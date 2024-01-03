Императорский квест
Индивидуальная квест-экскурсия в Санкт-Петербурге

Окунуться в запутанную историю личной жизни Александра II

Император Александр II, царь-освободитель, всегда вызывал восхищение. Его любовь к Екатерине Долгоруковой казалась романтической и прекрасной.

Но что скрывалось за этим — расчёт или страсть? Предлагаю вам стать детективами, пройти по маршруту с загадками и выяснить, что же это было — история о неземной любви или о земном прагматизме.
Императорский квест
Императорский квест
Императорский квест
Императорский квест
Императорский квест
Императорский квест
Императорский квест
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Предлагаю вам перенестись во вторую половину 19 века. Сюжет квеста базируется на реальной истории правления Александра II. Вы узнаете про жизнь и смерть императора, семью и традиции, обманутые ожидания и предательство.

Как проходит квест

  • В самом начале я познакомлю вас с легендой квеста и введу в игру
  • С помощью старинной карты вы проложите себе маршрут
  • В определённых точках я буду рассказывать о жизни императора, а вы — разгадывать загадки и открывать символы
  • По следам найденного письма вычислите, кто и почему следит за Александром II и собирает на него компромат
  • В завершение узнаете секрет таинственных инициалов и раскроете преступление

Квест начнётся у Михайловского сада и закончится на улице Миллионной. Точки маршрута расположены примерно в 5 минутах ходьбы друг от друга. Путь можно пройти за 40–50 минут. Остальное время дано для подготовки и выполнения заданий.

Организационные детали

  • Квест рассчитан на взрослых и детей от 14 лет
  • Время прохождения зависит от скорости решения загадок
  • Дополнительных расходов нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Михайловского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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