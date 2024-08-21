Мы проедем красивейшим маршрутом по вечернему Питеру без суеты и пробок! Исаакиевский собор, парадные набережные, Эрмитаж, стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Смольный собор и, конечно, мосты в момент их разведения — в нашей программе. Чудесные виды будут сопровождаться любопытными фактами из истории Северной столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 23:30
Описание водной прогулки
- Возьмём старт в центре, у Исаакиевского собора.
- Двигаясь по Адмиралтейской и Дворцовой набережным, увидим Медного всадника, Эрмитаж, стрелку В. О.
- Пересекая Неву по Троицкому мосту, полюбуемся Петропавловской крепостью и, проехав первой улицей в городе, сделаем остановку у «Авроры».
- Проследуем мимо знаменитых «Крестов» и по излучине большой Невы двинемся к Большеохтинской акватории.
- Полюбуемся видами самого красивого моста в Питере — моста Петра Великого.
- Посетим территорию Смольного монастыря, вспомним Институт благородных девиц и заседание большевиков под председательством Ленина.
- Вернёмся по набережной Кутузова к Марсову полю, чтобы застать самое эффектное зрелище — развод Троицкого моста. Также вы увидите развод Литейного моста.
Я расскажу:
- кто населял берега Невы до прихода шведов и Петра.
- как строили мосты в Петербурге.
- почему Пётр I был противником строительства мостов, а промышленники и домовладельцы дрались за места для переправы.
- cколько рек, островов и, конечно же, мостов в Санкт-Петербурге.
- почему именно Заячий остров Пётр I выбрал в качестве места для строительства Петропавловской крепости.
Организационные детали
- Это автомобильная прогулка с остановками для фото и небольших прогулок.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Teana. Детского кресла нет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 116 туристов
Всем привет! Меня зовут Денис и я гид по СПб. Провожу индивидуальные, персонализированные экскурсии-автопрогулки на автомобиле бизнес-класса. В формате дружественной и непринуждённой беседы знакомлю не только с Санкт-Петербургом, но и с пригородами: Кронштадт, Петергоф, Царское село, Выборг. Провёл более 600 экскурсий. Более 2000 благодарных гостей. Ваш свой человек в Питере 😉Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
21 авг 2024
Были с Денисом на ночной экскурсии. Понравилось всё. Денис подъехал за нами к гостинице, сразу расположил к себе. Рассказал, что мы увидим. Экскурсию ведёт непринуждённо, знает и показывает нужные и интересные факты о городе. Работает не рутинно. Однозначно рекомендуем, не пожалеете, будет очень интересно.
Елена
18 авг 2024
Экскурсия ни о чем. За два часа поездки по городу гид в основном молчал, просто слушали радио в машине. Приходилось просить хоть что-то рассказать об интересующих локациях, ответы были односложные,сухие
Денис
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв. Нам жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы стремимся к тому, чтобы каждая поездка приносила
Спасибо за ваш отзыв. Нам жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы стремимся к тому, чтобы каждая поездка приносила
Ирина
16 авг 2024
Очень неформальная экскурсия. Больше похожа на дружескую вылазку. Денис сразу расположил к себе и детей и взрослых. Вообще он кладезь знаний. На любой вопрос тут же получали развёрнутый ответ. Названия,
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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