Экскурсия по Толстовскому дому — шедевру Фёдора Лидваля — знакомит с архитектурными и инженерными инновациями 1912 года.
Вы изучите парадные интерьеры, музейную экспозицию и технические помещения, а гид Леонид Колотило раскроет секреты планировки, стиля Северный модерн и современной жизни дома.
Это погружение в историю петербургского доходного дома с его социальными и архитектурными особенностями.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы увидите:
- интерьеры парадных;
- экспозицию совсем юного музея Толстовского дома;
•технические помещения и подвал. Во время экскурсии вы узнаете:
- о планировках квартир в доходном доме;
- в чем особенность Северного модерна и почему он был популярен в Петербурге;
•как живет Толстовский дом сто лет спустя. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Посещение закрытых парадных и музея Толстовского дома
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная реки Фонтанки, 54
Завершение: Во дворах Толстовского дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Часть экскурсии проходит на улице, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде (можно взять с собой стакан горячего кофе или термос с чаем)
- Мы не рекомендуем приводить на наши события, предназначенные для взрослой аудитории, детей младше 7-ми лет. Если всё же вы решили прийти с ребёнком, то для детей младше 7-ми лет проход будет бесплатным, для детей от 7-ми лет покупается стандартный билет
- Администрация оставляет за собой право отказать в участии в экскурсии в случае, если у участника будет выявлено алкогольное опьянение. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и комфортного проведения мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
