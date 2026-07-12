Индивидуальная водная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга - это уникальная возможность насладиться красотой города с воды.
Участники смогут увидеть парадные здания и величественные мосты, наслаждаясь комфортом и уютом
Участники смогут увидеть парадные здания и величественные мосты, наслаждаясь комфортом и уютом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные виды на мосты и здания
- 🎶 Музыка и уютные пледы на борту
- 🌦 Защита от дождя и ветра
- 🛥 Индивидуальный маршрут
- 🎉 Идеально для праздников и романтики
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки на катере - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться солнечными днями и тёплыми вечерами. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможность дождей и прохладных вечеров. В зимние месяцы прогулки возможны, но следует подготовиться к холодной погоде и короткому световому дню.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мойка
- Фонтанка
- Канал Грибоедова
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Индивидуальный маршрут, музыка и пледы
Я прокачу вас по Мойке, Фонтанке и каналу Грибоедова. А также вы можете самостоятельно составить маршрут или предложить места, в которых давно хотели побывать. Во время плавания я могу предоставить теплые пледы и включить приятную музыку. Также вы можете не бояться плохой погоды — на катере есть специальный тент от дождя и ветра. Так что ничто не испортит этот день.
Организационные детали
- По желанию можно продлить аренду катера (цена указана за час)
- На катер можно брать еду и напитки. Запрещено приносить красное вино, жирную еду и фрукты-ягоды, которые могут оставить следы.
- Катер оснащён спасательными жилетами
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Проспект Римского-Корсакова, 24
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 162 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, мне 35 лет. Вот уже 5 лет я катаю гостей на катере по Северной столице. С радостью покажу вам любимый город с нового ракурса.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
все было замечательно, классный маршрут с невероятными видами Питера! рекомендую!
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A
Замечательная прогулка на катере! Заказ был день в день. Спасибо за оперативность. Плавали всей семьей с детьми 17 и 11 лет. Незабываемые ощущения!
Но ложка дегтя была. Капитан М. был не приветлив. Впервые столкнулись с такой ситуацией. Просьба к организаторам провести беседу о хороших манерах, чтобы впечатления от посещения Санкт-Петербурга у гостей оставались во всем положительными.
Но ложка дегтя была. Капитан М. был не приветлив. Впервые столкнулись с такой ситуацией. Просьба к организаторам провести беседу о хороших манерах, чтобы впечатления от посещения Санкт-Петербурга у гостей оставались во всем положительными.
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Организаторы сразу же обработали заявку, выслали подробную информацию. Получили огромное удовольствие от поездки, катер немного опоздал. Но ничего и на воде случаются пробки, мы откатали четко оплаченное время. Детям выдали жилеты, подключили нашу музыку через блютус. Хочется повторить такую приметную поездку еще раз!
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Д
Для путешественников, которым хочется насладиться и налюбоваться видами Санкт-Петербурга, прогуливаясь на катере по речным каналам, с ветерком, без пробок, на размеренной безопасной скорости рекомендуем рассмотреть данную поездку, организованную Кириллом.
Благодарим Вас, Кирилл за предоставленный надводный транспорт, уверенного капитана и правильную погоду!)
Благодарим Вас, Кирилл за предоставленный надводный транспорт, уверенного капитана и правильную погоду!)
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Ж
Катер очень комфортный, даже с пледами. Водитель знал много интересного по истории и жизни Петербурга. Рекомендую. Нам очень понравилось.
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Н
Отличная прогулка! Капитан Влад вежлив и приятен в общении. Кораблик чистый, есть пледы. Все понравилось!!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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