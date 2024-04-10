Детская экскурсия: в поисках львов, грифонов и русалок
Погулять по каменному «зоопарку» в центре Петербурга
Я хочу показать вам, что прошлое можно узнавать не только по памятникам и скучным датам.
Напротив, оно хранится совсем в других местах — спросим у братьев наших меньших? Давайте прогуляемся по центральным улицам, и поговорим о реальных животных и сказочных защитниках Петербурга. А заодно отыщем историю города, затесавшуюся среди скульптур, фасадов и уютных двориков.
На прогулке мы полюбуемся мохнатыми и пернатыми, хвостатыми и рогатыми, копытными и чешуйчатыми хранителями Петербурга. Обсудим, где (кроме зоопарка) можно познакомиться с живыми животными, какие звери были любимцами наших царей и откуда в Петербурге столько львов и их родственников — от кошек до грифонов. Разберемся в символах, спрятанных в скульптурах животных. И конечно, загадаем желания: где-то можно просить денег, где-то — успехов в учебе, а кто-то и вовсе исполняет всё, что захочешь.
Сказочные защитники Петербурга
Вместе с детьми мы отправимся на прогулку по центральному району города. Я скорректирую маршрут, учитывая возраст и пожелания ребят. Мы увидим грифонов Банковского моста и нефонтан по соседству, сфинксов Строгановского дворца и конечно, знаменитого Чижика-Пыжика. Заглянем в Китайский дворик, поищем коней на Малой Конюшенной и познакомимся с котами на Малой Садовой. А по пути обнаружим маленькие городские секреты: где гнездится пингвин, где затаились русалки, а где спрятались животные с тремя головами.
Организационные детали
Дополнительных расходов на маршруте не предвидится
Это пешая прогулка, приготовьте, пожалуйста, удобную обувь и одежду по погоде
Прошу не опаздывать на экскурсию. Опоздание неизбежно приведет к сокращению времени прогулки, пожалуйста, внимательно рассчитывайте время на дорогу.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1749 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья. Я коренная петербурженка и профессиональный экскурсовод. Моя любовь к экскурсиям началась еще в школе: гид в школьном музее, прогулы уроков в Эрмитаже:) В своей работе читать дальше
я опираюсь на индивидуальный подход к каждому запросу. Провожу как тематические экскурсии и исторические квесты, так и классические программы. А еще умею работать с детьми и рада показать город самым маленьким гостям!
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Алёна
10 апр 2024
Даша смело рассказывала о животных с легендами и историческими фактами. Материал собран в ключе названия экскурсии, охвачена эпоха царей, упомянуты времена блокадного Ленинграда. В целом пройдено много, рассказано интересно, с изюминкой, мы бы пошли и на другие экскурсии автора нашей прогулки.
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Анастасия
31 окт 2023
Были с детьми 5,8,9,10 лет. Интересно было всем. Лёгкая подача информации, прекрасное взаимодействие с детьми. Спасибо Дарье огромное
Татьяна
8 июл 2023
Были с Дарьей на экскурсии с тремя детьми: 5, 10 и 13 лет. Довольны все: и взрослые, и дети. Дарья сразу же нашла общий язык с детьми, они с легкостью читать дальше
прошагали довольно большой маршрут. Увидели всех хранителей Петербурга, про которых читали перед поездкой. Везде, где хотелось, загадали желания, покидали монетки. И самый большой бонус - Дарья научила, как правильно кидать монетку Чижику-Пыжику, попали с первого раза 😁. И хотя экскурсия рассчитана на детей, родителям тоже было интересно. Дарья отлично знает город, интересно преподносит информацию и отвечает на все взрослые и детские вопросы. Всем, кому нужен интересный рассказ, море позитива и хорошее настроение, рекомендую обращаться к Дарье!