Николай и Александра — последняя императорская чета

По-новому посмотреть на дворцы и памятные места Петербурга на тематической экскурсии

Эта экскурсия для тех, кто влюблен в парадную Северную столицу и интересуется темой династии Романовых.

Два часа будут посвящены истории любви и судьбе императора Николая II.

Гуляя по центру города, мы попробуем разобраться, что же больше определило ход истории — характеры последней царской четы, мистическое влияние Распутина, заговор членов семьи — или это была череда совпадений.
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета
Николай и Александра — последняя императорская чета

Что вас ожидает

Радости и трагедии Николая II

Где прошло детство будущего императора? Как наследник познакомился со своей избранницей и почему родители цесаревича были против ее кандидатуры? Вы узнаете ответы, поймете характер Николая II и услышите о его романе с балериной Матильдой Кшесинской. Поговорим также о родственниках императора: я расскажу, почему они не любили царя и поддержали его отречение; какую роковую роль в судьбе Николая сыграл его дядя и другие интересные факты.

По Невскому и окрестностям

Гулять будем по главному проспекту Санкт-Петербурга и прилегающим к нему улицам-переулкам.

  • Найдем здание, где прошло детство Николая II;
  • Пройдем по набережной Фонтанки и мимо одной из самых популярных балетных сцен империи;
  • На берегу Мойки вы раскроете, как эта река связана с самым громким убийством начала XX века и почему же яд не подействовал на Распутина;
  • Во дворике Мраморного дворца оцените обсуждаемую и критикуемую статую Александра III, отца Николая;
  • На Дворцовой набережной мы полюбуемся великокняжескими дворцами, которые принадлежали близким императора;
  • Пройдемся по Миллионной улице, чтобы найти адрес последнего формального русского монарха;
  • Ну а закончим экскурсию возле главной царской резиденции, Зимнего дворца, лучшего свидетеля счастливых и трагических страниц жизни последней императорской четы.

Организационные детали

Это экскурсия под открытым небом, поэтому одевайтесь по погоде и комфортно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, и я представляю команду профессиональных гидов по Санкт-Петербургу. За годы совместной работы мы стали не просто хорошими коллегами, а настоящими друзьями. Нас объединяет бесконечная любовь к городу и желание делиться этой любовью с вами. Петербург для нас — неиссякаемый источник вдохновения и величайший памятник человеческому мастерству и воле.
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