Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 301 туриста

Петербург можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно. Буду искренне рада, если удастся приоткрыть Вам настроение Петербурга, показать его многоликость и сделать небольшой экскурс в историю тех мест, которые мы посетим. Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, литературы, прогулок в любую питерскую погоду. О себе: увлекаюсь горным туризмом, плаванием, велосипедами, марафонами, авторским кино и немного буддизмом.