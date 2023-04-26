Не знаете, где провести девичник, мальчишник, день рождения? Или просто хотите устроить романтический вечер? Предлагаю вам отправиться в небольшое водное путешествие на американском катере. Вы полюбуетесь с воды парадными зданиями и величественными мостами. А я сделаю всё, чтобы прогулка прошла комфортно!

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Индивидуальный маршрут, музыка и пледы

Я прокачу вас по Мойке, Фонтанке и каналу Грибоедова. А также вы можете самостоятельно составить маршрут или предложить места, в которых давно хотели побывать. Во время плавания я могу предоставить теплые пледы и включить приятную музыку. Также вы можете не бояться плохой погоды — на катере есть специальный тент от дождя и ветра. Так что, ничто не испортит этот день.

Организационные детали