Северная столица в огнях иллюминации особенно прекрасна. Вы оцените величественные виды дворцов и соборов — Казанского, Исаакиевского, Смольного. Откроете лучшую панораму акватории Невы. А сопровождать вас будут тайны Петербурга, рассказы об императорах и знатных фамилиях, легенды монументов и история архитектурных шедевров. Экскурсия проходит в группе до 50 человек.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В путешествии вы погрузитесь в вечернюю атмосферу города, когда парадный Петербург раскрывается во всей своей красоте. Перед вами предстанут резиденции императоров и владения великих династий, лучшие образцы храмового зодчества и скульптурные памятники. Наш гид проведёт для вас обзорную экскурсию с авторскими акцентами на темах, которые соответствуют таинственному облику Петербурга.

В зависимости от дорожной ситуации мы будем останавливаться возле разных знаковых мест. Во время одной из остановок вы также сможете заглянуть в сувенирную лавку. Достопримечательности маршрута не посещаются (только внешний осмотр).

В нашей программе:

Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая площади

Невский проспект

Аничков дворец

Дворец Белосельских-Белозерских

Строгановский дворец

Аничков мост

Дворцовый мост

Зимний дворец

Казанский собор

Храм Спас на Крови

Стрелка Васильевского острова

Медный всадник

Кунсткамера

Смольный собор

Организационные детали