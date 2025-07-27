Мои заказы

Гончарные мастер-классы – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Гончарные мастер-классы» в Санкт-Петербурге, цены от 1500 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
1.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Питера с любовью: мастер-класс по свечам
Погрузитесь в мир ароматов и творчества, создавая свою свечу из соевого воска. Уникальный сувенир из Петербурга, который вы сделаете сами
Начало: В культурном квартале «Брусницын»
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
1500 ₽ за человека
Мастер-класс в Петербурге «Роспись матрёшки»
2 часа
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс в Петербурге «Роспись матрёшки»
Не просто ремесло, а волшебство кисти и краски
Начало: Александровский парк 4 к. 3
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1700 ₽ за человека
Акриловый мастер-класс для взрослых и детей в Петербурге
2 часа
-
40%
15 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по живописи в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир творчества на мастер-классе в Санкт-Петербурге. Выберите сюжет, создайте свою картину под руководством опытного преподавателя
Начало: На Верейской улице
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3000 ₽5000 ₽ за человека
В Питере лепить
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
В Питере лепить
Керамический мастер-класс для двоих в уютной студии на Петроградке
Начало: В районе метро Спортивная
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    27 июля 2025
    Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
    Мой первый опыт создания ароматической свечи! Очень занимательный процесс! Благодарю за позитивные эмоции и отличное настроение!
    Мой первый опыт создания ароматической свечи! Очень занимательный процесс! Благодарю за позитивные эмоции и отличное настроение!
  • Е
    Екатерина
    24 июля 2025
    Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
    Хоть я была одна, со мной провели шикарный мастер-класс, всё объяснили, показали, результат очень радует! Приятная, комфортная атмосфера, узнала, кстати, много новой информации о свечах.
    Хоть я была одна, со мной провели шикарный мастер-класс, всё объяснили, показали, результат очень радует! Приятная
  • А
    Анастасия
    24 мая 2025
    В Питере лепить
    Пришли на свидание вдвоем с молодым человеком и за эти 2 часа мы сделали по две тарелочки с собственным дизайном.
    читать дальше

    Девушка Дарья все подробно рассказала, показала и помогала на всех этапах изготовления керамических изделий. Отдельно хочется отметить уютный интерьер студии, романтичный вид из окна и приятную музыку. Мы остались под очень приятным впечатлением и решили, что вернемся сюда еще раз. С нетерпением ждем наши тарелочки, которые будут напоминать нам об этом чудесном дне. Спасибо!

    Пришли на свидание вдвоем с молодым человеком и за эти 2 часа мы сделали по две тарелочки с собственным дизайном.
  • С
    Света
    3 февраля 2025
    Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
    Я была одна на мк. У меня было индивидуально прям. Все понравилось, было интересно и увлекательно, что сейчас хочу сама попробовать дома варить и мешать и творить))))
    Я была одна на мк. У меня было индивидуально прям. Все понравилось, было интересно и увлекательно, что сейчас хочу сама попробовать дома варить и мешать и творить))))
  • О
    Оксана
    7 января 2025
    Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
    Все понравилось)
    Все понравилось)
  • О
    Ольга
    5 января 2025
    Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
    Очень понравилось! Даше безмерная благодарность. Было интересно. Получила кучу приятных эмоций. Еще и с собой прекрасную свечу увезу
  • В
    Вера
    14 декабря 2024
    Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
    Замечательный мастер-класс. Мы с мужем получили огромное удовольствие от выбора ароматов, их комбинирования и создания свечи в целом. Очень уютная студия, при желании можно выпить вина. Вся информация представлена простым и понятным языком. Большое спасибо организаторам.
    Замечательный мастер-класс. Мы с мужем получили огромное удовольствие от выбора ароматов, их комбинирования и создания свечи
  • V
    Vaganov
    2 декабря 2024
    Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
    Отличный МК- стильное место, классный персонал, большой выбор отдушек и других компонентов. Рекомендую 🫰🏼
    Отличный МК- стильное место, классный персонал, большой выбор отдушек и других компонентов. Рекомендую 🫰🏼
  • Т
    Татьяна
    1 ноября 2024
    Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
    Мы с дочкой посетили мастер-класс по созданию аромасвечей. Можно выбрать запах, цвет, фитиль. Также разрисовать коричневую баночку специальными фломастерами. Очень здорово получается и цена очень демократичная. Спасибо девочкам. Им развития и процветания!!!
  • Е
    Елизавета
    15 октября 2024
    Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
    Прекрасный релакс. Большой выбор ароматов и в целом все очень мило!
  • Н
    Наталья
    2 октября 2024
    Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
    Сегодняшний мастер класс по изготовлению свечей стал маленьким уютным праздником! Нина превосходный и увлекательный рассказчик,она помогла подобрать ароматы,мы получили новый опыт,новые умения и впечатления! рекомендуем этот теплый и атмосферный мастер -класс!!!
  • Д
    Дарья
    23 июля 2024
    В Питере лепить
    Случайно попали в прекрасную мастерскую, чему оказались очень рады! Прекрасно провели время, попробовали себя в новом и познакомились с Дашей,
    читать дальше

    главной феей мастерской! Лепили всякие штуки для дома в супер доброй и принимающей обстановке, наполненной свободой творчества и поддержкой! Сегодня получили посылку с тем, что слепили! Восторг! Сразу погрузились в тот тёплый денёк, который провели в мастерской "Белый слон" <3

    Случайно попали в прекрасную мастерскую, чему оказались очень рады! Прекрасно провели время, попробовали себя в новом и познакомились с Дашей,

