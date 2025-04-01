Проезжая по Дороге Жизни, мы увидим многочисленные мемориалы, посвященные подвигу тех людей, благодаря которым функционирование этого пути стало возможным.
Описание экскурсии
Дорога жизни: Историческая магистраль
«Дорога жизни» — это важная транспортная магистраль, которая в годы Великой Отечественной войны соединяла блокадный Ленинград с большой землей. Она функционировала с сентября 1941 года по март 1943 года и стала настоящим спасением для жителей города.
Маршрут и особенности
Часть этого пути проходила по суше, а часть — по водным маршрутам. В зимний период, когда озеро покрывалось льдом, по нему также можно было передвигаться. Ладожское озеро стало единственным путем, по которому доставлялись грузы в Ленинград и эвакуировались люди из осажденного города.
Мемориалы и памятные места
По дороге мы сможем увидеть множество мемориалов, которые посвящены подвигу тех людей, благодаря которым этот жизненно важный путь продолжал функционировать. Эти памятники напоминают о героизме и стойкости, проявленных в трудные времена.
Посещение музея
По желанию, у нас будет возможность посетить музей в посёлке «Ладожское озеро». Экспозиция музея «Дорога жизни» открылась в 2016 году, приуроченная ко Дню Военно-Морского Флота. Это место хранит память о событиях, которые происходили на берегах Ладожского озера.
Исторические события
Главные события, связанные с освобождением города, также происходили в этих местах. Наша экскурсия продолжится по историческим локациям, связанным с операцией «Искра» и частичным и полным снятием блокады в 1943-1944 годах. Это будет уникальная возможность погрузиться в историю и осознать значимость этих событий.
экскурсия рассчитана на 6-8 зависит от желания посещать музеи, можем начать с удобного Вам времени
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Примерный маршрут нашей поездки:
- 0-й километр Дороги жизни - "Регулировщица" - "Цветок жизни" - "Балтийские крылья" - Румболовская гора - "Полуторка" - мемориальный участок Дороги жизни - "Катюша" - Братское воинское захоронение - "Разорванное кольцо" - Осиновецкий маяк - Музей "Дорога жизни" - станция "Ладожское озеро" - "Петрокрепость" - Диорама - Невский пяточек - Синявинские высоты
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- По желанию посещение музея. В посёлке "Ладожское озеро" нас ждет экспозиция музея "Дорога жизни", которая открылась только в 2016 году ко Дню Военно-Морского Флота
- По желанию Музей "Диорама" и "Прорыв" и обед фронтовой кашей