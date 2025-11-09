Мои заказы

«Иллюзия света»: экскурсия по выставке Архипа Куинджи в Русском музее

От самоучки до художника-новатора - познакомиться с творчеством знаменитого пейзажиста
Работы Куинджи нужно видеть своими глазами — ни одно фото не сможет передать мастерство художника. На экскурсии я погружу вас в увлекательный мир иллюзий автора.

Поговорим о том, как сыну сапожника удалось стать великим живописцем эпохи и разбогатеть, куда он пропал на пике славы на целых 20 лет, за что его так любили ученики и о многом другом.
Описание экскурсии

В выставочных залах корпуса Бенуа мы обсудим творчество и личную жизнь Архипа Куинджи. Она хранит немало тайн — художник избегал переписки и не вёл дневники, поэтому до нас дошли лишь воспоминания современников и немногие архивные материалы.

Я расскажу:

  • Что означает фамилия художника
  • Зачем он отправился пешком в Феодосию
  • Какую роль остров Валаам сыграл в творчестве мастера
  • С чего началось знакомство Куинджи с передвижниками и какой конфликт стал причиной его выхода из товарищества
  • Как сыну бедного сапожника удалось купить три доходных дома на Васильевском острове в столице Российской империи
  • Кто из членов императорской семьи приобретал картины Куинджи прямо из мастерской
  • Какими секретами обладал живописец для создания световых эффектов в работах

Организационные детали

  • Дополнительно на официальном сайте музея нужно приобрести билеты на выставку, в том числе для гида — 600 ₽ за чел. Есть скидки для льготных категорий
  • Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа ГРМ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 910 туристов
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик, работаю с русскими и итальянскими путешественниками, есть лицензии во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга и
его достопримечательности гостям, дарить людям положительные эмоции и самой от них заряжаться. На моих экскурсиях вам точно не будет скучно — даже самые серьёзные истории я расскажу легко и с юмором.

Отзывы и рейтинг

А
Анастасия
9 ноя 2025
Ирина провела для нас потрясающую экскурсию по выставке Куинджи в корпусе Бенуа Русского музея. Рассказала и о самом художнике, и о его работах. Это было интересно, в меру детально и увлекательно. Ирина прекрасный рассказчик, взаимодействует со своими гостями. У нас с мамой остались исключительно приятные впечатления!
M
Mikhail
5 ноя 2025
Бронировал экскурсию для 2-х человек и не прогадал. При таком наплыве желающих посетить выставку считаю формат общения в минимальном составе оптимальным. С Ириной встретились заранее по её рекомендации, чтобы избежать
пересечения с группами, организованными самим музеем. Ирина с первых фраз и вопросов ненавязчиво выяснила уровень "подготовленности" слушателей к материалу и провела всю экскурсию, а точнее сказать, встречу друзей, один из которых знает о творчестве и жизни Куинджи больше и делится этим с собеседниками, на одном дыхании. Материал прекрасно структурирован, язык общения живой, постоянный диалог и обмен мнениями. Очень рекомендую!

А
Алена
9 окт 2025
Просто замечательная экскурсия! Начиная с организации - все четко, понятно, Ирина помогла и с билетами на экспозицию, и сориентировала по месту проведения, в общем, была на связи, за что отдельное
спасибо! Сам осмотр выставки был сопровожден очень интересным рассказом и о самом Архипе Куинджи, и об особенностях работ, и даже немного об особенностях того времени - все очень интересно, познавательно, в меру. Что немаловажно, заметно, что знания Ирины, уровень подготовки к экскурсии очень глубоки, и для нее не составит труда подстроиться под экскурсанта любого уровня подготовки, не только под простых любителей, вроде нас) Резюмируя: обязательно порекомендуем пойти на выставку именно с Ириной своим знакомым, и сами с радостью отправимся в будущем и на другие маршруты!)

