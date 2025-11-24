Зову вас в Русский музей — на встречу с шедеврами Куинджи. Мы разберём, почему они играют особыми цветами и светятся изнутри. Рассмотрим более 150 работ мастера, отметим нюансы его живописной техники.
Поговорим о личности художника, выясним, почему он считал себя «птичьим избранником» и какую из его картин больше всего любил Достоевский.
Описание экскурсии
Вы увидите более 150 работ Архипа Куинджи — этюды и знаменитые картины, изучите их основные мотивы и сюжеты.
Мы обсудим живописные приёмы художника и приоткроем тайну особого цвета и свечения его картин.
Поговорим о жизни самого Куинджи, где загадок и тайн не меньше, чем в его картинах.
Вы узнаете:
- как простой сын сапожника добился небывалых высот в самообразовании и карьере
- каким Куинджи видели и знали современники
- какую трогательную историю любви он пережил
- почему на пике славы он замолчал на долгих 20 лет
- почему над картиной «Лунная ночь» на выставке сияют звёзды
- какую из его картин любил Достоевский
- почему сам Куинджи считал себя «птичьим избранником»
- какая страсть художника вызывала уважение в виде картин и насмешки в виде карикатур
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты на выставку необходимо приобрести для себя и для гида. Покупать их нужно заранее на выбранное время на сайте музея. Взрослые — 600 ₽, дети 7–14 лет — 350 ₽, дети до 7 лет бесплатно
- Можно провести экскурсию для троих человек в вечерние часы (после 19:30) — доплата 1000 ₽
- При бронировании даты и времени проверьте, пожалуйста, наличие билетов на сайте Русского музея. Экскурсия подтверждается при наличии билетов!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 143 туристов
Родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Я росла и менялась, и мой город менялся вместе со мной… Да, он родной и «знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухлых желёз». Моя
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
24 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия от действительно кудесницы Марии. Рассказ был в первую очередь о Человеке и о его творениях, как о новом взгляде на наш мир. Отношения Куинджи с коллегами по
Д
Дали
24 ноя 2025
Случается так, что всё складывается наилучшим образом. Эта индивидуальная экскурсия была именно такой. Всё было очень организовано. Очень камерно. Очень легко. Очень доступно и очень интересно. Большое спасибо Марии за погружение в мир фантастического света и сочетания красок А. И. Куинджи и доставленное удовольствие от материала.
Т
Татьяна
22 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась - выставка Архипа Куинджи уже сама по себе весомое культурное событие, но в подаче чуткого и грамотного экскурсовода становится незабываемым эстетическим опытом. Мария отлично владеет материалом о
Д
Дарья
20 ноя 2025
Заказали экскурсию внезапно день-в-день, когда поняли, что все билеты на групповые экскурсии в Русском музее проданы на месяц вперед. Экскурсовод всегда была на связи и быстро согласилась. За это большое спасибо! Экскурсией остались очень довольны. Мария интересно рассказывала о художнике, а для нас с мужем выставка стала понятнее, ин преснее и обьемнее. Рекомендую прекрасную Марию ❤️
