Страховой дом компании "Россия" - дворик профессора Преображенского
Мозаичный дворик
Дворик Сен Жермен
Дворик с Черномором
Красный мост
Конногвардейский бульвар
Арка Новой Голландии
Парадная "Ромашка"
Витебский вокзал
Приглашаем вас совершить неформальное фотопутешествие по Санкт-Петербургу. Этот город 🏙️, подобно шкатулке, хранит в себе множество тайн и сюрпризов – никогда не знаешь, на что набредешь, повернув за угол.
Во время прогулки по «тихому» Петербургу наш гид проведет вас по малоизвестным переулкам, покажет колоритные дворики и парадные, расскажет городские легенды. Вы побываете на самом фотогеничном вокзале, который до сих пор является одним из самых востребованных мест для сьемок фильмов.
+Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Услуги фотографа
(фотографии будут доступны в течение двух-трех дней в нашей группе ВК @northernempirespb)
–Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Наб. канала Грибоедова, д. 4
Фото-прогулка проводится По субботам в 12:00
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.