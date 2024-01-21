4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно, кроме среды
14 сен в 18:00
15 сен в 09:00
от 7 900₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Парадные кварталы и Литейная часть
Начало: Ст. метро Невский проспект
Расписание: Индивидуально под заказ
Завтра в 14:00
14 сен в 09:00
от 7 500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
8 окт в 11:30
22 окт в 11:30
1 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 января 2024Императорские и великокняжеские дворцы ПетербургаЗамечательная экскурсия. Сначала проехали по Петербургу с просто уникальным гидом Натальей: она - кладезь знаний о городе с потрясающими театральными
- ННАДЕЖДА8 января 2024Экскурсия замечательная, интересная подача материала,
- ММалютина7 января 2024Императорские и великокняжеские дворцы ПетербургаЭкскурсия очень понравилась. Особенно Владимирский дворец.
- ТТатьяна5 января 2024Императорские и великокняжеские дворцы ПетербургаХороший рассказ, богатая информация, приветливые экскурсоводы. Спасибо.
- ННина16 декабря 2023Отличная экскурсия, очень интересно. Мистических историй маловато, Но рассказ про историю Санкт Петербурга великолепный
- ЕЕлена14 августа 2023Ваш незабываемый день в ПетербургеОчень понравился формат экскурсии, адаптированной к нашим интересам! Получили интересную познавательную информацию, открыли новые для себя локации в городе, получили
- ННаталья30 июля 2023Спасибо Леониду за экскурсию, три часа пролетели незаметно!
- ЕЕлена18 июля 2023Большое спасибо Леониду за то,что познакомил с Литейной частью Петербурга. Хотите не просто рассказ о тех местах,где проходит экскурсия,а увлекательнейшую беседу с интеллигентным,начитанным,знающим и любящим свой город экскурсоводом? Тогда вам сюда.
- ММария14 февраля 2023Допетровский ПетербургПосмотрели по новому на создание Петербурга. Первый раз была в лютеранской церкви. Очень понравилась экскурсия.
- TTeterink16 сентября 2022С удовольствием погуляли с Леонидом по прекрасному городу. Молодой человек учёл все наши пожелания. Боялись, что 3 часа для нас
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Летний дворец Петра I»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Летний дворец Петра I" можно забронировать 3 экскурсии от 1 690 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 547 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Летний дворец Петра I», 547 ⭐ отзывов, цены от 1690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь