Глиняный мастер-класс по нерикоми в Петербурге

Освоить японскую технику лепки - искусство соединять
Нерикоми — древний японский метод работы с глиной.

Он заключается в смешении глины разных цветов, из-за чего предмет приобретает уникальный мраморный рисунок.

В уютной студии на Петроградке вы погрузитесь в медитативный творческий процесс и создадите набор из двух предметов — чайную пару, стаканчики, тарелочки или что-то другое.
Глиняный мастер-класс по нерикоми в Петербурге
Глиняный мастер-класс по нерикоми в Петербурге
Глиняный мастер-класс по нерикоми в Петербурге

Описание мастер-класса

Мы расскажем о технике соединения глин нерикоми и создании керамических изделий в целом.

Вы сотворите комплект посуды из двух предметов и понаблюдаете, как в процессе лепки уникальный рисунок проявляется практически волшебным образом.

А ещё мы сделаем ваши классные фотографии, угостим ароматным чаем и сладостями и покажем, из какого окна студии видны гуляющие по крышам петербургские котики.

Организационные детали

  • После мастер-класса мы высушим, обожжём и покроем глазурью ваши изделия — это займёт 10–14 дней. После этого керамику можно забрать в студии или получить с доставкой (за ваш счёт), если вы были в Петербурге проездом
  • В стоимость всё включено: материалы, чай, сладости, фото
  • Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 10 лет
  • Мастер-класс проведу я или другой мастер из нашей команды

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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