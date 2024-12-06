6.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
20 янв в 11:00
23 янв в 11:00
2700₽ за человека
1 час
Квест
до 10 чел.
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Побывать в гостях у одной из самых знаменитых и влиятельных семей Российской империи - Шереметевых
Начало: В фойе Шереметевского дворца
Завтра в 11:30
18 янв в 11:30
от 6000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Балет, барон и революция: экскурсия по особняку Кшесинской
Исследовать здание в стиле модерн и по совместительству - музей политической истории на Петроградке
Начало: Внутри музея возле кассы
Завтра в 10:00
18 янв в 10:00
5900₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу
Посетить парадные зала дворца, разгадать его тайны и найти необычные предметы
Начало: У Шереметевского дворца
20 янв в 11:00
22 янв в 13:00
5450₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 17 чел.
Особняк купцов Брусницыных - индивидуальная экскурсия
Осмотреть дом и все сохранившиеся залы, послушать историю купца и сделать атмосферные фото
Начало: У особняка Брусницыных
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий6 декабря 2024Очень хорошо технически организована экскурсия. Гарнитура с наушниками у каждого участника прекрасное решение как для гида так и для туристов. Валерия прекрасный рассказчик и очень эрудированный гид.
- ААлександра15 ноября 2024В этот раз решили добавить новый музей в свою копилку, в доме Шереметьевых мы раньше не были. Большое спасибо Гульфие
- ДДмитрий9 сентября 2024Интересный музей! Просто удивительно, насколько сильно этот особняк и его хозяйка оказались вплетены в те судьбоносные моменты нашей истории начала ХХ века. Спасибо Юлии за интересный рассказ!
- ЛЛиза29 апреля 2024Классная экскурсия! Были разношерстной кампанией: дети разных возрастов от 5 до 11 лет. Остались довольны все! Дети (и взрослые тоже,
- ЮЮрий16 апреля 2024Отличная экскурсия - насыщенная, но при этом не утомительня. Очень знающий экскурсовод, интересно представляющий информацию и вполне артистично цитирующий поэз ю наших великих поэтов… Немного не повезло с погодой, но это вопрос уже не к организаторам…
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворцы и особняки изнутри»
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