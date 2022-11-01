Вы увидите 10 петербургских дворцов, а один из которых изучите внутри.

Экскурсия начинается на Дворцовой площади. Затем вы проедете на автобусе по улицам и

набережным, любуясь фасадами дворцов императоров, великих князей, состоятельных

вельмож, а также богатейших представителей своей эпохи. А в залах Юсуповского дворца

вас ждут удивительные по красоте подлинные интерьеры, рассказ о судьбах

представителей могущественного рода и загадка Григория Распутина.

Во время автобусной экскурсии “Дворцы Петербурга” вы полюбуетесь Парадным

Петербургом, гид расскажет о множестве сохранившихся дворцов, принадлежавших не

только императорской семье, но и представителям древних родов, состоятельным

вельможам, а также богатейшим представителям своей эпохи. Рассказ пойдет об истории

создания дворцов и о том, как они пережили советское время и тяжелый период Великой

отечественной войны, а также о том, как они используются сегодня.

И первый дворец — это конечно же Зимний Дворец - главная парадная императорская

зимняя резиденция и входящий ныне в состав одного из огромнейших музеев в мире

Эрмитажа. Далее по ходу экскурсии Вы увидите фасады таких Дворцов, как Большой

Мраморный, Михайловский Замок, Шереметьевский, Шуваловский и Аничков Дворцы,

Дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский Дворец, особняк княгини Галицыной и

Мариинский Дворец на Исаакиевской площади.

Во второй половине экскурсии Вас ждет посещение самой яркой жемчужины среди

всех петербургских дворцов – Дворец на Мойке, принадлежавший знатному дворянскому

роду князей Юсуповых.

На этой экскурсии у вас есть возможность увидеть роскошь подлинных парадных залов и

домашнего театра, и не останется без внимания и судьба Григория Распутина: вы посетите

экспозицию, рассказывающую о знаменитом заговоре и о последнем дне загадочного

старца.