Окунуться в запутанную историю личной жизни Александра II
Император Александр II, царь-освободитель, всегда вызывал восхищение. Его любовь к Екатерине Долгоруковой казалась романтической и прекрасной.
Но что скрывалось за этим — расчёт или страсть? Предлагаю вам стать детективами, пройти по маршруту с загадками и выяснить, что же это было — история о неземной любви или о земном прагматизме.
Но что скрывалось за этим — расчёт или страсть? Предлагаю вам стать детективами, пройти по маршруту с загадками и выяснить, что же это было — история о неземной любви или о земном прагматизме.
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Описание
Что вас ожидает
Предлагаю вам перенестись во вторую половину 19 века. Сюжет квеста базируется на реальной истории правления Александра II. Вы узнаете про жизнь и смерть императора, семью и традиции, обманутые ожидания и предательство.
Как проходит квест
- В самом начале я познакомлю вас с легендой квеста и введу в игру
- С помощью старинной карты вы проложите себе маршрут
- В определённых точках я буду рассказывать о жизни императора, а вы — разгадывать загадки и открывать символы
- По следам найденного письма вычислите, кто и почему следит за Александром II и собирает на него компромат
- В завершение узнаете секрет таинственных инициалов и раскроете преступление
Квест начнётся у Михайловского сада и закончится на улице Миллионной. Точки маршрута расположены примерно в 5 минутах ходьбы друг от друга. Путь можно пройти за 40–50 минут. Остальное время дано для подготовки и выполнения заданий.
Организационные детали
- Квест рассчитан на взрослых и детей от 14 лет
- Время прохождения зависит от скорости решения загадок
- Дополнительных расходов нет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Михайловского сада
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что история может быть увлекательной, эмоциональной и интересной. Я постараюсь воссоздать атмосферу времени, чтобы вы смогли почувствовать себя частичкой прошлого. Вместе со мной вы пройдёте по узким улочкам, заглянете в скрытые дворики, разгадаете загадки старинных зданий и откроете для себя много нового.
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