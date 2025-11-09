читать дальше

спасибо! Сам осмотр выставки был сопровожден очень интересным рассказом и о самом Архипе Куинджи, и об особенностях работ, и даже немного об особенностях того времени - все очень интересно, познавательно, в меру. Что немаловажно, заметно, что знания Ирины, уровень подготовки к экскурсии очень глубоки, и для нее не составит труда подстроиться под экскурсанта любого уровня подготовки, не только под простых любителей, вроде нас) Резюмируя: обязательно порекомендуем пойти на выставку именно с Ириной своим знакомым, и сами с радостью отправимся в будущем и на другие маршруты!)