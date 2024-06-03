С Светлана Как устроен Толстовский дом? Давно хотели попасть на данную экскурсию. Отличная и очень познавательная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно 🙂 Рекомендуем всем, кто интересуется историей доходных домов Питера. Отдельная благодарность экскурсоводу 👌

Ю Юлия Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый Петербург с новой стороны❤️! Познавательно и конечно же, захотелось пересмотреть все фильмы, вспоминая увиденные локации! Здорово! 👍

К Катерина Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов читать дальше нас была разная компания с различным уровнем знаний, но все остались в восторге от прогулки! Отдельно хочу отметить стрессоустойчивость и понимание экскурсовода) Спасибо огромное Никите, мы обязательно вернемся на другие маршруты) Очень классная экскурсия от Никиты, не тривиальная, не заезженная, не обычная) были приятные сюрпризы и подкупил сам подход рассказчика) у

Ю Юлия Как устроен Толстовский дом? Потрясающая экскурсия. Уже порекомендовала ее всем своим знакомым.

И Иннэса Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов Благодарим Никиту за познавательную кино прогулку, которая похожа на квест! Гуляли, вспоминали фрагменты полюбившихся фильмов, сличали прекрасные виды с фотографиями из кино, узнали интересные факты о съёмках!

Ю Юлия Примечательные дворы Петербурга Очень легкая и занимательная экскурсия, с юмором и не скучно. Для варианта с ребенком - просто прекрасно.

О Ольга Примечательные дворы Петербурга читать дальше про дворы. Даже две наши возрастные мамы, которые в предыдущие дни жаловались, что мы их загоняли по экскурсиям, были очень довольны. Обязательно еще воспользуемся услугами Артема в следующий приезд. Артем- роскошный рассказчик! Очень интересная подача материала, с юмором, не заметили, как пролетело время. Узнали много нового и не только

Э Эльмира Как устроен Толстовский дом? Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию. Ожившая история людей-жителей Толстовского дома в изложении Леонида вызывает неподдельный интерес и запоминается надолго. Как только попадёте внутрь двора Толстовского дома, Санкт-Петербург заиграет новыми красками и преломлениями.

В Валентин Примечательные дворы Петербурга Если вам надоели автобусные экскурсии и хочется просто погулять и посмотреть интересные Питерские дворики, то это то что нужно. Без нудятины и с интересными фактами. Мой рекомендасьон.