Во время авторской экскурсии 🧭 вы познакомитесь со всем великолепием центральной части города, увидите знаменитые дворцы и дома петербургской знати - Летний и Зимний дворцы, Меншиковский и Аничков, Мраморный и Строгановский и другие.

Экскурсия закончится посещением известного "малого императорского дворца" - дворца Великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной. Экскурсия ⛳ по дворцу продолжается 40-45 минут. Общая продолжительность - 3 часа.

Внимание! В связи с пандемией дворец князя Владимира временно приостановил прием посетителей. Экскурсия состоится без посещения этого дворца. Поэтому цена на экскурсию снижена.