Что вас ожидает

Радости и трагедии Николая II

Где прошло детство будущего императора? Как наследник познакомился со своей избранницей и почему родители цесаревича были против ее кандидатуры? Вы узнаете ответы, поймете характер Николая II и услышите о его романе с балериной Матильдой Кшесинской. Поговорим также о родственниках императора: я расскажу, почему они не любили царя и поддержали его отречение; какую роковую роль в судьбе Николая сыграл его дядя и другие интересные факты.

По Невскому и окрестностям

Гулять будем по главному проспекту Санкт-Петербурга и прилегающим к нему улицам-переулкам.

Найдем здание, где прошло детство Николая II;

Пройдем по набережной Фонтанки и мимо одной из самых популярных балетных сцен империи;

На берегу Мойки вы раскроете, как эта река связана с самым громким убийством начала XX века и почему же яд не подействовал на Распутина;

Во дворике Мраморного дворца оцените обсуждаемую и критикуемую статую Александра III , отца Николая;

, отца Николая; На Дворцовой набережной мы полюбуемся великокняжескими дворцами, которые принадлежали близким императора;

Пройдемся по Миллионной улице, чтобы найти адрес последнего формального русского монарха;

Ну а закончим экскурсию возле главной царской резиденции, Зимнего дворца, лучшего свидетеля счастливых и трагических страниц жизни последней императорской четы.

Организационные детали

Это экскурсия под открытым небом, поэтому одевайтесь по погоде и комфортно.