Прокатиться по знаменитым водным магистралям Северной столицы
Побывать в Санкт-Петербурге и не осмотреть его с воды — плохая идея! Хорошая — сесть в комфортабельный катер и увидеть, как прекрасен наш северный город. Если вам хочется спокойствия — мы пройдёмся по каналам и Неве в неспешном ритме. Если настроение на драйв — добавим музыки, скорости и эмоций в Финском заливе.
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Круг по каналам: река Фонтанка — Крюков канал — река Мойка — река Фонтанка
На этом маршруте вы увидите: Семимостье, Новую Голландию, Поцелуев мост, Юсуповский дворец, Синий, Красный и Зеленый мосты, Зимняя канавка, Трёхколенный мост, Марсово поле и Михайловский сад, Инженерный замок, цирк на Фонтанке, Строгановский дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Аничков мост, Ломоносовский мост.
При желании можем продлить поездку.
Судно: американский катер MAXUM. На борту с комфортом разместятся 6 гостей. Для вас: — Чистый салон и мягкие пледы — Музыка (Bluetooth) — Тент от дождя и ветра — Спасательные жилеты для взрослых и детей — Бокалы под напитки. Можно (и даже нужно) взять еду и напитки с собой
Место начала и завершения?
У канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Говорит капитан! Я хожу на 7-местном катере и показываю Петербург с воды так, как его не видят с суши. Без толпы, суеты и туристических маршрутов — только вы, вода и атмосфера города.
Каждая прогулка со мной — это маленькое, но насыщенное путешествие. Вы отдыхаете — я создаю атмосферу.
