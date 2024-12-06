читать дальше за интересные подробности жизни знаменитой семьи, приятное общение и внимательность! Детей больше всего увлекли античный зал и музыкальная часть музея с интерактивной частью, где даже 2 летний ребенок смог найти для себя занятие 😁. Каждое посещение добавляем новый элемент в мозаику целостного образа вашего прекрасного города 🙂! Спасибо за чудесные экскурсии! Успехов вам!

В этот раз решили добавить новый музей в свою копилку, в доме Шереметьевых мы раньше не были. Большое спасибо Гульфие