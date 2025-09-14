Мои заказы

Последний путь Александра II и Спас на Крови

Узнайте о судьбе Александра II и полюбуйтесь мозаиками Спаса на Крови. Историческая прогулка по значимым местам Петербурга
Эта экскурсия посвящена императору-реформатору и его трагической судьбе. Вы узнаете о жизни и правлении Александра II и прогуляетесь по значимым местам города.

Посетите один из самых красивых соборов Петербурга с богатым убранством и послушаете увлекательный рассказ гида про его создание.
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение Спаса на Крови
  • 📜 История Александра II
  • 🎨 Уникальные мозаики
  • 🎧 Комфортное радиооборудование
  • 🏛 Прогулка по знаковым местам
Последний путь Александра II и Спас на Крови© Мария
Последний путь Александра II и Спас на Крови© Мария
Последний путь Александра II и Спас на Крови© Мария
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 11:30

Что можно увидеть

  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
  • Певческий мост
  • Дворцовая капелла
  • Улица Большая Конюшенная
  • Шведский переулок
  • Улица Малая Конюшенная
  • Площадь Искусств
  • Михайловский сад
  • Спас на Крови

Описание экскурсии

На экскурсии мы пройдём по такому маршруту:

Дворцовая площадь — Зимний дворец — Певческий мост — Дворцовая капелла — улица Большая Конюшенная — Шведский переулок — улица Малая Конюшенная — площадь Искусств — Михайловский сад — храм Спас на Крови

Рассмотрим изнутри Спас на Крови

Вы увидите более 7500 квадратных метров мозаики, которую использовали при оформлении интерьера. Собор считают одним из самых богатых храмов в мире по мозаичному декору.

Поговорим в деталях:

  • о совершённом теракте и легенде про восемь покушений
  • реформах Александра II, освобождении крестьян и других важных изменениях в обществе
  • месте храма в культурной жизни города и о том, как собор вдохновляет художников и музыкантов
  • сравнении Спаса на Крови с другими храмами, например с собором Василия Блаженного в Москве

Организационные детали

  • Вы получите радиооборудование с индивидуальным наушником. Радиус действия до 100 метров
  • Билеты в храм включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1580 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1240 ₽
Школьники1240 ₽
Студенты1240 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16683 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
читать дальше

дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
С
Светлана
14 сен 2025
Первый раз на подобной экскурсии. Было очень интересно, пролетело на одном дыхании. Благодарю Виталию🤍
Обязательно повторю полученный опыт ✨
Первый раз на подобной экскурсии. Было очень интересно, пролетело на одном дыхании. Благодарю Виталию🤍Первый раз на подобной экскурсии. Было очень интересно, пролетело на одном дыхании. Благодарю Виталию🤍Первый раз на подобной экскурсии. Было очень интересно, пролетело на одном дыхании. Благодарю Виталию🤍
Е
Елена
19 авг 2025
Посетила от данного организатора 2 пешеходный экскурсии: Исаакаиевский Собор и Спас на крови. Оба раза гидом была Юлия. Экскурсии пролетели незаметно, рассказывала очень интересно и неординарно, в музеи проходили быстро,
читать дальше

минуя огромные очереди. Эмоции только положительные. Об организаторе тоже положительное впечатление, на вопросы отвечает быстро, об экскурсиях приходит напоминание накануне. Однозначно 5. Если ещё буду в Питере, то за интересными познавательными экскурсиями только к вам!

Ольга
Ольга
12 авг 2025
11.08.2025. Мы были на экскурсии "Последний путь Александра ll и Спас на Крови. У нас была маленькая группа из 4 человек. Экскурсию проводила экскурсавод Юлия. Очень интересный и содержательныйl материал
читать дальше

Нас провели по узким улочкам, где проходил последний путь Александраll. И мы вышли к Спасу на Крови. Нам Юлия приобрела билеты и провела в храм. В храме мы присоединились к гиду храма, который провел экскурсию. Храм с изумительной мозаикой. Спасибо. Было очень интересно.

Е
Елена
8 авг 2025
Экскурсовод Екатерина прекрасно провела экскурсию, полностью погружая нас в эпоху того времени. Очень грамотная девушка, способная рассказать о Санкт-Петербурге тау, как не каждый умеет. Очень благодарны ей за Очень приятную атмосферу во время Экскурсии
С
Сергей
20 июл 2025
Все идеально
Е
Елена
15 июл 2025
Были на экскурсии в холодный день, но Алена-наш капитан, так замечательно говорила, что погоды никто не замечал. Интересно! Спасибо
И
Ирина
23 мар 2025
Мы приобретали экскурсию для двух подросток и наших двух бабушек. Понравилось и тем, и тем. Спасибо за прогулку, ещё и с погодой повезло.
Доступно, понятно, интересно

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Две жемчужины Петербурга за один день: Спас на Крови и Исаакиевский собор
Пешая
2.5 часа
90 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Две жемчужины Петербурга за один день: Спас на Крови и Исаакиевский собор
Начало: Пл. Искусств, Санкт-Петербург, памятник Пушкину
Расписание: Ежедневно, кроме среды, в 11.00 и 15.00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
2000 ₽ за человека
«Последний путь Александра II»: Спас-на-Крови с пешеходной прогулкой
Пешая
2 часа
41 отзыв
Водная прогулка
«Последний путь Александра II»: Спас-на-Крови с пешеходной прогулкой
Начало: Дворцовая площадь
15 ноя в 11:30
22 ноя в 11:30
1580 ₽ за человека
Спас на Крови: о храме, императоре и зданиях вокруг с входными билетами
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Билеты
Спас на Крови: о храме, императоре и зданиях вокруг с входными билетами
Начало: Метро Невский пропект, Казанский сквер
1 фев в 12:30
2 фев в 13:30
2200 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге