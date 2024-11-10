Нерикоми — древний японский метод работы с глиной. Он заключается в смешении глины разных цветов, из-за чего предмет приобретает уникальный мраморный рисунок. В уютной студии на Петроградке вы погрузитесь в медитативный творческий процесс и создадите набор из двух предметов — чайную пару, стаканчики, тарелочки или что-то другое.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Дарья Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Описание мастер-класса

Мы расскажем о технике соединения глин нерикоми и создании керамических изделий в целом.

Вы сотворите комплект посуды из двух предметов и понаблюдаете, как в процессе лепки уникальный рисунок проявляется практически волшебным образом.

А ещё мы сделаем ваши классные фотографии, угостим ароматным чаем и сладостями и покажем, из какого окна студии видны гуляющие по крышам петербургские котики.

Организационные детали