Приглашаем вас совершить неформальное фотопутешествие по Санкт-Петербургу. Этот город 🏙️, подобно шкатулке, хранит в себе множество тайн и сюрпризов – никогда не знаешь, на что набредешь, повернув за угол.

Во время прогулки по «тихому» Петербургу наш гид проведет вас по малоизвестным переулкам, покажет колоритные дворики и парадные, расскажет городские легенды. Вы побываете на самом фотогеничном вокзале, который до сих пор является одним из самых востребованных мест для сьемок фильмов.