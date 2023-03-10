На экскурсии я постараюсь охватить всю многоликость Петербурга — с его зданиями, памятниками, набережными и именами. Мы разберемся, почему и как они олицетворяют Петербург в наши времена.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Экскурсия начнется с посещения Таврического сада. Вы узнаете, как он выглядел во времена Екатерины II и Александра I, чем был для ленинградцев во время блокады и как приобрел современный облик.
- Прогуливаясь вдоль пруда, по деревянным мостам мимо многолетних ив, выйдем на Шпалерную улицу, а она приведет нас к сфинксам на набережной Робеспьера. Здесь я расскажу, почему Шемякин создал их полускелетами-полулюдьми.
- Прямо напротив сфинксов — памятник Анне Андреевне Ахматовой — именно в том месте, которое «завещала» в поэме «Реквием».
- Далее наш путь — к башне Вячеслава Иванова, известной встречами поэтов-акмеистов.
- Неподалеку от башни на нашем пути предстанет интересный храм старообрядческой общины в нео-русском стиле эпохи модерна.
- Затем посетим памятник старожилу-фонарщику на Одесской улице, где впервые в мире зажегся электрический фонарь. Я познакомлю вас с эволюцией фонарей Петербурга.
- Далее пойдем к Смольному собору.
- Перейдем Неву по Большеохтинскому мосту. Этот мост — один из красивейших в Северной Пальмире, напоминает Тауэрский в Лондоне.
- Завершится экскурсия у Большеохтинского моста.
Организационные детали
- Экскурсия возможна даже на бегу в прямом смысле, в форме часовой-полутора часовой пробежки с остановками у интересных объектов.
- По договоренности можно согласовать удобное время.
- На Звонницу Смольного Собора можно подняться каждый день с 11 утра до 8 вечера. Рекомендуемый взнос (пожертвование), установленный РПЦ, — 150 р.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Выход ст. метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 301 туриста
Петербург можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно. Буду искренне рада, если удастся приоткрыть Вам настроение Петербурга, показать его многоликость и сделать небольшой экскурс в историю тех мест, которые мы посетим. Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, литературы, прогулок в любую питерскую погоду. О себе: увлекаюсь горным туризмом, плаванием, велосипедами, марафонами, авторским кино и немного буддизмом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 32 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альфред
10 мар 2023
Очень понравилась экскурсия, много новой информации, рекомендую!
Наталья
11 июля 2021
Спасибо Лене за экскурсию. Несколько раз останавливалась в гостинице в этом районе и все было недосуг обследовать окрестности. Теперь это исправлено! Хорошая подача материала, интересные факты, ну и девушка приятный собеседник. Твёрдая пятерка.
Алена
6 июля 2021
Хорошая экскурсия, узнали много нового, спасибо!
Тамара
26 июня 2021
Елена очень замечательный экскурсовод. Очень много интересных фактов. Спасибо! Рекомендую!
В
Валерия
25 июня 2021
Спасибо за экскурсию, очень приятный, профессиональный гид! А ещё очень милая девушка:)
К
Ксения
18 июня 2021
Экскурсия отличная, много познавательной и увлекательной информации!
Н
Нина
15 июня 2021
Познать Питер за одну экскурсию невозможно. Слишком много информации нужно переварить. Особенно детям. Поэтому, приезжая в Питер с детьми, стараемся брать тематические экскурсии или экскурсии, подобные этой. Она охватывает определенный район города. Нам очень понравилась и экскурсия, и экскурсовод Елена.
Т
Татьяна
25 сен 2020
Прекрасная экскурсия, полное погружение в Перербург. Елена прекрасный расказчик, владеющий большим обьемом информации. экскурсия пролетела незаметго, оставив очень интересные впечатления
Елена
30 июня 2020
Чудесно провели время! Много узнали нового. Кроме интересного рассказа о Городе, нам показали старые фотографии. Рекомендую и гида и экскурсию) Спасибо за эмоции!
Ю
Юлия
7 окт 2019
Это наша 4 экскурсия и самая интересна, все благодаря Елене. Маршрут легкий и интересный, время проходит незаметно. Узнали интересные факты об истории города. И загадали желание фонарщику. Будем рекомендовать, нет будем настаивать обязательно пройти маршрут с Еленой.
В
Валентина
29 сен 2019
2,5 часа прогулки прошли почти незаметно) Елена интересно рассказывает об уникальных местах в Питере, добавляет смешные истории из своего экскурсионного опыта. Отдельное спасибо за посещение одного места в музее воды) вернулась в детстве) Прекрасная экскурсия и чудесный человек ее ведет:)
П
Павел
27 авг 2019
Без Елены, возможно, мы бы и не увидели эти места. И точно не узнали так много подробностей, связанных с достопримечательностями.
Тимур
13 авг 2019
Отлично! Благодаря Елене удалось закрыть большой "пробел" в географии Петербурга.
И
Ирина
2 авг 2019
Елена, спасибо!!! Экскурсия индивидуальная, проведена великолепно. Елена рассказывает интересно, показывает фотографии, отвечает на вопросы. Спасибо!!!
Е
Елена
30 июля 2019
Спасибо экскурсоводу Елене: безукоризненное знание предмета, личная увлеченность, вкус и неутомимость)))
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