Летний дворец Петра I – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Летний дворец Петра I» в Санкт-Петербурге, цены от 1 690 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно, кроме среды
14 сен в 18:00
15 сен в 09:00
от 7 900 за всё до 2 чел.
Парадные кварталы и Литейная часть
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Парадные кварталы и Литейная часть
Начало: Ст. метро Невский проспект
Расписание: Индивидуально под заказ
Завтра в 14:00
14 сен в 09:00
от 7 500 за всё до 6 чел.
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
543 отзыва
3 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
8 окт в 11:30
22 окт в 11:30
1 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
    Замечательная экскурсия. Сначала проехали по Петербургу с просто уникальным гидом Натальей: она - кладезь знаний о городе с потрясающими театральными
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    способностями. Честно, первый раз такого гида встречаю. Просто бурные аплодисменты ее таланту. Сам Владимирский дворец - потрясающе красив, обязательно стоит посетить, кто еще не был.

  • Н
    НАДЕЖДА
    8 января 2024
    Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
    Экскурсия замечательная, интересная подача материала,
  • М
    Малютина
    7 января 2024
    Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
    Экскурсия очень понравилась. Особенно Владимирский дворец.
  • Т
    Татьяна
    5 января 2024
    Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
    Хороший рассказ, богатая информация, приветливые экскурсоводы. Спасибо.
  • Н
    Нина
    16 декабря 2023
    Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
    Отличная экскурсия, очень интересно. Мистических историй маловато, Но рассказ про историю Санкт Петербурга великолепный
  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    Ваш незабываемый день в Петербурге
    Очень понравился формат экскурсии, адаптированной к нашим интересам! Получили интересную познавательную информацию, открыли новые для себя локации в городе, получили
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    ценные рекомендации мест к посещению. В дополнение получили потрясающие эмоциональные, живые фотографии! Мы с дочерью в восторге от прогулки, было легко и интересно, спасибо огромное!

  • Н
    Наталья
    30 июля 2023
    Парадные кварталы и Литейная часть
    Спасибо Леониду за экскурсию, три часа пролетели незаметно!
  • Е
    Елена
    18 июля 2023
    Парадные кварталы и Литейная часть
    Большое спасибо Леониду за то,что познакомил с Литейной частью Петербурга. Хотите не просто рассказ о тех местах,где проходит экскурсия,а увлекательнейшую беседу с интеллигентным,начитанным,знающим и любящим свой город экскурсоводом? Тогда вам сюда.
  • М
    Мария
    14 февраля 2023
    Допетровский Петербург
    Посмотрели по новому на создание Петербурга. Первый раз была в лютеранской церкви. Очень понравилась экскурсия.
  • T
    Teterink
    16 сентября 2022
    Парадные кварталы и Литейная часть
    С удовольствием погуляли с Леонидом по прекрасному городу. Молодой человек учёл все наши пожелания. Боялись, что 3 часа для нас
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    слишком много. Но отдохнув в середине экскурсии в кафе, с новыми силами продолжили путь. И все 3 часа пролетели незаметно за увлекательной беседой. Спасибо за отличную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Летний дворец Петра I»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Финский Залив
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Летний дворец Петра I" можно забронировать 3 экскурсии от 1 690 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 547 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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