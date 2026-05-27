Побывать в Санкт-Петербурге и не осмотреть его с воды — плохая идея! Хорошая — сесть в комфортабельный катер и увидеть, как прекрасен наш северный город. Если вам хочется спокойствия — мы пройдёмся по каналам и Неве в неспешном ритме. Если настроение на драйв — добавим музыки, скорости и эмоций в Финском заливе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Круг по каналам: река Фонтанка — Крюков канал — река Мойка — река Фонтанка

На этом маршруте вы увидите: Семимостье, Новую Голландию, Поцелуев мост, Юсуповский дворец, Синий, Красный и Зеленый мосты, Зимняя канавка, Трёхколенный мост, Марсово поле и Михайловский сад, Инженерный замок, цирк на Фонтанке, Строгановский дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Аничков мост, Ломоносовский мост.

При желании можем продлить поездку.

Организационные детали

Судно: американский катер MAXUM. На борту с комфортом разместятся 6 гостей. Для вас:

— Чистый салон и мягкие пледы

— Музыка (Bluetooth)

— Тент от дождя и ветра

— Спасательные жилеты для взрослых и детей

— Бокалы под напитки. Можно (и даже нужно) взять еду и напитки с собой