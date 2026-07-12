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Прогулка на частном катере по Петербургу

Ищете, где провести праздник или романтический вечер? Отправляйтесь на катере по каналам Петербурга и насладитесь великолепными видами города
Индивидуальная водная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга - это уникальная возможность насладиться красотой города с воды.

Участники смогут увидеть парадные здания и величественные мосты, наслаждаясь комфортом и уютом
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на борту. Маршрут можно изменить по желанию, а наличие пледов и музыки сделает поездку ещё приятнее. В плохую погоду на помощь придёт тент от дождя и ветра. Это идеальный вариант для празднования девичника, мальчишника или романтического вечера

4.8
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные виды на мосты и здания
  • 🎶 Музыка и уютные пледы на борту
  • 🌦 Защита от дождя и ветра
  • 🛥 Индивидуальный маршрут
  • 🎉 Идеально для праздников и романтики

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки на катере - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться солнечными днями и тёплыми вечерами. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможность дождей и прохладных вечеров. В зимние месяцы прогулки возможны, но следует подготовиться к холодной погоде и короткому световому дню.
Сейчас август — это идеальное время.
Прогулка на частном катере по Петербургу
Прогулка на частном катере по Петербургу
Прогулка на частном катере по Петербургу

Что можно увидеть

  • Мойка
  • Фонтанка
  • Канал Грибоедова

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Индивидуальный маршрут, музыка и пледы

Я прокачу вас по Мойке, Фонтанке и каналу Грибоедова. А также вы можете самостоятельно составить маршрут или предложить места, в которых давно хотели побывать. Во время плавания я могу предоставить теплые пледы и включить приятную музыку. Также вы можете не бояться плохой погоды — на катере есть специальный тент от дождя и ветра. Так что ничто не испортит этот день.

Организационные детали

  • По желанию можно продлить аренду катера (цена указана за час)
  • На катер можно брать еду и напитки. Запрещено приносить красное вино, жирную еду и фрукты-ягоды, которые могут оставить следы.
  • Катер оснащён спасательными жилетами

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Проспект Римского-Корсакова, 24
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 162 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, мне 35 лет. Вот уже 5 лет я катаю гостей на катере по Северной столице. С радостью покажу вам любимый город с нового ракурса.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
А
все было замечательно, классный маршрут с невероятными видами Питера! рекомендую!
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A
Замечательная прогулка на катере! Заказ был день в день. Спасибо за оперативность. Плавали всей семьей с детьми 17 и 11 лет. Незабываемые ощущения!
Но ложка дегтя была. Капитан М. был не приветлив. Впервые столкнулись с такой ситуацией. Просьба к организаторам провести беседу о хороших манерах, чтобы впечатления от посещения Санкт-Петербурга у гостей оставались во всем положительными.
Замечательная прогулка на катере! Заказ был день в день. Спасибо за оперативность. Плавали всей семьей с детьми 17 и 11 лет. Незабываемые ощущения!
Замечательная прогулка на катере! Заказ был день в день. Спасибо за оперативность. Плавали всей семьей с детьми 17 и 11 лет. Незабываемые ощущения!
Замечательная прогулка на катере! Заказ был день в день. Спасибо за оперативность. Плавали всей семьей с детьми 17 и 11 лет. Незабываемые ощущения!
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Катерина
Организаторы сразу же обработали заявку, выслали подробную информацию. Получили огромное удовольствие от поездки, катер немного опоздал. Но ничего и на воде случаются пробки, мы откатали четко оплаченное время. Детям выдали жилеты, подключили нашу музыку через блютус. Хочется повторить такую приметную поездку еще раз!
Организаторы сразу же обработали заявку, выслали подробную информацию. Получили огромное удовольствие от поездки, катер немного опоздал.
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Д
Для путешественников, которым хочется насладиться и налюбоваться видами Санкт-Петербурга, прогуливаясь на катере по речным каналам, с ветерком, без пробок, на размеренной безопасной скорости рекомендуем рассмотреть данную поездку, организованную Кириллом.
Благодарим Вас, Кирилл за предоставленный надводный транспорт, уверенного капитана и правильную погоду!)
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Ж
Катер очень комфортный, даже с пледами. Водитель знал много интересного по истории и жизни Петербурга. Рекомендую. Нам очень понравилось.
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Н
Отличная прогулка! Капитан Влад вежлив и приятен в общении. Кораблик чистый, есть пледы. Все понравилось!!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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