Н Надежда Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей Мой первый опыт создания ароматической свечи! Очень занимательный процесс! Благодарю за позитивные эмоции и отличное настроение!

Е Екатерина Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей Хоть я была одна, со мной провели шикарный мастер-класс, всё объяснили, показали, результат очень радует! Приятная, комфортная атмосфера, узнала, кстати, много новой информации о свечах.

А Анастасия В Питере лепить читать дальше Девушка Дарья все подробно рассказала, показала и помогала на всех этапах изготовления керамических изделий. Отдельно хочется отметить уютный интерьер студии, романтичный вид из окна и приятную музыку. Мы остались под очень приятным впечатлением и решили, что вернемся сюда еще раз. С нетерпением ждем наши тарелочки, которые будут напоминать нам об этом чудесном дне. Спасибо! Пришли на свидание вдвоем с молодым человеком и за эти 2 часа мы сделали по две тарелочки с собственным дизайном.

С Света Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей Я была одна на мк. У меня было индивидуально прям. Все понравилось, было интересно и увлекательно, что сейчас хочу сама попробовать дома варить и мешать и творить))))

О Оксана Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей Все понравилось)

О Ольга Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей Очень понравилось! Даше безмерная благодарность. Было интересно. Получила кучу приятных эмоций. Еще и с собой прекрасную свечу увезу

В Вера Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей Замечательный мастер-класс. Мы с мужем получили огромное удовольствие от выбора ароматов, их комбинирования и создания свечи в целом. Очень уютная студия, при желании можно выпить вина. Вся информация представлена простым и понятным языком. Большое спасибо организаторам.

V Vaganov Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей Отличный МК- стильное место, классный персонал, большой выбор отдушек и других компонентов. Рекомендую 🫰🏼

Т Татьяна Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей Мы с дочкой посетили мастер-класс по созданию аромасвечей. Можно выбрать запах, цвет, фитиль. Также разрисовать коричневую баночку специальными фломастерами. Очень здорово получается и цена очень демократичная. Спасибо девочкам. Им развития и процветания!!!

Е Елизавета Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей Прекрасный релакс. Большой выбор ароматов и в целом все очень мило!

Н Наталья Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей Сегодняшний мастер класс по изготовлению свечей стал маленьким уютным праздником! Нина превосходный и увлекательный рассказчик,она помогла подобрать ароматы,мы получили новый опыт,новые умения и впечатления! рекомендуем этот теплый и атмосферный мастер -класс!!!