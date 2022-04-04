Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник

Совершите прогулку на одном из самых мощных в линейке боурайдеров (имеющих открытую палубу на носу) катере

5
1 отзыв
Индивидуальная
Совершите прогулку на одном из самых мощных в линейке боурайдеров (имеющих открытую палубу на носу) катере. С ветерком прокатитесь по Неве, наслаждаясь ветром, скоростью и искрящимися волнами.
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник

Что вас ожидает 🤩

  • Мы посмотрим такие реки как Фонтанка
  • Мойка
  • Канал Грибоедова и Крюкова
  • Остров Новая Голландия (с воды можно осмотреть его более тщательно). Затем прокатимся с ветерком по Неве

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

    Напишите о деталях
    • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
    • Что вы будете делать на экскурсии?

    Сделайте описание привлекательным:

    • Почему ваша экскурсия интересна?
    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Аренда катера с капитаном
    • Пледы на каждого гостя и спасательные жилеты
    • Аудиосистема
    • Ходовой тент от дождя
    Что не входит
    • В стоимость не включены остановки на причалах отличных от стартового
    • Еда/напитки
    Место начала и завершения?
    причал «Медный всадник»
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно круглосуточно
    Экскурсия длится около 1 часа
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно круглосуточно

    Отзывы от туристов

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