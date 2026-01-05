Эта экскурсия для тех, кто влюблен в парадную Северную столицу и интересуется темой династии Романовых. Два часа будут посвящены истории любви и судьбе императора Николая II. Гуляя по центру города, мы попробуем разобраться, что же больше определило ход истории — характеры последней царской четы, мистическое влияние Распутина, заговор членов семьи — или это была череда совпадений.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Радости и трагедии Николая II

Где прошло детство будущего императора? Как наследник познакомился со своей избранницей и почему родители цесаревича были против ее кандидатуры? Вы узнаете ответы, поймете характер Николая II и услышите о его романе с балериной Матильдой Кшесинской. Поговорим также о родственниках императора: я расскажу, почему они не любили царя и поддержали его отречение; какую роковую роль в судьбе Николая сыграл его дядя и другие интересные факты.

По Невскому и окрестностям

Гулять будем по главному проспекту Санкт-Петербурга и прилегающим к нему улицам-переулкам.

Найдем здание, где прошло детство Николая II;

Пройдем по набережной Фонтанки и мимо одной из самых популярных балетных сцен империи;

На берегу Мойки вы раскроете, как эта река связана с самым громким убийством начала XX века и почему же яд не подействовал на Распутина;

Во дворике Мраморного дворца оцените обсуждаемую и критикуемую статую Александра III, отца Николая;

На Дворцовой набережной мы полюбуемся великокняжескими дворцами, которые принадлежали близким императора;

Пройдемся по Миллионной улице, чтобы найти адрес последнего формального русского монарха;

Ну а закончим экскурсию возле главной царской резиденции, Зимнего дворца, лучшего свидетеля счастливых и трагических страниц жизни последней императорской четы.

Организационные детали

Это экскурсия под открытым небом, поэтому одевайтесь по погоде и комфортно.