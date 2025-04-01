Индивидуальная поездка по "Дороги Жизни" и "Невский пяточек" на автомобиле

Классическая экскурсия по главным достопримечательностям Дороги жизни, Прорыв блокады, Невский пяточёк, Синявинские высоты.

Проезжая по Дороге Жизни, мы увидим многочисленные мемориалы, посвященные подвигу тех людей, благодаря которым функционирование этого пути стало возможным.
Индивидуальная поездка по "Дороги Жизни" и "Невский пяточек" на автомобиле
Индивидуальная поездка по "Дороги Жизни" и "Невский пяточек" на автомобиле
Индивидуальная поездка по "Дороги Жизни" и "Невский пяточек" на автомобиле
Ближайшие даты:
1
апр2
апр3
апр4
апр5
апр6
апр7
апр
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Дорога жизни: Историческая магистраль

«Дорога жизни» — это важная транспортная магистраль, которая в годы Великой Отечественной войны соединяла блокадный Ленинград с большой землей. Она функционировала с сентября 1941 года по март 1943 года и стала настоящим спасением для жителей города.

Маршрут и особенности

Часть этого пути проходила по суше, а часть — по водным маршрутам. В зимний период, когда озеро покрывалось льдом, по нему также можно было передвигаться. Ладожское озеро стало единственным путем, по которому доставлялись грузы в Ленинград и эвакуировались люди из осажденного города.

Мемориалы и памятные места

По дороге мы сможем увидеть множество мемориалов, которые посвящены подвигу тех людей, благодаря которым этот жизненно важный путь продолжал функционировать. Эти памятники напоминают о героизме и стойкости, проявленных в трудные времена.

Посещение музея

По желанию, у нас будет возможность посетить музей в посёлке «Ладожское озеро». Экспозиция музея «Дорога жизни» открылась в 2016 году, приуроченная ко Дню Военно-Морского Флота. Это место хранит память о событиях, которые происходили на берегах Ладожского озера.

Исторические события

Главные события, связанные с освобождением города, также происходили в этих местах. Наша экскурсия продолжится по историческим локациям, связанным с операцией «Искра» и частичным и полным снятием блокады в 1943-1944 годах. Это будет уникальная возможность погрузиться в историю и осознать значимость этих событий.

экскурсия рассчитана на 6-8 зависит от желания посещать музеи, можем начать с удобного Вам времени

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Примерный маршрут нашей поездки:
  • 0-й километр Дороги жизни - "Регулировщица" - "Цветок жизни" - "Балтийские крылья" - Румболовская гора - "Полуторка" - мемориальный участок Дороги жизни - "Катюша" - Братское воинское захоронение - "Разорванное кольцо" - Осиновецкий маяк - Музей "Дорога жизни" - станция "Ладожское озеро" - "Петрокрепость" - Диорама - Невский пяточек - Синявинские высоты
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адмиралтейская
Завершение: Доставим куда скажите в Санкт-Петербурге
Когда и сколько длится?
Когда: экскурсия рассчитана на 6-8 зависит от желания посещать музеи, можем начать с удобного Вам времени
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • По желанию посещение музея. В посёлке "Ладожское озеро" нас ждет экспозиция музея "Дорога жизни", которая открылась только в 2016 году ко Дню Военно-Морского Флота
  • По желанию Музей "Диорама" и "Прорыв" и обед фронтовой кашей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
На машине
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
По «Дороге жизни» навстречу Ладоге - индивидуальная экскурсия
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
По «Дороге жизни» навстречу Ладоге - индивидуальная экскурсия
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 850 ₽ за экскурсию
Невский проспект: история, культура, наследие
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: В ТЦ Галерея
4 апр в 16:00
5 апр в 13:00
1700 ₽ за человека