Показать всёВыставки корпусе Бенуа Русского музеяПо рекам и каналамНа автобусеДворцы, замки и особняки
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Детская экскурсия по выставке Васнецова в Петербурге
Отправиться в Русский музей и вспомнить сюжеты былин и сказок
Начало: У Русского музея
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
8500₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по выставке «Виктор Васнецов» в Русском музее
Погрузиться в мир русского фольклора и увидеть «Царевну-лягушку»
Начало: У Русского музея
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7600₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Васнецов в Русском музее: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Понять, как ученик семинарии стал одним из самых узнаваемых и любимых русских живописцев
Начало: В Русском музее
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оольга21 января 2025Спасибо нашему гиду Любови за прекрасно организованную и проведенную экскурсию по выставке Виктора Васнецова. Сама выставка чудесная, а благодаря Любови
- ННаталья20 января 2025Любовь, спасибо Вам за познавательную экскурсию!
- ЛЛада12 января 2025Очень понравилась экскурсия, спасибо Екатерине, было интересно
- ВВладимир9 января 202508.01.2025 г. посетил выставку картин художника Васнецова, организованную в Русском музее по случаю 175-летия со дня его рождения. Несмотря на великолепную
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки корпусе Бенуа Русского музея»
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