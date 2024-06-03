Экскурсии в Толстовский дом

Найдено 6 экскурсий в категории «Толстовский дом» в Санкт-Петербурге, цены от 1 100 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Примечательные дворы Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
148 отзывов
Примечательные дворы Петербурга
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
Начало: В районе Аничкова моста
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Район двойников и другие тайны Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
Атмосферная прогулка для искушённых путешественников и тех, кто только открывает для себя Петербург
Начало: Рядом со станцией метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15001 200 за человека
Как устроен Толстовский дом?
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
9 отзывов
Как устроен Толстовский дом?
Исследовать легендарное жилое здание на групповой экскурсии
Начало: у Толстовского дома
10 июня в 19:00
12 июня в 12:00
1 100 за человека
Толстовский дом снаружи и внутри
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Толстовский дом снаружи и внутри
Открыть тайны и особенности легендарного петербургского здания
Начало: На улице Рубинштейна
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Как устроен Толстовский дом?
    Давно хотели попасть на данную экскурсию. Отличная и очень познавательная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно 🙂 Рекомендуем всем, кто интересуется историей доходных домов Питера. Отдельная благодарность экскурсоводу 👌
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
    Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый Петербург с новой стороны❤️! Познавательно и конечно же, захотелось пересмотреть все фильмы, вспоминая увиденные локации! Здорово! 👍
    Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимыйСпасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимыйСпасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимыйСпасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый
  • К
    Катерина
    31 мая 2024
    Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
    Очень классная экскурсия от Никиты, не тривиальная, не заезженная, не обычная) были приятные сюрпризы и подкупил сам подход рассказчика) у
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    нас была разная компания с различным уровнем знаний, но все остались в восторге от прогулки! Отдельно хочу отметить стрессоустойчивость и понимание экскурсовода) Спасибо огромное Никите, мы обязательно вернемся на другие маршруты)

  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Как устроен Толстовский дом?
    Потрясающая экскурсия. Уже порекомендовала ее всем своим знакомым.
  • И
    Иннэса
    28 мая 2024
    Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
    Благодарим Никиту за познавательную кино прогулку, которая похожа на квест! Гуляли, вспоминали фрагменты полюбившихся фильмов, сличали прекрасные виды с фотографиями из кино, узнали интересные факты о съёмках!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Примечательные дворы Петербурга
    Очень легкая и занимательная экскурсия, с юмором и не скучно. Для варианта с ребенком - просто прекрасно.
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Примечательные дворы Петербурга
    Артем- роскошный рассказчик! Очень интересная подача материала, с юмором, не заметили, как пролетело время. Узнали много нового и не только
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    про дворы. Даже две наши возрастные мамы, которые в предыдущие дни жаловались, что мы их загоняли по экскурсиям, были очень довольны. Обязательно еще воспользуемся услугами Артема в следующий приезд.

  • Э
    Эльмира
    12 мая 2024
    Как устроен Толстовский дом?
    Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию. Ожившая история людей-жителей Толстовского дома в изложении Леонида вызывает неподдельный интерес и запоминается надолго. Как только попадёте внутрь двора Толстовского дома, Санкт-Петербург заиграет новыми красками и преломлениями.
    Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсиюЕсли вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсиюЕсли вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсиюЕсли вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсиюЕсли вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсиюЕсли вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсиюЕсли вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию
  • В
    Валентин
    12 мая 2024
    Примечательные дворы Петербурга
    Если вам надоели автобусные экскурсии и хочется просто погулять и посмотреть интересные Питерские дворики, то это то что нужно. Без нудятины и с интересными фактами. Мой рекомендасьон.
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
    Потрясающая экскурсия, красивый маршрут, увлекательные истории, множество интересных ракурсов на город и взаимосвязи исторических личностей. Любовь умеет поддерживать интерес во время прогулки, кажется, что имеет бесконечный запас знаний о городе и любит его всем сердцем) Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Толстовский дом»

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  1. Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
  2. Примечательные дворы Петербурга
  3. Район двойников и другие тайны Петербурга
  4. Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
  5. Как устроен Толстовский дом?
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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