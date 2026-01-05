Эта экскурсия для тех, кто влюблен в парадную Северную столицу и интересуется темой династии Романовых. Два часа будут посвящены истории любви и судьбе императора Николая II.
Гуляя по центру города, мы попробуем разобраться, что же больше определило ход истории — характеры последней царской четы, мистическое влияние Распутина, заговор членов семьи — или это была череда совпадений.
Гуляя по центру города, мы попробуем разобраться, что же больше определило ход истории — характеры последней царской четы, мистическое влияние Распутина, заговор членов семьи — или это была череда совпадений.
Описание экскурсии
Радости и трагедии Николая II
Где прошло детство будущего императора? Как наследник познакомился со своей избранницей и почему родители цесаревича были против ее кандидатуры? Вы узнаете ответы, поймете характер Николая II и услышите о его романе с балериной Матильдой Кшесинской. Поговорим также о родственниках императора: я расскажу, почему они не любили царя и поддержали его отречение; какую роковую роль в судьбе Николая сыграл его дядя и другие интересные факты.
По Невскому и окрестностям
Гулять будем по главному проспекту Санкт-Петербурга и прилегающим к нему улицам-переулкам.
- Найдем здание, где прошло детство Николая II;
- Пройдем по набережной Фонтанки и мимо одной из самых популярных балетных сцен империи;
- На берегу Мойки вы раскроете, как эта река связана с самым громким убийством начала XX века и почему же яд не подействовал на Распутина;
- Во дворике Мраморного дворца оцените обсуждаемую и критикуемую статую Александра III, отца Николая;
- На Дворцовой набережной мы полюбуемся великокняжескими дворцами, которые принадлежали близким императора;
- Пройдемся по Миллионной улице, чтобы найти адрес последнего формального русского монарха;
- Ну а закончим экскурсию возле главной царской резиденции, Зимнего дворца, лучшего свидетеля счастливых и трагических страниц жизни последней императорской четы.
Организационные детали
Это экскурсия под открытым небом, поэтому одевайтесь по погоде и комфортно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2576 туристов
Меня зовут Татьяна, и я представляю команду профессиональных гидов по Санкт-Петербургу. За годы совместной работы мы стали не просто хорошими коллегами, а настоящими друзьями. Нас объединяет бесконечная любовь к городу и желание делиться этой любовью с вами. Петербург для нас — неиссякаемый источник вдохновения и величайший памятник человеческому мастерству и воле.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Татьяне за подробный рассказ о семье Романовых! Очень приятный экскурсовод. Видно, что прекрасно владеет материалом. На все наши вопросы давала развернутые ответы. Узнали много нового. Каким-то фактам были удивлены, эту информацию в открытых источниках ранее не встречали. Однозначно рекомендую данную экскурсию и экскурсовода! Остались очень довольны!
+2
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Обязательна к посещению!!! Татьяна завораживает своим рассказом, точно удивитесь и узнаете любопытные факт! Вторая экскурсия с Татьяной и снова восторг❣️
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А
Интересная тема, прогулка понравилась, узнали много нового
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Скажу кратко-не хотелось расставаться с Татьяной! Рекомендую всем, кто неравнодушен к истории нашей великой страны. Очень увлекательная экскурсия, интересный маршрут, время пролетело быстро:( Татьяна, всех Вам благ!
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А
Очень интересная экскурсия, Татьяна потрясающий рассказчик, вовлекает в разговор, в историю, содержательно, с любовью, с уважением к историческим личностям, именно так надо рассказывать историю без навязывания идеологий, что бы каждый смог сделать выводы! Татьяна, большое спасибо!!!
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И
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию! Было очень интересно и содержательно! Мы неспешно прогуливались по маршруту экскурсии, Татьяна не только рассказывала, но и с удовольствием отвечала на все наши вопросы. Очень рекомендую!
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