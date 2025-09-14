Эта экскурсия посвящена императору-реформатору и его трагической судьбе. Вы узнаете о жизни и правлении Александра II и прогуляетесь по значимым местам города.
Посетите один из самых красивых соборов Петербурга с богатым убранством и послушаете увлекательный рассказ гида про его создание.
Посетите один из самых красивых соборов Петербурга с богатым убранством и послушаете увлекательный рассказ гида про его создание.
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение Спаса на Крови
- 📜 История Александра II
- 🎨 Уникальные мозаики
- 🎧 Комфортное радиооборудование
- 🏛 Прогулка по знаковым местам
Что можно увидеть
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
- Певческий мост
- Дворцовая капелла
- Улица Большая Конюшенная
- Шведский переулок
- Улица Малая Конюшенная
- Площадь Искусств
- Михайловский сад
- Спас на Крови
Описание экскурсии
На экскурсии мы пройдём по такому маршруту:
Дворцовая площадь — Зимний дворец — Певческий мост — Дворцовая капелла — улица Большая Конюшенная — Шведский переулок — улица Малая Конюшенная — площадь Искусств — Михайловский сад — храм Спас на Крови
Рассмотрим изнутри Спас на Крови
Вы увидите более 7500 квадратных метров мозаики, которую использовали при оформлении интерьера. Собор считают одним из самых богатых храмов в мире по мозаичному декору.
Поговорим в деталях:
- о совершённом теракте и легенде про восемь покушений
- реформах Александра II, освобождении крестьян и других важных изменениях в обществе
- месте храма в культурной жизни города и о том, как собор вдохновляет художников и музыкантов
- сравнении Спаса на Крови с другими храмами, например с собором Василия Блаженного в Москве
Организационные детали
- Вы получите радиооборудование с индивидуальным наушником. Радиус действия до 100 метров
- Билеты в храм включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1580 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1240 ₽
|Школьники
|1240 ₽
|Студенты
|1240 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16683 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своегоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
14 сен 2025
Первый раз на подобной экскурсии. Было очень интересно, пролетело на одном дыхании. Благодарю Виталию🤍
Обязательно повторю полученный опыт ✨
Обязательно повторю полученный опыт ✨
Е
Елена
19 авг 2025
Посетила от данного организатора 2 пешеходный экскурсии: Исаакаиевский Собор и Спас на крови. Оба раза гидом была Юлия. Экскурсии пролетели незаметно, рассказывала очень интересно и неординарно, в музеи проходили быстро,
Ольга
12 авг 2025
11.08.2025. Мы были на экскурсии "Последний путь Александра ll и Спас на Крови. У нас была маленькая группа из 4 человек. Экскурсию проводила экскурсавод Юлия. Очень интересный и содержательныйl материал
Е
Елена
8 авг 2025
Экскурсовод Екатерина прекрасно провела экскурсию, полностью погружая нас в эпоху того времени. Очень грамотная девушка, способная рассказать о Санкт-Петербурге тау, как не каждый умеет. Очень благодарны ей за Очень приятную атмосферу во время Экскурсии
С
Сергей
20 июл 2025
Все идеально
Е
Елена
15 июл 2025
Были на экскурсии в холодный день, но Алена-наш капитан, так замечательно говорила, что погоды никто не замечал. Интересно! Спасибо
И
Ирина
23 мар 2025
Мы приобретали экскурсию для двух подросток и наших двух бабушек. Понравилось и тем, и тем. Спасибо за прогулку, ещё и с погодой повезло.
Доступно, понятно, интересно
Доступно, понятно, интересно
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 8 чел.
Две жемчужины Петербурга за один день: Спас на Крови и Исаакиевский собор
Начало: Пл. Искусств, Санкт-Петербург, памятник Пушкину
Расписание: Ежедневно, кроме среды, в 11.00 и 15.00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
«Последний путь Александра II»: Спас-на-Крови с пешеходной прогулкой
Начало: Дворцовая площадь
15 ноя в 11:30
22 ноя в 11:30
1580 ₽ за человека
Билеты
Спас на Крови: о храме, императоре и зданиях вокруг с входными билетами
Начало: Метро Невский пропект, Казанский сквер
1 фев в 12:30
2 фев в 13:30
2200 ₽ за билет