Император Александр II, царь-освободитель, всегда вызывал восхищение. Его любовь к Екатерине Долгоруковой казалась романтической и прекрасной.
Но что скрывалось за этим — расчёт или страсть? Предлагаю вам стать детективами, пройти по маршруту с загадками и выяснить, что же это было — история о неземной любви или о земном прагматизме.
Но что скрывалось за этим — расчёт или страсть? Предлагаю вам стать детективами, пройти по маршруту с загадками и выяснить, что же это было — история о неземной любви или о земном прагматизме.
Описание квеста
Предлагаю вам перенестись во вторую половину 19 века. Сюжет квеста базируется на реальной истории правления Александра II. Вы узнаете про жизнь и смерть императора, семью и традиции, обманутые ожидания и предательство.
Как проходит квест
- В самом начале я познакомлю вас с легендой квеста и введу в игру
- С помощью старинной карты вы проложите себе маршрут
- В определённых точках я буду рассказывать о жизни императора, а вы — разгадывать загадки и открывать символы
- По следам найденного письма вычислите, кто и почему следит за Александром II и собирает на него компромат
- В завершение узнаете секрет таинственных инициалов и раскроете преступление
Квест начнётся у Михайловского сада и закончится на улице Миллионной. Точки маршрута расположены примерно в 5 минутах ходьбы друг от друга. Путь можно пройти за 40–50 минут. Остальное время дано для подготовки и выполнения заданий.
Организационные детали
- Квест рассчитан на взрослых и детей от 14 лет
- Время прохождения зависит от скорости решения загадок
- Дополнительных расходов нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михайловского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 572 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Квест получился то, что надо. Лично я не заметила как прошло время и очень расстроилась когда пришла пора расставаться! Веда зарядила нас своим интересом и смогла нас влюбить еще больше в этот замечательный город и его историю.
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