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Императорские и великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга

4.9
20 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Все туристы знают о Зимнем дворце.

Но если прогуляться 👣 по историческому центру Петербурга, то можно увидеть и другие дворцы, а также дома знати.

С нами вы увидите уже известный Зимний дворец и летнюю императорскую резиденцию, узнаете, где и как жили Меншиков и Строганов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 39 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Императорские и великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга
Императорские и великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
  • Летний дворец Петра Первого
  • Аничков и Меншиковский, Строгановский и Мраморный, Юсуповский и Мариинский дворцы
  • Медный всадник
  • Дворцовый и Троицкий мосты
  • Кунсткамера
  • Адмиралтейство
  • много другое
Во время авторской экскурсии 🧭 вы познакомитесь со всем великолепием центральной части города, увидите знаменитые дворцы и дома петербургской знати - Летний и Зимний дворцы, Меншиковский и Аничков, Мраморный и Строгановский и другие.
Экскурсия закончится посещением известного "малого императорского дворца" - дворца Великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной. Экскурсия ⛳ по дворцу продолжается 40-45 минут. Общая продолжительность - 3 часа.
Внимание! В связи с пандемией дворец князя Владимира временно приостановил прием посетителей. Экскурсия состоится без посещения этого дворца. Поэтому цена на экскурсию снижена.
Что входит
  • Погружение в атмосферу богатого оформления, дорогого убранства Императорских и великокняжеских дворцов Санкт-Петербурга
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • Входные билеты в культурные объекты по программе
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Думская улица, д. 2, киоск "Турсервис"
Место завершения
🏁 Дворец Великого князя Владимира, Дворцовая набережная, д.26
Императорские и великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга
Императорские и великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга
Императорские и великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга
Императорские и великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга
Императорские и великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 39 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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20 отзывов оставили туристы

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