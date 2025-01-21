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экспозицию представленных картин, она получила совсем другое восприятие благодаря прекрасному экскурсоводу Лебедевой Л. А., глубоко владеющей материалом и знаниями по каждой картине и ее автору. Сочетание увиденного и услышанного от экскурсовода позволило по- новому взглянуть на многие ранее известные картины. Рекомендую экскурсовода Лебедеву Л. А. к проведению экскурсий по Русскому музею и его отдельным организуемым выставкам.