Предлагаем стать главным героем исторического расследования! Это интерактивный квест в Telegram-боте, где вы самостоятельно изучаете город, погружаясь в роль агента Третьего отделения.
Ваша задача — предотвратить серию покушений на императора Александра II, раскрыв планы террористической организации «Народная воля».
Описание квеста
Вы пройдёте по местам событий, которые навсегда изменили ход русской истории. Каждая точка — это этап опасного противостояния:
- ворота Летнего сада: место первого неудачного покушения, с которого всё началось
- Дворцовая площадь и Зимний дворец: эпицентр дерзкого взрыва, потрясшего империю
- конспиративная квартира: тайное убежище революционеров, где они разрабатывали свои планы
- Малая Садовая улица: точка подготовки рокового покушения
- площадь у храма Спаса на Крови: святыня, возведённая на месте гибели императора
Как проходит расследование
Вы не просто слушатель, а сыщик, действующий в реальных декорациях города. В каждой точке маршрута бот будет давать задания, которые приблизят вас к разгадке. Примеры ваших действий:
- изучить архивные материалы и сделайте выводы о мотивах заговорщиков
- найти на местности ключевые объекты, связанные с подготовкой покушений
- проанализировать планировку улиц и зданий
- понять, почему террористы выбирали именно эти места
Постепенно, от точки к точке, вы не только проследите хронологию событий, но и поймёте:
- кто такие народовольцы и чего они добивались
- как работала царская охранка — Третье отделение
- какие реформы проводил Александр II и почему именно он стал мишенью
Организационные детали
- Экскурсия проходит в формате взаимодействия с Telegram-ботом и не предполагает присутствия гида
- Возраст участников: от 16 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Летнего сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Петербург — это не только Эрмитаж и разводные мосты. За его парадным фасадом скрываются сотни удивительных историй. Мы создали новый формат изучения города — интерактивные экскурсии. Это погружение в историю, архитектуру и легенды, где вы сами задаёте ритм. Чтобы было максимально удобно, мы запускаем наши экскурсии через Telegram — не потребуется ничего скачивать.
