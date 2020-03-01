Кирилл проводит ещё 15 экскурсий

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  4. В таинственную Гатчину на автомобиле

Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Из пригородов Петербурга самая захватывающая история — у Гатчины! Здесь цесаревич Павел рыдал над предсказаниями монаха Авеля, Александр III скрывался от террористов, а инженеры проектировали подлодки.

Вместе мы исследуем парадные залы дворца, спустимся в подземный ход, отыщем руины Чесменской галереи и вспомним истории Гатчинского парка.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле

Что вас ожидает

Парадные залы: самое-самое и незаметные детали
В удобном темпе и без очередей мы пройдем по залам Большого Гатчинского дворца. Рассмотрим интерьеры Павла I и других императоров. Отыщем потайные двери и другие скрытые от случайного взгляда детали. Например, вы научитесь «читать» знаки мальтийских рыцарей, увидите фантастических носорогов и крупнейший в мире памятник морскому омару! И, конечно, посетите парадные залы: тронную, кавалерскую, опочивальню (я расскажу, спали ли в ней цари хоть раз), кабинеты и галереи.

Темная сторона замка
Мы спустимся в подземный ход дворца, предназначенный для бегства хозяев в случае покушения. Огромные своды, башни, узкие лестницы — это настоящий средневековый замок! Здесь вы услышите леденящие кровь (или просто любопытные) легенды Гатчины, а в Чесменской галерее, разрушенной фашистами, откроете мрачные главы истории дворца. Темнота, руины каменных стен и видеоинсталляции помогут представить, какие испытания довелось пережить усадьбе.

Гатчинский парк — он гениален!
Затем вас встретит пейзажный парк Гатчины с водными лабиринтами, прудами и бесконечными озерами с островами. Вы увидите площадку испытания подлодок и место, где прозвучала фраза: «Когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать». Я расскажу, как тренировались потешные войска и при каких обстоятельствах Александр I оглох на одно ухо. А у павильона Венеры на острове Любви вспомним трогательную историю Павла I и Марии Фёдоровны.

Организационные детали

У меня есть лицензия на проведение экскурсий в залах Гатчинского дворца и возможность бронирования входа, поэтому всё проводится одним гидом, индивидуально, без очередей!

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле (Ford Kuga 2019 года) + пешком по дворцу и парку
  • Место старта — любой адрес в черте города
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Гатчинский дворец: Взрослые — 450 руб. Учащиеся — 200 руб. Люди старше 65 лет — 250 руб.
  • Если парк закрыт на просушку (это бывает в апреле), мы посещаем дворец + несколько достопримечательностей города Гатчины
В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле
В таинственную Гатчину на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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Кирилл проводит ещё 15 экскурсий

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