Инста-тур часть 1: Ракурс города. Фотопутешествие по Петербургу

5
1 отзыв
NorthernEmpire
NorthernEmpire – Гид из Санкт-Петербурга
Инста-тур часть 1: Ракурс города.

Фотопутешествие по Петербургу
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Фото-прогулка

1 600 ₽ за человека

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Инста-тур часть 1: Ракурс города. Фотопутешествие по Петербургу
Инста-тур часть 1: Ракурс города. Фотопутешествие по Петербургу

Что вы увидите

  • Страховой дом компании "Россия" - дворик профессора Преображенского
  • Мозаичный дворик
  • Дворик Сен Жермен
  • Дворик с Черномором
  • Красный мост
  • Конногвардейский бульвар
  • Арка Новой Голландии
  • Парадная "Ромашка"
  • Витебский вокзал
Приглашаем вас совершить неформальное фотопутешествие по Санкт-Петербургу. Этот город 🏙️, подобно шкатулке, хранит в себе множество тайн и сюрпризов – никогда не знаешь, на что набредешь, повернув за угол.
Во время прогулки по «тихому» Петербургу наш гид проведет вас по малоизвестным переулкам, покажет колоритные дворики и парадные, расскажет городские легенды. Вы побываете на самом фотогеничном вокзале, который до сих пор является одним из самых востребованных мест для сьемок фильмов.
+Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги фотографа
  • (фотографии будут доступны в течение двух-трех дней в нашей группе ВК @northernempirespb)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Наб. канала Грибоедова, д. 4
Инста-тур часть 1: Ракурс города. Фотопутешествие по Петербургу
Инста-тур часть 1: Ракурс города. Фотопутешествие по Петербургу
Инста-тур часть 1: Ракурс города. Фотопутешествие по Петербургу
Инста-тур часть 1: Ракурс города. Фотопутешествие по Петербургу

Фото-прогулка проводится По субботам в 12:00

  • Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
NorthernEmpire
NorthernEmpire
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