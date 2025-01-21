Выставки корпусе Бенуа Русского музея – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки корпусе Бенуа Русского музея» в Санкт-Петербурге, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Детская экскурсия по выставке Васнецова в Петербурге
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Детская экскурсия по выставке Васнецова в Петербурге
Отправиться в Русский музей и вспомнить сюжеты былин и сказок
Начало: У Русского музея
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
8500 за всё до 3 чел.
Экскурсия по выставке «Виктор Васнецов» в Русском музее
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по выставке «Виктор Васнецов» в Русском музее
Погрузиться в мир русского фольклора и увидеть «Царевну-лягушку»
Начало: У Русского музея
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7600 за всё до 3 чел.
Васнецов в Русском музее: выставка к 175-летию со дня рождения художника
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Васнецов в Русском музее: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Понять, как ученик семинарии стал одним из самых узнаваемых и любимых русских живописцев
Начало: В Русском музее
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    21 января 2025
    Васнецов в Русском музее: выставка к 175-летию со дня рождения художника
    Спасибо нашему гиду Любови за прекрасно организованную и проведенную экскурсию по выставке Виктора Васнецова. Сама выставка чудесная, а благодаря Любови
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    она стала еще ярче и запоминающейся. Внимание Любови к деталям, ее увлекательный рассказ, соединяющий темы искусства, истории, биографии и сказки, легкость в общении - все это оставило прекрасное послевкусие!

  • Н
    Наталья
    20 января 2025
    Васнецов в Русском музее: выставка к 175-летию со дня рождения художника
    Любовь, спасибо Вам за познавательную экскурсию!
  • Л
    Лада
    12 января 2025
    Экскурсия по выставке «Виктор Васнецов» в Русском музее
    Очень понравилась экскурсия, спасибо Екатерине, было интересно
  • В
    Владимир
    9 января 2025
    Васнецов в Русском музее: выставка к 175-летию со дня рождения художника
    08.01.2025 г. посетил выставку картин художника Васнецова, организованную в Русском музее по случаю 175-летия со дня его рождения. Несмотря на великолепную
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    экспозицию представленных картин, она получила совсем другое восприятие благодаря прекрасному экскурсоводу Лебедевой Л. А., глубоко владеющей материалом и знаниями по каждой картине и ее автору. Сочетание увиденного и услышанного от экскурсовода позволило по- новому взглянуть на многие ранее известные картины. Рекомендую экскурсовода Лебедеву Л. А. к проведению экскурсий по Русскому музею и его отдельным организуемым выставкам.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки корпусе Бенуа Русского музея»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в январе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Выставки корпусе Бенуа Русского музея" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 8500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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