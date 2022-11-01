Вы увидите 10 петербургских дворцов, а один из которых изучите внутри.
Экскурсия начинается на Дворцовой площади. Затем вы проедете на автобусе по улицам и
набережным, любуясь фасадами дворцов императоров, великих князей, состоятельных
вельмож, а также богатейших представителей своей эпохи. А в залах Юсуповского дворца
вас ждут удивительные по красоте подлинные интерьеры, рассказ о судьбах
представителей могущественного рода и загадка Григория Распутина.
Во время автобусной экскурсии “Дворцы Петербурга” вы полюбуетесь Парадным
Петербургом, гид расскажет о множестве сохранившихся дворцов, принадлежавших не
только императорской семье, но и представителям древних родов, состоятельным
вельможам, а также богатейшим представителям своей эпохи. Рассказ пойдет об истории
создания дворцов и о том, как они пережили советское время и тяжелый период Великой
отечественной войны, а также о том, как они используются сегодня.
И первый дворец — это конечно же Зимний Дворец - главная парадная императорская
зимняя резиденция и входящий ныне в состав одного из огромнейших музеев в мире
Эрмитажа. Далее по ходу экскурсии Вы увидите фасады таких Дворцов, как Большой
Мраморный, Михайловский Замок, Шереметьевский, Шуваловский и Аничков Дворцы,
Дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский Дворец, особняк княгини Галицыной и
Мариинский Дворец на Исаакиевской площади.
Во второй половине экскурсии Вас ждет посещение самой яркой жемчужины среди
всех петербургских дворцов – Дворец на Мойке, принадлежавший знатному дворянскому
роду князей Юсуповых.
На этой экскурсии у вас есть возможность увидеть роскошь подлинных парадных залов и
домашнего театра, и не останется без внимания и судьба Григория Распутина: вы посетите
экспозицию, рассказывающую о знаменитом заговоре и о последнем дне загадочного
старца.