Ночной Петербург и разводные мосты

Прокатиться по городу в огнях подсветки и увидеть его главные символы под нескучные рассказы гида
Мы проедем красивейшим маршрутом по вечернему Питеру без суеты и пробок! Исаакиевский собор, парадные набережные, Эрмитаж, стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Смольный собор и, конечно, мосты в момент их разведения — в нашей программе. Чудесные виды будут сопровождаться любопытными фактами из истории Северной столицы.
3.67
3 отзыва
Ночной Петербург и разводные мосты
Ночной Петербург и разводные мосты
Ночной Петербург и разводные мосты
Ближайшие даты:
Время начала: 23:30

Описание водной прогулки

  • Возьмём старт в центре, у Исаакиевского собора.
  • Двигаясь по Адмиралтейской и Дворцовой набережным, увидим Медного всадника, Эрмитаж, стрелку В. О.
  • Пересекая Неву по Троицкому мосту, полюбуемся Петропавловской крепостью и, проехав первой улицей в городе, сделаем остановку у «Авроры».
  • Проследуем мимо знаменитых «Крестов» и по излучине большой Невы двинемся к Большеохтинской акватории.
  • Полюбуемся видами самого красивого моста в Питере — моста Петра Великого.
  • Посетим территорию Смольного монастыря, вспомним Институт благородных девиц и заседание большевиков под председательством Ленина.
  • Вернёмся по набережной Кутузова к Марсову полю, чтобы застать самое эффектное зрелище — развод Троицкого моста. Также вы увидите развод Литейного моста.

Я расскажу:

  • кто населял берега Невы до прихода шведов и Петра.
  • как строили мосты в Петербурге.
  • почему Пётр I был противником строительства мостов, а промышленники и домовладельцы дрались за места для переправы.
  • cколько рек, островов и, конечно же, мостов в Санкт-Петербурге.
  • почему именно Заячий остров Пётр I выбрал в качестве места для строительства Петропавловской крепости.

Организационные детали

  • Это автомобильная прогулка с остановками для фото и небольших прогулок.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Teana. Детского кресла нет.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
21 авг 2024
Были с Денисом на ночной экскурсии. Понравилось всё. Денис подъехал за нами к гостинице, сразу расположил к себе. Рассказал, что мы увидим. Экскурсию ведёт непринуждённо, знает и показывает нужные и интересные факты о городе. Работает не рутинно. Однозначно рекомендуем, не пожалеете, будет очень интересно.
Елена
18 авг 2024
Экскурсия ни о чем. За два часа поездки по городу гид в основном молчал, просто слушали радио в машине. Приходилось просить хоть что-то рассказать об интересующих локациях, ответы были односложные,сухие
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и резкие. Заинтересованности в том чтобы нам понравилось мы не увидели. В описании экскурсии было написано о разводе двух мостов. Мы посмотрели один, потому что гид торопился домой и нами заниматься ему было не интересно.
Похоже что отзывы накручены, к реальной картинке имеют отношения.

Денис
Денис
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв. Нам жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы стремимся к тому, чтобы каждая поездка приносила
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удовольствие и оставляла только положительные впечатления.

Позвольте рассказать о ситуации с моей стороны. Дело в том, что один из гостей был в нетрезвом состоянии, курил и выбрасывал окурки на улице, включая Неву. Мне было некомфортно вмешиваться и делать замечания, особенно в присутствии его семьи, включая маленькую дочь. Ситуация была неприятной, и я хотел завершить экскурсию как можно быстрее.

Ирина
16 авг 2024
Очень неформальная экскурсия. Больше похожа на дружескую вылазку. Денис сразу расположил к себе и детей и взрослых. Вообще он кладезь знаний. На любой вопрос тут же получали развёрнутый ответ. Названия,
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даты, имена - не заученная речь, Денис знает и любит Питер. Маршрут выстроен отлично. Чудесная познавательная экскурсия. Возвращались вдохновленными в потрясающем настроении. Большое спасибо Денису!!! Однозначно рекомендую всем! …. И отдельное спасибо за Смольный. Этот, необычайной красоты ансамбль должен увидеть каждый.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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