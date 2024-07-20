Когда-то в Зимнем дворце жили цари.
Они украшали его шедеврами искусства, которые рассказывали о древних героях и чудищах, красавицах и колдуньях. Сейчас царей нет, а сказки остались до сих пор. Их герои стоят, застывшие в мраморе, или взирают на нас с картин.
Эти молчаливые свидетели истории познакомят с музеем не хуже современных мультиков, а родители посмотрят на экспозицию с иного ракурса.
Они украшали его шедеврами искусства, которые рассказывали о древних героях и чудищах, красавицах и колдуньях. Сейчас царей нет, а сказки остались до сих пор. Их герои стоят, застывшие в мраморе, или взирают на нас с картин.
Эти молчаливые свидетели истории познакомят с музеем не хуже современных мультиков, а родители посмотрят на экспозицию с иного ракурса.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:15, 13:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш путь пройдёт по излюбленным местам знаменитого музея:
- Павильонный зал вдохновит своей красотой.
- Рыцарский зал напомнит об отваге.
- Лоджии Рафаэля согреют.
- Зал Снейдерса познакомит с самым современным из всех невообразимых существ Эрмитажа.
Вы узнаете удивительные истории:
- Кто осмелился сразиться с горгоной.
- Как трёхглавый Цербер, охраняющий царство Аида, попал в мир живых.
- Где в Эрмитаже больше всего удивительных существ и что такое гротески.
- И многое другое.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Эрмитаж для участников экскурсии и гида. Приобрести их необходимо заранее на официальном сайте музея или на Трипстере: купить билет.
- Наши программы легко адаптируются для детей от 4 до 14 лет.
- Дети могут присутствовать на экскурсии только в сопровождении взрослого.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник в 12:15 и 16:00, в среду в 12:15, в четверг в 11:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 050 ₽
|Дети до 12 лет
|1 750 ₽
|Пенсионеры
|840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Иорданской лестнице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 12:15 и 16:00, в среду в 12:15, в четверг в 11:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 7691 туриста
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жанна
20 июл 2024
Были на экскурсии с дочерью 9 лет. Экскурсовод Жанна увлекла детей с первых минут, живо, познавательно. Интересно и детям, и взрослым. Прошлись по самым интересным и запоминающимся местам Эрмитажа, в
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