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Индивидуальная
Эрмитаж с нуля
Увлекательная интерактивная экскурсия по одному из главных музеев страны для детей и их родителей
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 15:00
25 июн в 16:00
от 7200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
На красивом катере по Петербургу: индивидуальная прогулка
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь потрясающими видами
Начало: Неподалёку от Сенной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6667 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По сердцу Петербурга - на дизайнерском катере
Парадная Нева, Фонтанка, Мойка и Зимняя канавка. И все условия для наслаждения видами
Начало: У метро «Спортивная»
Завтра в 09:30
22 июн в 10:30
6670 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: У Иорданской лестницы Зимнего дворца
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:30
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Эрмитаж: экскурсия с лицензированным гидом-искусствоведом
Знакомство с коллекцией главного музея Петербурга и основными эпохами мирового искусства
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8910 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мир Русского музея для детей
Познакомиться с шедеврами на увлекательной экскурсии в Михайловском дворце
Начало: В Русском музее или по договоренности
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Билеты
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Индивидуальная экскурсия
Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
Начало: На площади Искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7600 ₽
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Эрмитаж
Посетить один из главных художественных музеев Петербурга и прикоснуться к миру прекрасного
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
6300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Его Императорское Величество Эрмитаж
Разобраться в устройстве, истории и шедеврах музея на экскурсии для детей и взрослых
Начало: В Зимнем дворце
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Лучший выборНочная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Насладитесь уникальной водной экскурсией по Санкт-Петербургу. Откройте для себя вечерний парад мостов и захватывающие виды на город
Начало: У Казанского собора
Завтра в 00:00
22 июн в 00:00
6999 ₽ за человека
Индивидуальная
По Петербургу с петербуржцем
Узнайте Петербург с местным жителем: скрытые уголки, тайны и истории города ждут вас на индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
22 июн в 09:00
от 6600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Картье и Фаберже: истории двух ювелирных домов
Рассмотреть два разных подхода к искусству, которые привели к одинаково ошеломительному успеху
Начало: В Музее Фаберже
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Билеты
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7200 ₽
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосвидание с Петербургом
Отправиться в путешествие по самым романтичным местам города с профессиональным фотографом
Начало: У метро Горьковская
Сегодня в 08:30
Завтра в 01:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка по классическому Петербургу с фотографом
Сделать красивые снимки на фоне самых знаковых достопримечательностей города
22 июн в 08:00
29 июн в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Запечатлеть себя и город в разных ракурсах за 30 минут
Завтра в 09:30
22 июн в 12:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Начните знакомство с Петербургом с Петропавловской крепости. Откройте для себя историю основания города и его легенды. Уникальная экскурсия ждёт вас
Сегодня в 11:00
22 июн в 11:00
7200 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 5 чел.
По следам Петра I: индивидуальный детский квест в Новой Голландии
Погрузитесь в атмосферу приключений и узнайте о путешествиях Петра Великого по Европе, исследуя Новую Голландию. Квест для детей от 6 до 11 лет
Начало: В Новой Голландии
4 июл в 09:00
5 июл в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Петербурга: познавательная прогулка с детьми 8-12 лет
Погрузитесь в загадочный мир Петербурга вместе с детьми! Архитекторы, цари и даже верблюд ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
Увидеть культовые дома литераторов, банкиров, меценатов и дачу на крыше
Начало: У метро Чернышевская
Завтра в 15:00
22 июн в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Романовы - какими людьми они были?
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца 19 века
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
Отправиться на поиски сокровищ Зимнего дворца и увидеть то, что обычно не замечают другие
Начало: В Эрмитаже за контролем
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
9800 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания с фотопрогулкой по уникальным маршрутам. Ваши эмоции станут частью городской истории
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
25 июн в 09:00
27 июн в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Билеты
Эрмитаж: от Зимнего дворца до сокровищницы искусств
Осмотреть парадные и проследить эволюцию западноевропейского искусства
Начало: Около Зимнего дворца
Завтра в 11:00
23 июн в 11:00
7938 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны шедевров Эрмитажа
Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком
Начало: У Иорданской лестницы
23 июн в 12:00
24 июн в 11:00
7144 ₽
7937 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников
Начало: У входа в музей
Завтра в 11:00
22 июн в 11:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории
Начало: На Исаакиевской площади
24 июн в 13:00
29 июн в 10:00
7900 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Окунуться в прошлое приморской резиденции русских императоров на прогулке по роскошному парку
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 8550 ₽
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Что придумал Фаберже: экскурсия для детей и их родителей
Погрузитесь в историю ювелирного искусства, исследуя творчество Карла Фаберже. Интерактивная экскурсия для детей и родителей в Санкт-Петербурге
Начало: В Музее Фаберже, набережная р. Фонтанки, 21
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Открой свой город заново»
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