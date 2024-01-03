Император Александр II, царь-освободитель, всегда вызывал восхищение. Его любовь к Екатерине Долгоруковой казалась романтической и прекрасной. Но что скрывалось за этим — расчёт или страсть? Предлагаю вам стать детективами, пройти по маршруту с загадками и выяснить, что же это было — история о неземной любви или о земном прагматизме.

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Описание

Что вас ожидает

Предлагаю вам перенестись во вторую половину 19 века. Сюжет квеста базируется на реальной истории правления Александра II. Вы узнаете про жизнь и смерть императора, семью и традиции, обманутые ожидания и предательство.

Как проходит квест

В самом начале я познакомлю вас с легендой квеста и введу в игру

С помощью старинной карты вы проложите себе маршрут

В определённых точках я буду рассказывать о жизни императора, а вы — разгадывать загадки и открывать символы

По следам найденного письма вычислите, кто и почему следит за Александром II и собирает на него компромат

В завершение узнаете секрет таинственных инициалов и раскроете преступление

Квест начнётся у Михайловского сада и закончится на улице Миллионной. Точки маршрута расположены примерно в 5 минутах ходьбы друг от друга. Путь можно пройти за 40–50 минут. Остальное время дано для подготовки и выполнения заданий.

Организационные детали