастических носорогов и крупнейший в мире памятник морскому омару! И, конечно, посетите парадные залы: тронную, кавалерскую, опочивальню (я расскажу, спали ли в ней цари хоть раз), кабинеты и галереи.

Темная сторона замка

Мы спустимся в подземный ход дворца, предназначенный для бегства хозяев в случае покушения. Огромные своды, башни, узкие лестницы — это настоящий средневековый замок! Здесь вы услышите леденящие кровь (или просто любопытные) легенды Гатчины, а в Чесменской галерее, разрушенной фашистами, откроете мрачные главы истории дворца. Темнота, руины каменных стен и видеоинсталляции помогут представить, какие испытания довелось пережить усадьбе.

Гатчинский парк — он гениален!

Затем вас встретит пейзажный парк Гатчины с водными лабиринтами, прудами и бесконечными озерами с островами. Вы увидите площадку испытания подлодок и место, где прозвучала фраза: «Когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать». Я расскажу, как тренировались потешные войска и при каких обстоятельствах Александр I оглох на одно ухо. А у павильона Венеры на острове Любви вспомним трогательную историю Павла I и Марии Фёдоровны.