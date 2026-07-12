Индивидуальная водная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга - это уникальная возможность насладиться красотой города с воды.Участники смогут увидеть парадные здания и величественные мосты, наслаждаясь комфортом и уютом

на борту. Маршрут можно изменить по желанию, а наличие пледов и музыки сделает поездку ещё приятнее. В плохую погоду на помощь придёт тент от дождя и ветра. Это идеальный вариант для празднования девичника, мальчишника или романтического вечера

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки на катере - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться солнечными днями и тёплыми вечерами. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможность дождей и прохладных вечеров. В зимние месяцы прогулки возможны, но следует подготовиться к холодной погоде и короткому световому дню.

Сейчас август — это идеальное время.