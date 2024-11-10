Нерикоми — древний японский метод работы с глиной.
Он заключается в смешении глины разных цветов, из-за чего предмет приобретает уникальный мраморный рисунок.
В уютной студии на Петроградке вы погрузитесь в медитативный творческий процесс и создадите набор из двух предметов — чайную пару, стаканчики, тарелочки или что-то другое.
Он заключается в смешении глины разных цветов, из-за чего предмет приобретает уникальный мраморный рисунок.
В уютной студии на Петроградке вы погрузитесь в медитативный творческий процесс и создадите набор из двух предметов — чайную пару, стаканчики, тарелочки или что-то другое.
Описание мастер-класса
Мы расскажем о технике соединения глин нерикоми и создании керамических изделий в целом.
Вы сотворите комплект посуды из двух предметов и понаблюдаете, как в процессе лепки уникальный рисунок проявляется практически волшебным образом.
А ещё мы сделаем ваши классные фотографии, угостим ароматным чаем и сладостями и покажем, из какого окна студии видны гуляющие по крышам петербургские котики.
Организационные детали
- После мастер-класса мы высушим, обожжём и покроем глазурью ваши изделия — это займёт 10–14 дней. После этого керамику можно забрать в студии или получить с доставкой (за ваш счёт), если вы были в Петербурге проездом
- В стоимость всё включено: материалы, чай, сладости, фото
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- Мастер-класс проведу я или другой мастер из нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Меня зовут Дарья, я родилась и живу в Петербурге. Дизайнер, керамист и гончар уже более 7 лет. Мы с командой создаём посуду и декор для дома, сотрудничаем с ресторанами и крупными шоурумами по всей стране. Регулярно выставляем керамику на фестивалях. С удовольствием делимся с гостями магией работы с глиной!Задать вопрос
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