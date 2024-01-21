читать дальше слишком много. Но отдохнув в середине экскурсии в кафе, с новыми силами продолжили путь. И все 3 часа пролетели незаметно за увлекательной беседой. Спасибо за отличную экскурсию.

С удовольствием погуляли с Леонидом по прекрасному городу. Молодой человек учёл все наши пожелания. Боялись, что 3 часа для нас