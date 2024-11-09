Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Поездка на Ладожское озеро даёт повод для разговора на две интереснейшие темы. Во-первых, это вечная для нашего города история блокады. Во-вторых, это дворянские усадьбы, расположенные вдоль Дороги жизни. Повествование о войне — это всегда рассказ о героизме и предательстве, смелости и трусости. Путешествие по усадьбам — это памятники прошлого, культуры и самой природы.