1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Примечательные дворы Петербурга
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
Начало: В районе Аничкова моста
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
Атмосферная прогулка для искушённых путешественников и тех, кто только открывает для себя Петербург
Начало: Рядом со станцией метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15001 200₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Как устроен Толстовский дом?
Исследовать легендарное жилое здание на групповой экскурсии
Начало: у Толстовского дома
10 июня в 19:00
12 июня в 12:00
1 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Толстовский дом снаружи и внутри
Открыть тайны и особенности легендарного петербургского здания
Начало: На улице Рубинштейна
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024Давно хотели попасть на данную экскурсию. Отличная и очень познавательная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно 🙂 Рекомендуем всем, кто интересуется историей доходных домов Питера. Отдельная благодарность экскурсоводу 👌
- ЮЮлия2 июня 2024Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый Петербург с новой стороны❤️! Познавательно и конечно же, захотелось пересмотреть все фильмы, вспоминая увиденные локации! Здорово! 👍
- ККатерина31 мая 2024Очень классная экскурсия от Никиты, не тривиальная, не заезженная, не обычная) были приятные сюрпризы и подкупил сам подход рассказчика) у
- ЮЮлия30 мая 2024Потрясающая экскурсия. Уже порекомендовала ее всем своим знакомым.
- ИИннэса28 мая 2024Благодарим Никиту за познавательную кино прогулку, которая похожа на квест! Гуляли, вспоминали фрагменты полюбившихся фильмов, сличали прекрасные виды с фотографиями из кино, узнали интересные факты о съёмках!
- ЮЮлия26 мая 2024Очень легкая и занимательная экскурсия, с юмором и не скучно. Для варианта с ребенком - просто прекрасно.
- ООльга24 мая 2024Артем- роскошный рассказчик! Очень интересная подача материала, с юмором, не заметили, как пролетело время. Узнали много нового и не только
- ЭЭльмира12 мая 2024Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию. Ожившая история людей-жителей Толстовского дома в изложении Леонида вызывает неподдельный интерес и запоминается надолго. Как только попадёте внутрь двора Толстовского дома, Санкт-Петербург заиграет новыми красками и преломлениями.
- ВВалентин12 мая 2024Если вам надоели автобусные экскурсии и хочется просто погулять и посмотреть интересные Питерские дворики, то это то что нужно. Без нудятины и с интересными фактами. Мой рекомендасьон.
- ЕЕлена10 мая 2024Потрясающая экскурсия, красивый маршрут, увлекательные истории, множество интересных ракурсов на город и взаимосвязи исторических личностей. Любовь умеет поддерживать интерес во время прогулки, кажется, что имеет бесконечный запас знаний о городе и любит его всем сердцем) Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Толстовский дом»
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