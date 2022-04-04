Совершите прогулку на одном из самых мощных в линейке боурайдеров (имеющих открытую палубу на носу) катере
Совершите прогулку на одном из самых мощных в линейке боурайдеров (имеющих открытую палубу на носу) катере. С ветерком прокатитесь по Неве, наслаждаясь ветром, скоростью и искрящимися волнами.
Что вас ожидает 🤩
- Мы посмотрим такие реки как Фонтанка
- Мойка
- Канал Грибоедова и Крюкова
- Остров Новая Голландия (с воды можно осмотреть его более тщательно). Затем прокатимся с ветерком по Неве
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
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Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
- Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
- Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
- Почему ваша экскурсия интересна?
- В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
- Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда катера с капитаном
- Пледы на каждого гостя и спасательные жилеты
- Аудиосистема
- Ходовой тент от дождя
- Что не входит
- В стоимость не включены остановки на причалах отличных от стартового
- Еда/напитки
- Место начала и завершения?
- причал «Медный всадник»
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно круглосуточноЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно круглосуточно
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