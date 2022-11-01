Дворцы Петербурга с посещением Юсуповского Дворца на Мойке

Дворцы Петербурга с посещением Юсуповского Дворца на Мойке
Дворцы Петербурга с посещением Юсуповского Дворца на Мойке
Дворцы Петербурга с посещением Юсуповского Дворца на Мойке
Дворцы Петербурга с посещением Юсуповского Дворца на Мойке
Дворцы Петербурга с посещением Юсуповского Дворца на Мойке
Дворцы Петербурга с посещением Юсуповского Дворца на Мойке
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Что вас ожидает 🤩

  • Первый дворец — это конечно же Зимний Дворец - главная парадная императорская зимняя резиденция и входящий ныне в состав одного из огромнейших музеев в мире Эрмитажа. Далее по ходу экскурсии Вы увидите фасады таких Дворцов, как Большой
  • Мраморный, Михайловский Замок, Шереметьевский, Шуваловский и Аничков Дворцы
  • Дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский Дворец, особняк княгини Галицыной и
  • Мариинский Дворец на Исаакиевской площади.
  • Во второй половине экскурсии Вас ждет посещение самой яркой жемчужины среди
  • Всех петербургских дворцов – Дворец на Мойке, принадлежавший знатному дворянскому
  • Роду князей Юсуповых
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы увидите 10 петербургских дворцов, а один из которых изучите внутри.
Экскурсия начинается на Дворцовой площади. Затем вы проедете на автобусе по улицам и
набережным, любуясь фасадами дворцов императоров, великих князей, состоятельных
вельмож, а также богатейших представителей своей эпохи. А в залах Юсуповского дворца
вас ждут удивительные по красоте подлинные интерьеры, рассказ о судьбах
представителей могущественного рода и загадка Григория Распутина.
Во время автобусной экскурсии “Дворцы Петербурга” вы полюбуетесь Парадным
Петербургом, гид расскажет о множестве сохранившихся дворцов, принадлежавших не
только императорской семье, но и представителям древних родов, состоятельным
вельможам, а также богатейшим представителям своей эпохи. Рассказ пойдет об истории
создания дворцов и о том, как они пережили советское время и тяжелый период Великой
отечественной войны, а также о том, как они используются сегодня.
И первый дворец — это конечно же Зимний Дворец - главная парадная императорская
зимняя резиденция и входящий ныне в состав одного из огромнейших музеев в мире
Эрмитажа. Далее по ходу экскурсии Вы увидите фасады таких Дворцов, как Большой
Мраморный, Михайловский Замок, Шереметьевский, Шуваловский и Аничков Дворцы,
Дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский Дворец, особняк княгини Галицыной и
Мариинский Дворец на Исаакиевской площади.
Во второй половине экскурсии Вас ждет посещение самой яркой жемчужины среди
всех петербургских дворцов – Дворец на Мойке, принадлежавший знатному дворянскому
роду князей Юсуповых.
На этой экскурсии у вас есть возможность увидеть роскошь подлинных парадных залов и
домашнего театра, и не останется без внимания и судьба Григория Распутина: вы посетите
экспозицию, рассказывающую о знаменитом заговоре и о последнем дне загадочного
старца.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в группе до 20 человек
  • Комфортабельный микроавтобус
  • Экскурсовод 1 категории
  • Входные билеты во Дворец
  • Экскурсия по Дворцу с посещением Парадных залов и экспозиции "Убийство Григория Распутина"
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завершение: ул. Декабристов, 21 А, Юсуповский Дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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