Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу императорского величия на экскурсии по великолепным дворцам Санкт-Петербурга.



Вы увидите Зимний и Летний дворцы, Меншиковский, Аничков, Мраморный, Строгановский и другие резиденции, созданные выдающимися архитекторами своего времени.



Завершится путешествие посещением роскошного дворца Великого князя Владимира — одного из ярчайших памятников эпохи.

Описание экскурсии В мир великокняжеских резиденций и великолепия Приглашаем вас на необычную и увлекательную экскурсию «Дворцы Петербурга»! В этом захватывающем путешествии вы окунетесь в мир императорских и великокняжеских резиденций, а также посетите дворец Великого Князя Владимира, который остается настоящим архитектурным шедевром. Великолепные дворцы Санкт-Петербурга удивят ваше воображение. Вы увидите Летний дворец в стиле петровского барокко, созданный по проекту Доменико Трезини, и Зимний дворец – официальную зимнюю резиденцию российских императоров. Вас ждут Меншиковский дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Аничков дворец, Мраморный дворец, Строгановский дворец и многое другое. Каждый из них является уникальным произведением архитектурного искусства, свидетельством величия и богатства эпохи. Знаменитые архитекторы трудились для своих известных и богатых заказчиков, и сегодня мы можем полюбоваться и восхититься их гением, оставшимся величественным и неповторимым на протяжении веков. Прогуляться по величественным залам Эта экскурсия завершится посещением одного из самых великолепных дворцов Санкт-Петербурга – резиденции Великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II. Здесь вы сможете увидеть первозданные интерьеры, пышные убранства парадных залов и величественные кабинеты великокнязей, которые даруют уникальное впечатление о роскоши и величии царских времен. Присоединяйтесь к нам на этом уникальном путешествии по величественным дворцам Санкт-Петербурга и откройте для себя величие и богатство российской истории и культуры! Важная информация: Просим обратить внимание, что в случае невозможности посещения Дворца князя Владимира, он будет заменён на один из других дворцов открытых в дату посещения!

