Отправиться в путешествие по главным местам города с наступлением сумерек
Северная столица в огнях иллюминации особенно прекрасна. Вы оцените величественные виды дворцов и соборов — Казанского, Исаакиевского, Смольного. Откроете лучшую панораму акватории Невы.
А сопровождать вас будут тайны Петербурга, рассказы об императорах и знатных фамилиях, легенды монументов и история архитектурных шедевров. Экскурсия проходит в группе до 50 человек.
А сопровождать вас будут тайны Петербурга, рассказы об императорах и знатных фамилиях, легенды монументов и история архитектурных шедевров. Экскурсия проходит в группе до 50 человек.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В путешествии вы погрузитесь в вечернюю атмосферу города, когда парадный Петербург раскрывается во всей своей красоте. Перед вами предстанут резиденции императоров и владения великих династий, лучшие образцы храмового зодчества и скульптурные памятники. Наш гид проведёт для вас обзорную экскурсию с авторскими акцентами на темах, которые соответствуют таинственному облику Петербурга.
В зависимости от дорожной ситуации мы будем останавливаться возле разных знаковых мест. Достопримечательности маршрута не посещаются (только внешний осмотр).
В нашей программе:
- Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая площади
- Невский проспект
- Аничков дворец
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Строгановский дворец
- Аничков мост
- Дворцовый мост
- Зимний дворец
- Казанский собор
- Храм Спас на Крови
- Стрелка Васильевского острова
- Медный всадник
- Кунсткамера
- Смольный собор
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
- Продолжительность 2,5-3 часа. Санитарная остановка — 15-20 минут.
- Начало и завершение экскурсии — на площади Восстания
- Что включено: транспортное обслуживание и сопровождение гида
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 17:30 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 17:30 и 19:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 205 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы официальное туристическое агентство в Санкт-Петербурге. Проводим пешеходные и автобусные экскурсии, раскрывающие богатую историю Северной столицы. С нетерпением ждём встречи с вами.
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Популярные места
Исаакиевский собор
Музеи
Религиозные
Невский проспект
Зимний дворец
Казанский собор
Спас на Крови
Смольный собор
Аничков дворец
Строгановский дворец
Медный всадник
Дворцовая площадь
Вечерние
Водные развлечения
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