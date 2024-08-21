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удовольствие и оставляла только положительные впечатления.



Позвольте рассказать о ситуации с моей стороны. Дело в том, что один из гостей был в нетрезвом состоянии, курил и выбрасывал окурки на улице, включая Неву. Мне было некомфортно вмешиваться и делать замечания, особенно в присутствии его семьи, включая маленькую дочь. Ситуация была неприятной, и я хотел завершить экскурсию как можно быстрее.