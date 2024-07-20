Когда: во вторник в 12:15 и 16:00, в среду в 12:15, в четверг в 11:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала