Прогулка на частном катере по Петербургу

Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы в компании опытного капитана

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Ответы на вопросы
Не знаете, где провести девичник, мальчишник, день рождения? Или просто хотите устроить романтический вечер? Предлагаю вам отправиться в небольшое водное путешествие на американском катере. Вы полюбуетесь с воды парадными зданиями и величественными мостами. А я сделаю всё, чтобы прогулка прошла комфортно!
Прогулка на частном катере по Петербургу
Прогулка на частном катере по Петербургу
Прогулка на частном катере по Петербургу
Прогулка на частном катере по Петербургу
Прогулка на частном катере по Петербургу
Прогулка на частном катере по Петербургу
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Индивидуальный маршрут, музыка и пледы

Я прокачу вас по Мойке, Фонтанке и каналу Грибоедова. А также вы можете самостоятельно составить маршрут или предложить места, в которых давно хотели побывать. Во время плавания я могу предоставить теплые пледы и включить приятную музыку. Также вы можете не бояться плохой погоды — на катере есть специальный тент от дождя и ветра. Так что, ничто не испортит этот день.

Организационные детали

  • По желанию можно продлить аренду катера (цена указана за час)
  • На катер можно брать еду и напитки. Запрещено приносить красное вино, жирную еду и фрукты-ягоды, которые могут оставить следы.
  • Катер оснащён спасательными жилетами

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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