Северная столица в огнях иллюминации особенно прекрасна. Вы оцените величественные виды дворцов и соборов — Казанского, Исаакиевского, Смольного. Откроете лучшую панораму акватории Невы.
А сопровождать вас будут тайны Петербурга, рассказы об императорах и знатных фамилиях, легенды монументов и история архитектурных шедевров. Экскурсия проходит в группе до 50 человек.
А сопровождать вас будут тайны Петербурга, рассказы об императорах и знатных фамилиях, легенды монументов и история архитектурных шедевров. Экскурсия проходит в группе до 50 человек.
Описание экскурсии
В путешествии вы погрузитесь в вечернюю атмосферу города, когда парадный Петербург раскрывается во всей своей красоте. Перед вами предстанут резиденции императоров и владения великих династий, лучшие образцы храмового зодчества и скульптурные памятники. Наш гид проведёт для вас обзорную экскурсию с авторскими акцентами на темах, которые соответствуют таинственному облику Петербурга.
В зависимости от дорожной ситуации мы будем останавливаться возле разных знаковых мест. Во время одной из остановок вы также сможете заглянуть в сувенирную лавку. Достопримечательности маршрута не посещаются (только внешний осмотр).
В нашей программе:
- Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая площади
- Невский проспект
- Аничков дворец
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Строгановский дворец
- Аничков мост
- Дворцовый мост
- Зимний дворец
- Казанский собор
- Храм Спас на Крови
- Стрелка Васильевского острова
- Медный всадник
- Кунсткамера
- Смольный собор
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
- Продолжительность 2,5-3 часа. Санитарная остановка — 15-20 минут.
- Начало и завершение экскурсии — на площади Восстания
- Что включено: транспортное обслуживание и сопровождение гида
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 18:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
|Дети до 6 лет
|600 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Школьники
|800 ₽
|Студенты очной формы обучения
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 25138 туристов
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на последних 30 из 125 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Хочу поделиться впечатлениями о потрясающей автобусной экскурсии по вечернему Петербургу! Это было классно, и во многом благодаря экскурсоводу- Елене. Она не просто рассказывала факты, а буквально оживляла историю нашего города. Маршрут был продуман до мелочей, в очередной раз полюбовались достопримечательностями нашего любимого города. Мы сами из Санк Петербурга и любим посещать экскурсии. Спасибо большое организаторам! ❤️
Дмитрий
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш прекрасный отзыв! Мы искренне рады услышать, что экскурсия по вечернему Петербургу оставила вам такие положительные впечатления.
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П
Всё понравилось, записалась в последний момент и успела получить положительные эмоции от рассказа гида Таисии Остановки делали во всех интересных местах, было время для фото, завозили в магазин для покупки подарков, по цене что-то дороже что-то дешевле
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку! Нам приятно работать для вас!
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Нам понравилась Обзорная экскурсия по городу 28 марта! Спасибо гиду, к сожалению, имени не запомнили. рассказывает интересно, доступно, порой, с юмором. Время пролетело быстро! Это было то, что нужно в первый день пребывания в Санкт-Петербурге!
Дмитрий
Ответ организатора:
Ваш отзыв вдохновляет нас! Спасибо!
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м
Отличная экскурссия!!! Прекрасный гид- девушка, которая доступно рассказывает все исторические факты.. Виртуозный водител ь Арсен, ни одной пробки, все вовремя.. Большое Спасибо!!! Санкт- Петербург самый красивый город России,исторический город-герой❤️❤️❤️!!!
Дмитрий
Ответ организатора:
Доброе утро, спасибо за Ваш отзыв, очень рады, что Вам всё понравилось!
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экскурсия удалась! Экскурсовод Людмила и водитель Максим провели увлекательную экскурсию! Спасибо!!!
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О
Гид Валерий провёл экскурсию познавательно, с юмором. Маршрут начинался с Литовского проспекта, проходил через улицу Советскую, Кировочную к Смольному собору и далее, что было весьма и весьма интересно. Смольный собор, площадь, институт благородных девиц, настоящие, египетские сфинксы и много другое ещё и ещё раз продемонстрировали красоту города Петра. Валерию огромное спасибо.
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо! Мы рады, что вы остались довольны!
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