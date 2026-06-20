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Открой свой город заново – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 305 экскурсий в категории «Открой свой город заново» в Санкт-Петербурге, цены от 6000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Эрмитаж с нуля
1.5 часа
365 отзывов
Индивидуальная
Эрмитаж с нуля
Увлекательная интерактивная экскурсия по одному из главных музеев страны для детей и их родителей
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 15:00
25 июн в 16:00
от 7200 ₽ за человека
На красивом катере по Петербургу: индивидуальная прогулка
На катере
Водные по каналу Грибоедова
1 час
123 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
На красивом катере по Петербургу: индивидуальная прогулка
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь потрясающими видами
Начало: Неподалёку от Сенной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6667 ₽ за всё до 5 чел.
По сердцу Петербурга - на дизайнерском катере
На катере
1 час
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По сердцу Петербурга - на дизайнерском катере
Парадная Нева, Фонтанка, Мойка и Зимняя канавка. И все условия для наслаждения видами
Начало: У метро «Спортивная»
Завтра в 09:30
22 июн в 10:30
6670 ₽ за всё до 5 чел.
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
1.5 часа
339 отзывов
Билеты
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: У Иорданской лестницы Зимнего дворца
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:30
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Понять Эрмитаж: экскурсия с лицензированным гидом-искусствоведом
2.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Эрмитаж: экскурсия с лицензированным гидом-искусствоведом
Знакомство с коллекцией главного музея Петербурга и основными эпохами мирового искусства
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8910 ₽ за всё до 4 чел.
Мир Русского музея для детей
1.5 часа
281 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Мир Русского музея для детей
Познакомиться с шедеврами на увлекательной экскурсии в Михайловском дворце
Начало: В Русском музее или по договоренности
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Индивидуальная экскурсия
2 часа
-
5%
260 отзывов
Билеты
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Индивидуальная экскурсия
Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
Начало: На площади Искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7600 ₽8000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Эрмитаж
2 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Эрмитаж
Посетить один из главных художественных музеев Петербурга и прикоснуться к миру прекрасного
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
6300 ₽ за всё до 4 чел.
Его Императорское Величество Эрмитаж
1.5 часа
449 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Его Императорское Величество Эрмитаж
Разобраться в устройстве, истории и шедеврах музея на экскурсии для детей и взрослых
Начало: В Зимнем дворце
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
На мотоцикле
1.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Насладитесь уникальной водной экскурсией по Санкт-Петербургу. Откройте для себя вечерний парад мостов и захватывающие виды на город
Начало: У Казанского собора
Завтра в 00:00
22 июн в 00:00
6999 ₽ за человека
По Петербургу с петербуржцем
Пешая
2 часа
704 отзыва
Индивидуальная
По Петербургу с петербуржцем
Узнайте Петербург с местным жителем: скрытые уголки, тайны и истории города ждут вас на индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
22 июн в 09:00
от 6600 ₽ за человека
Картье и Фаберже: истории двух ювелирных домов
1.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Картье и Фаберже: истории двух ювелирных домов
Рассмотреть два разных подхода к искусству, которые привели к одинаково ошеломительному успеху
Начало: В Музее Фаберже
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
2 часа
-
10%
492 отзыва
Билеты
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7200 ₽8000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотосвидание с Петербургом
Пешая
1 час
267 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосвидание с Петербургом
Отправиться в путешествие по самым романтичным местам города с профессиональным фотографом
Начало: У метро Горьковская
Сегодня в 08:30
Завтра в 01:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по классическому Петербургу с фотографом
Пешая
1.5 часа
40 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка по классическому Петербургу с фотографом
Сделать красивые снимки на фоне самых знаковых достопримечательностей города
22 июн в 08:00
29 июн в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Пешая
30 минут
28 отзывов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Запечатлеть себя и город в разных ракурсах за 30 минут
Завтра в 09:30
22 июн в 12:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Пешая
2 часа
273 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Начните знакомство с Петербургом с Петропавловской крепости. Откройте для себя историю основания города и его легенды. Уникальная экскурсия ждёт вас
Сегодня в 11:00
22 июн в 11:00
7200 ₽ за всё до 8 чел.
По следам Петра I: индивидуальный детский квест в Новой Голландии
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Квест
до 5 чел.
По следам Петра I: индивидуальный детский квест в Новой Голландии
Погрузитесь в атмосферу приключений и узнайте о путешествиях Петра Великого по Европе, исследуя Новую Голландию. Квест для детей от 6 до 11 лет
Начало: В Новой Голландии
4 июл в 09:00
5 июл в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Тайны Петербурга: познавательная прогулка с детьми 8-12 лет
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Петербурга: познавательная прогулка с детьми 8-12 лет
Погрузитесь в загадочный мир Петербурга вместе с детьми! Архитекторы, цари и даже верблюд ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8800 ₽ за всё до 5 чел.
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
Пешая
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
Увидеть культовые дома литераторов, банкиров, меценатов и дачу на крыше
Начало: У метро Чернышевская
Завтра в 15:00
22 июн в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Романовы - какими людьми они были?
Пешая
2 часа
236 отзывов
Индивидуальная
Романовы - какими людьми они были?
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца 19 века
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 10 000 ₽ за человека
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
2 часа
330 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
Отправиться на поиски сокровищ Зимнего дворца и увидеть то, что обычно не замечают другие
Начало: В Эрмитаже за контролем
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
9800 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Пешая
1 час
146 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания с фотопрогулкой по уникальным маршрутам. Ваши эмоции станут частью городской истории
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7950 ₽ за всё до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Пешая
2 часа
256 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
25 июн в 09:00
27 июн в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Эрмитаж: от Зимнего дворца до сокровищницы искусств
2 часа
68 отзывов
Билеты
Эрмитаж: от Зимнего дворца до сокровищницы искусств
Осмотреть парадные и проследить эволюцию западноевропейского искусства
Начало: Около Зимнего дворца
Завтра в 11:00
23 июн в 11:00
7938 ₽ за всё до 2 чел.
Тайны шедевров Эрмитажа
2.5 часа
-
10%
266 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны шедевров Эрмитажа
Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком
Начало: У Иорданской лестницы
23 июн в 12:00
24 июн в 11:00
7144 ₽7937 ₽ за всё до 4 чел.
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
2 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников
Начало: У входа в музей
Завтра в 11:00
22 июн в 11:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
Пешая
1.5 часа
56 отзывов
Билеты
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории
Начало: На Исаакиевской площади
24 июн в 13:00
29 июн в 10:00
7900 ₽ за всё до 6 чел.
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Пешая
1.5 часа
-
5%
110 отзывов
Индивидуальная
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Окунуться в прошлое приморской резиденции русских императоров на прогулке по роскошному парку
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 8550 ₽9000 ₽ за человека
Что придумал Фаберже: экскурсия для детей и их родителей
1.5 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Что придумал Фаберже: экскурсия для детей и их родителей
Погрузитесь в историю ювелирного искусства, исследуя творчество Карла Фаберже. Интерактивная экскурсия для детей и родителей в Санкт-Петербурге
Начало: В Музее Фаберже, набережная р. Фонтанки, 21
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Открой свой город заново»

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В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Эрмитаж с нуля;
  2. На красивом катере по Петербургу: индивидуальная прогулка;
  3. По сердцу Петербурга - на дизайнерском катере;
  4. Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом;
  5. Понять Эрмитаж: экскурсия с лицензированным гидом-искусствоведом.
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  1. Набережная;
  2. Эрмитаж;
  3. Невский проспект;
  4. Дворцовая площадь;
  5. Петропавловская крепость;
  6. Зимний дворец;
  7. Финский Залив;
  8. Стрелка Васильевского острова;
  9. Спас на Крови;
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