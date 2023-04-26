Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы в компании опытного капитана
Не знаете, где провести девичник, мальчишник, день рождения? Или просто хотите устроить романтический вечер? Предлагаю вам отправиться в небольшое водное путешествие на американском катере. Вы полюбуетесь с воды парадными зданиями и величественными мостами. А я сделаю всё, чтобы прогулка прошла комфортно!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Индивидуальный маршрут, музыка и пледы
Я прокачу вас по Мойке, Фонтанке и каналу Грибоедова. А также вы можете самостоятельно составить маршрут или предложить места, в которых давно хотели побывать. Во время плавания я могу предоставить теплые пледы и включить приятную музыку. Также вы можете не бояться плохой погоды — на катере есть специальный тент от дождя и ветра. Так что, ничто не испортит этот день.
Организационные детали
- По желанию можно продлить аренду катера (цена указана за час)
- На катер можно брать еду и напитки. Запрещено приносить красное вино, жирную еду и фрукты-ягоды, которые могут оставить следы.
- Катер оснащён спасательными жилетами
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной Фонтанки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Александр, мне 35 лет. Вот уже 5 лет я катаю гостей на катере по Северной столице. С радостью покажу вам любимый город с нового ракурса.
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