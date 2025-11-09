Работы Куинджи нужно видеть своими глазами — ни одно фото не сможет передать мастерство художника. На экскурсии я погружу вас в увлекательный мир иллюзий автора.
Поговорим о том, как сыну сапожника удалось стать великим живописцем эпохи и разбогатеть, куда он пропал на пике славы на целых 20 лет, за что его так любили ученики и о многом другом.
Описание экскурсии
В выставочных залах корпуса Бенуа мы обсудим творчество и личную жизнь Архипа Куинджи. Она хранит немало тайн — художник избегал переписки и не вёл дневники, поэтому до нас дошли лишь воспоминания современников и немногие архивные материалы.
Я расскажу:
- Что означает фамилия художника
- Зачем он отправился пешком в Феодосию
- Какую роль остров Валаам сыграл в творчестве мастера
- С чего началось знакомство Куинджи с передвижниками и какой конфликт стал причиной его выхода из товарищества
- Как сыну бедного сапожника удалось купить три доходных дома на Васильевском острове в столице Российской империи
- Кто из членов императорской семьи приобретал картины Куинджи прямо из мастерской
- Какими секретами обладал живописец для создания световых эффектов в работах
Организационные детали
- Дополнительно на официальном сайте музея нужно приобрести билеты на выставку, в том числе для гида — 600 ₽ за чел. Есть скидки для льготных категорий
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа ГРМ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 910 туристов
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик, работаю с русскими и итальянскими путешественниками, есть лицензии во многих музеях города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
9 ноя 2025
Ирина провела для нас потрясающую экскурсию по выставке Куинджи в корпусе Бенуа Русского музея. Рассказала и о самом художнике, и о его работах. Это было интересно, в меру детально и увлекательно. Ирина прекрасный рассказчик, взаимодействует со своими гостями. У нас с мамой остались исключительно приятные впечатления!
M
Mikhail
5 ноя 2025
Бронировал экскурсию для 2-х человек и не прогадал. При таком наплыве желающих посетить выставку считаю формат общения в минимальном составе оптимальным. С Ириной встретились заранее по её рекомендации, чтобы избежать
А
Алена
9 окт 2025
Просто замечательная экскурсия! Начиная с организации - все четко, понятно, Ирина помогла и с билетами на экспозицию, и сориентировала по месту проведения, в общем, была на связи
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
