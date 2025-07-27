Мини-группа
до 10 чел.
Из Питера с любовью: мастер-класс по свечам
Погрузитесь в мир ароматов и творчества, создавая свою свечу из соевого воска. Уникальный сувенир из Петербурга, который вы сделаете сами
Начало: В культурном квартале «Брусницын»
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс в Петербурге «Роспись матрёшки»
Не просто ремесло, а волшебство кисти и краски
Начало: Александровский парк 4 к. 3
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1700 ₽ за человека
-
40%
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по живописи в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир творчества на мастер-классе в Санкт-Петербурге. Выберите сюжет, создайте свою картину под руководством опытного преподавателя
Начало: На Верейской улице
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3000 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
В Питере лепить
Керамический мастер-класс для двоих в уютной студии на Петроградке
Начало: В районе метро Спортивная
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда27 июля 2025Мой первый опыт создания ароматической свечи! Очень занимательный процесс! Благодарю за позитивные эмоции и отличное настроение!
- ЕЕкатерина24 июля 2025Хоть я была одна, со мной провели шикарный мастер-класс, всё объяснили, показали, результат очень радует! Приятная, комфортная атмосфера, узнала, кстати, много новой информации о свечах.
- ААнастасия24 мая 2025Пришли на свидание вдвоем с молодым человеком и за эти 2 часа мы сделали по две тарелочки с собственным дизайном.
- ССвета3 февраля 2025Я была одна на мк. У меня было индивидуально прям. Все понравилось, было интересно и увлекательно, что сейчас хочу сама попробовать дома варить и мешать и творить))))
- ООксана7 января 2025Все понравилось)
- ООльга5 января 2025Очень понравилось! Даше безмерная благодарность. Было интересно. Получила кучу приятных эмоций. Еще и с собой прекрасную свечу увезу
- ВВера14 декабря 2024Замечательный мастер-класс. Мы с мужем получили огромное удовольствие от выбора ароматов, их комбинирования и создания свечи в целом. Очень уютная студия, при желании можно выпить вина. Вся информация представлена простым и понятным языком. Большое спасибо организаторам.
- VVaganov2 декабря 2024Отличный МК- стильное место, классный персонал, большой выбор отдушек и других компонентов. Рекомендую 🫰🏼
- ТТатьяна1 ноября 2024Мы с дочкой посетили мастер-класс по созданию аромасвечей. Можно выбрать запах, цвет, фитиль. Также разрисовать коричневую баночку специальными фломастерами. Очень здорово получается и цена очень демократичная. Спасибо девочкам. Им развития и процветания!!!
- ЕЕлизавета15 октября 2024Прекрасный релакс. Большой выбор ароматов и в целом все очень мило!
- ННаталья2 октября 2024Сегодняшний мастер класс по изготовлению свечей стал маленьким уютным праздником! Нина превосходный и увлекательный рассказчик,она помогла подобрать ароматы,мы получили новый опыт,новые умения и впечатления! рекомендуем этот теплый и атмосферный мастер -класс!!!
- ДДарья23 июля 2024Случайно попали в прекрасную мастерскую, чему оказались очень рады! Прекрасно провели время, попробовали себя в новом и познакомились с Дашей,
