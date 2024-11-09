Поездка на Ладожское озеро даёт повод для разговора на две интереснейшие темы. Во-первых, это вечная для нашего города история блокады. Во-вторых, это дворянские усадьбы, расположенные вдоль Дороги жизни. Повествование о войне — это всегда рассказ о героизме и предательстве, смелости и трусости. Путешествие по усадьбам — это памятники прошлого, культуры и самой природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Санкт-Петербурга
10:00–13:00:
- прогулка по усадьбам Приютино и Рябово
- знакомство со Всеволожском
- осмотр памятников на Дороге жизни — «Цветок жизни» и «Полуторка»
- посещение усадьбы барона Корфа в Ириновке — главный усадебный дом и черешчатый дуб
- братская могила погибших на Дороге жизни
- станция Борисова грива — бывший эвакуационный пункт Дороги жизни
- мемориал «Разорванное кольцо» и Вагановский спуск
- станция Ладожское озеро и паровоз
13:00–14:00 — экскурсия по музею «Дорога жизни» с местным экскурсоводом. Для детей и взрослых крайне рекомендуем посетить интерактивный тренажёр «Полуторка». В настоящей кабине грузовика ГАЗ-АА вы проедете по льду Ладожского озера, услышите грохот артобстрела, свист пуль немецкого самолёта, постараетесь не провалиться под лёд, объехав полыньи.
14:00–15:30 — прогулка по базе отдыха «Мир маяков», Осиновецкий маяк, пляж, обед
15:30–17:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и местного экскурсовода в музее «Дорога жизни», а также трансфер на автомобиле Mitsubishi Outlander, Infinity QX50, Mazda CX5 или аналогичной модели
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
- входные билеты в музей «Дорога жизни» — 400 ₽ за взрослого, 200 ₽ за школьника, дети до 7 лет бесплатно
- обед на базе отдыха «Мир маяков» — от 1500 ₽ за человека
- интерактивный тренажёр «Полуторка» — 400 ₽ за сеанс
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5317 туристов
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
9 ноя 2024
Экскурсия понравилась, были с ребенком 9 лет, он остался в восторге.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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