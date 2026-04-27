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Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург»

Отправиться в путешествие по главным местам города с наступлением сумерек
Северная столица в огнях иллюминации особенно прекрасна. Вы оцените величественные виды дворцов и соборов — Казанского, Исаакиевского, Смольного. Откроете лучшую панораму акватории Невы.

А сопровождать вас будут тайны Петербурга, рассказы об императорах и знатных фамилиях, легенды монументов и история архитектурных шедевров. Экскурсия проходит в группе до 50 человек.
4.1
125 отзывов
Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург»
Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург»
Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург»

Описание экскурсии

В путешествии вы погрузитесь в вечернюю атмосферу города, когда парадный Петербург раскрывается во всей своей красоте. Перед вами предстанут резиденции императоров и владения великих династий, лучшие образцы храмового зодчества и скульптурные памятники. Наш гид проведёт для вас обзорную экскурсию с авторскими акцентами на темах, которые соответствуют таинственному облику Петербурга.

В зависимости от дорожной ситуации мы будем останавливаться возле разных знаковых мест. Во время одной из остановок вы также сможете заглянуть в сувенирную лавку. Достопримечательности маршрута не посещаются (только внешний осмотр).

В нашей программе:

  • Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая площади
  • Невский проспект
  • Аничков дворец
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Строгановский дворец
  • Аничков мост
  • Дворцовый мост
  • Зимний дворец
  • Казанский собор
  • Храм Спас на Крови
  • Стрелка Васильевского острова
  • Медный всадник
  • Кунсткамера
  • Смольный собор

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
  • Продолжительность 2,5-3 часа. Санитарная остановка — 15-20 минут.
  • Начало и завершение экскурсии — на площади Восстания
  • Что включено: транспортное обслуживание и сопровождение гида
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 18:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Дети до 6 лет600 ₽
Пенсионеры1000 ₽
Школьники800 ₽
Студенты очной формы обучения1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 25138 туристов
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на последних 30 из 125 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
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12
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12
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8
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Д
Хочу поделиться впечатлениями о потрясающей автобусной экскурсии по вечернему Петербургу! Это было классно, и во многом благодаря экскурсоводу- Елене. Она не просто рассказывала факты, а буквально оживляла историю нашего города. Маршрут был продуман до мелочей, в очередной раз полюбовались достопримечательностями нашего любимого города. Мы сами из Санк Петербурга и любим посещать экскурсии. Спасибо большое организаторам! ❤️
Хочу поделиться впечатлениями о потрясающей автобусной экскурсии по вечернему Петербургу! Это было классно, и во многом
Хочу поделиться впечатлениями о потрясающей автобусной экскурсии по вечернему Петербургу! Это было классно, и во многом
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш прекрасный отзыв! Мы искренне рады услышать, что экскурсия по вечернему Петербургу оставила вам такие положительные впечатления.
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Елена действительно является замечательным гидом, и приятно знать, что ее рассказы и проработанный маршрут помогли вам глубже окунуться в историю нашего города.

Ваши слова о любви к Петербургу и желании посещать экскурсии очень вдохновляют. Мы будем рады видеть вас снова на наших мероприятиях и обещаем продолжать делать все возможное, чтобы ваши впечатления были незабываемыми.

Спасибо за вашу поддержку! ❤️

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П
Всё понравилось, записалась в последний момент и успела получить положительные эмоции от рассказа гида Таисии Остановки делали во всех интересных местах, было время для фото, завозили в магазин для покупки подарков, по цене что-то дороже что-то дешевле
Всё понравилось, записалась в последний момент и успела получить положительные эмоции от рассказа гида Таисии Остановки
Всё понравилось, записалась в последний момент и успела получить положительные эмоции от рассказа гида Таисии Остановки
Всё понравилось, записалась в последний момент и успела получить положительные эмоции от рассказа гида Таисии Остановки
Всё понравилось, записалась в последний момент и успела получить положительные эмоции от рассказа гида Таисии Остановки
Всё понравилось, записалась в последний момент и успела получить положительные эмоции от рассказа гида Таисии Остановки
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку! Нам приятно работать для вас!
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Карина
Нам понравилась Обзорная экскурсия по городу 28 марта! Спасибо гиду, к сожалению, имени не запомнили. рассказывает интересно, доступно, порой, с юмором. Время пролетело быстро! Это было то, что нужно в первый день пребывания в Санкт-Петербурге!
Нам понравилась Обзорная экскурсия по городу 28 марта! Спасибо гиду, к сожалению, имени не запомнили. рассказывает
Нам понравилась Обзорная экскурсия по городу 28 марта! Спасибо гиду, к сожалению, имени не запомнили. рассказывает
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Ваш отзыв вдохновляет нас! Спасибо!
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м
Отличная экскурссия!!! Прекрасный гид- девушка, которая доступно рассказывает все исторические факты.. Виртуозный водител ь Арсен, ни одной пробки, все вовремя.. Большое Спасибо!!! Санкт- Петербург самый красивый город России,исторический город-герой❤️❤️❤️!!!
Отличная экскурссия!!! Прекрасный гид- девушка, которая доступно рассказывает все исторические факты.. Виртуозный водител ь Арсен, ни
Отличная экскурссия!!! Прекрасный гид- девушка, которая доступно рассказывает все исторические факты.. Виртуозный водител ь Арсен, ни
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Доброе утро, спасибо за Ваш отзыв, очень рады, что Вам всё понравилось!
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игорь
экскурсия удалась! Экскурсовод Людмила и водитель Максим провели увлекательную экскурсию! Спасибо!!!
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О
Гид Валерий провёл экскурсию познавательно, с юмором. Маршрут начинался с Литовского проспекта, проходил через улицу Советскую, Кировочную к Смольному собору и далее, что было весьма и весьма интересно. Смольный собор, площадь, институт благородных девиц, настоящие, египетские сфинксы и много другое ещё и ещё раз продемонстрировали красоту города Петра. Валерию огромное спасибо.
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо! Мы рады, что вы остались довольны!
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