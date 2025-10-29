Император Александр II, царь-освободитель, всегда вызывал восхищение. Его любовь к Екатерине Долгоруковой казалась романтической и прекрасной. Но что скрывалось за этим — расчёт или страсть? Предлагаю вам стать детективами, пройти по маршруту с загадками и выяснить, что же это было — история о неземной любви или о земном прагматизме.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Предлагаю вам перенестись во вторую половину 19 века. Сюжет квеста базируется на реальной истории правления Александра II. Вы узнаете про жизнь и смерть императора, семью и традиции, обманутые ожидания и предательство.

Как проходит квест

В самом начале я познакомлю вас с легендой квеста и введу в игру

С помощью старинной карты вы проложите себе маршрут

В определённых точках я буду рассказывать о жизни императора, а вы — разгадывать загадки и открывать символы

По следам найденного письма вычислите, кто и почему следит за Александром II и собирает на него компромат

В завершение узнаете секрет таинственных инициалов и раскроете преступление

Квест начнётся у Михайловского сада и закончится на улице Миллионной. Точки маршрута расположены примерно в 5 минутах ходьбы друг от друга. Путь можно пройти за 40–50 минут. Остальное время дано для подготовки и выполнения заданий.

Организационные детали