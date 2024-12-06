Дворцы и особняки изнутри – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Дворцы и особняки изнутри» в Санкт-Петербурге, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
На автобусе
2 отзыва
6.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
20 янв в 11:00
23 янв в 11:00
2700 за человека
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
2 отзыва
1 час
Квест
до 10 чел.
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Побывать в гостях у одной из самых знаменитых и влиятельных семей Российской империи - Шереметевых
Начало: В фойе Шереметевского дворца
Завтра в 11:30
18 янв в 11:30
от 6000 за всё до 5 чел.
Балет, барон и революция: экскурсия по особняку Кшесинской
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Балет, барон и революция: экскурсия по особняку Кшесинской
Исследовать здание в стиле модерн и по совместительству - музей политической истории на Петроградке
Начало: Внутри музея возле кассы
Завтра в 10:00
18 янв в 10:00
5900 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу
Посетить парадные зала дворца, разгадать его тайны и найти необычные предметы
Начало: У Шереметевского дворца
20 янв в 11:00
22 янв в 13:00
5450 за всё до 5 чел.
Особняк купцов Брусницыных - индивидуальная экскурсия
1 час
Индивидуальная
до 17 чел.
Особняк купцов Брусницыных - индивидуальная экскурсия
Осмотреть дом и все сохранившиеся залы, послушать историю купца и сделать атмосферные фото
Начало: У особняка Брусницыных
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от 25 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    6 декабря 2024
    Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
    Очень хорошо технически организована экскурсия. Гарнитура с наушниками у каждого участника прекрасное решение как для гида так и для туристов. Валерия прекрасный рассказчик и очень эрудированный гид.
    Очень хорошо технически организована экскурсия. Гарнитура с наушниками у каждого участника прекрасное решение как для гида так и для туристовОчень хорошо технически организована экскурсия. Гарнитура с наушниками у каждого участника прекрасное решение как для гида так и для туристовОчень хорошо технически организована экскурсия. Гарнитура с наушниками у каждого участника прекрасное решение как для гида так и для туристовОчень хорошо технически организована экскурсия. Гарнитура с наушниками у каждого участника прекрасное решение как для гида так и для туристов
  • А
    Александра
    15 ноября 2024
    Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
    В этот раз решили добавить новый музей в свою копилку, в доме Шереметьевых мы раньше не были. Большое спасибо Гульфие
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    за интересные подробности жизни знаменитой семьи, приятное общение и внимательность! Детей больше всего увлекли античный зал и музыкальная часть музея с интерактивной частью, где даже 2 летний ребенок смог найти для себя занятие 😁. Каждое посещение добавляем новый элемент в мозаику целостного образа вашего прекрасного города 🙂! Спасибо за чудесные экскурсии! Успехов вам!

  • Д
    Дмитрий
    9 сентября 2024
    Балет, барон и революция: экскурсия по особняку Кшесинской
    Интересный музей! Просто удивительно, насколько сильно этот особняк и его хозяйка оказались вплетены в те судьбоносные моменты нашей истории начала ХХ века. Спасибо Юлии за интересный рассказ!
  • Л
    Лиза
    29 апреля 2024
    Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
    Классная экскурсия! Были разношерстной кампанией: дети разных возрастов от 5 до 11 лет. Остались довольны все! Дети (и взрослые тоже,
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    кстати!) рот открыв слушали - так здорово преподнесена информация: все самое интересное, с эмоциональной подачей и увлекательными игровыми моментами! Большое спасибо экскурсоводу Жанне - более чуткого подхода к детям я не встречала!

    Классная экскурсия! Были разношерстной кампанией: дети разных возрастов от 5 до 11 лет. Остались довольны все!Классная экскурсия! Были разношерстной кампанией: дети разных возрастов от 5 до 11 лет. Остались довольны все!Классная экскурсия! Были разношерстной кампанией: дети разных возрастов от 5 до 11 лет. Остались довольны все!
  • Ю
    Юрий
    16 апреля 2024
    Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
    Отличная экскурсия - насыщенная, но при этом не утомительня. Очень знающий экскурсовод, интересно представляющий информацию и вполне артистично цитирующий поэз ю наших великих поэтов… Немного не повезло с погодой, но это вопрос уже не к организаторам…

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворцы и особняки изнутри»

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  3. Балет, барон и революция: экскурсия по особняку Кшесинской
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  8. Спас на Крови
  9. Петропавловская крепость
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в январе 2025
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