Аничков и Меншиковский, Строгановский и Мраморный, Юсуповский и Мариинский дворцы
Медный всадник
Дворцовый и Троицкий мосты
Кунсткамера
Адмиралтейство
много другое
Во время авторской экскурсии 🧭 вы познакомитесь со всем великолепием центральной части города, увидите знаменитые дворцы и дома петербургской знати - Летний и Зимний дворцы, Меншиковский и Аничков, Мраморный и Строгановский и другие.
Экскурсия закончится посещением известного "малого императорского дворца" - дворца Великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной. Экскурсия ⛳ по дворцу продолжается 40-45 минут. Общая продолжительность - 3 часа.
Внимание! В связи с пандемией дворец князя Владимира временно приостановил прием посетителей. Экскурсия состоится без посещения этого дворца. Поэтому цена на экскурсию снижена.
Что входит
Погружение в атмосферу богатого оформления, дорогого убранства Императорских и великокняжеских дворцов Санкт-Петербурга
Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
Увлекательный рассказ сертифицированного гида
Входные билеты в культурные объекты по программе
Что не входит
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Начало
🚩 Думская улица, д. 2, киоск "Турсервис"
Место завершения
🏁 Дворец Великого князя Владимира, Дворцовая набережная, д.26
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 39 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.