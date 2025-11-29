Погрузитесь в атмосферу императорского величия на экскурсии по великолепным дворцам Санкт-Петербурга.
Вы увидите Зимний и Летний дворцы, Меншиковский, Аничков, Мраморный, Строгановский и другие резиденции, созданные выдающимися архитекторами своего времени.
Завершится путешествие посещением роскошного дворца Великого князя Владимира — одного из ярчайших памятников эпохи.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВ мир великокняжеских резиденций и великолепия Приглашаем вас на необычную и увлекательную экскурсию «Дворцы Петербурга»! В этом захватывающем путешествии вы окунетесь в мир императорских и великокняжеских резиденций, а также посетите дворец Великого Князя Владимира, который остается настоящим архитектурным шедевром. Великолепные дворцы Санкт-Петербурга удивят ваше воображение. Вы увидите Летний дворец в стиле петровского барокко, созданный по проекту Доменико Трезини, и Зимний дворец – официальную зимнюю резиденцию российских императоров. Вас ждут Меншиковский дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Аничков дворец, Мраморный дворец, Строгановский дворец и многое другое. Каждый из них является уникальным произведением архитектурного искусства, свидетельством величия и богатства эпохи. Знаменитые архитекторы трудились для своих известных и богатых заказчиков, и сегодня мы можем полюбоваться и восхититься их гением, оставшимся величественным и неповторимым на протяжении веков. Прогуляться по величественным залам Эта экскурсия завершится посещением одного из самых великолепных дворцов Санкт-Петербурга – резиденции Великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II. Здесь вы сможете увидеть первозданные интерьеры, пышные убранства парадных залов и величественные кабинеты великокнязей, которые даруют уникальное впечатление о роскоши и величии царских времен. Присоединяйтесь к нам на этом уникальном путешествии по величественным дворцам Санкт-Петербурга и откройте для себя величие и богатство российской истории и культуры! Важная информация: Просим обратить внимание, что в случае невозможности посещения Дворца князя Владимира, он будет заменён на один из других дворцов открытых в дату посещения!
по средам и пятницам в 13:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Летний дворец
- Зимний дворец
- Меншиковский дворец
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Аничков дворец
- Мраморный дворец
- Строгановский дворец
- Резиденция Великого князя Владимира Александровича (посещение)
Что включено
- Экскурсионно-транспортное обслуживание
- Посещением дворца Великого князя Владимира
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Думская улица, 2
Завершение: Дворец князя Владимира (Дворцовая наб., 26) или один из других дворцов (при невозможности посетить дворец князя Владимира)
Когда и сколько длится?
Когда: по средам и пятницам в 13:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Просим обратить внимание
- Что в случае невозможности посещения Дворца князя Владимира
- Он будет заменён на один из других дворцов открытых в дату посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
