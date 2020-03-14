86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам

Светлана
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Светлана – ваш гид
Иногда достаточно провести в Петербурге один день, чтобы понять, что вы бессознательно влюбились в этот город.

И вам хочется возвращаться сюда снова и снова.

Я постараюсь сделать все возможное, чтобы после моей экскурсии вы почувствовали что-то подобное.
4600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии86 отзывов
4.94
Весь Санкт-Петербург за один день
Весь Санкт-Петербург за один день

Что вас ожидает

В этой экскурсии объединилось все:

  • блистательный парадный Петербург с его знаменитыми площадями: Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской;
  • дворцы Романовых (Зимний, Летний, Михайловский замок) и их современников (Юсуповых, Строгановых, Шереметьевых);
  • Петропавловская крепость (по желанию посетим);
  • домик Петра Первого;
  • Смольный, Казанский и др. соборы и церкви;
  • часовенка Ксении Петербургской;
  • не парадный Петербург (знаменитые и не очень дворики).

Во время прогулки мы поговорим об известных исторических событиях: история семейства Романовых, восстание декабристов, штурм Зимнего, блокада Ленинграда — самая трагическая страница в истории города — и многих других.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходно-автомобильная, для проведения обязателен автомобиль (ваш, либо я помогу с арендой)
  • Музеи, парки и транспорт оплачиваются дополнительно
  • По вашему желанию маршрут может быть скорректирован
Весь Санкт-Петербург за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод, краевед, страстно любящий Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы, касающиеся времени оккупации г. Пушкина.
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86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Все отлично. Рекомендуем.
10 марта 2020
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу прошла на одном дыхании. Гид Светлана очень правильно поняла нашу задачу, прекрасно и интересно провела экскурсию. Рекомендуем.
7 января 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании. Светлана интересный рассказчик и комфортный человек в общении. Жалко, что остальные дни у Светланы были заняты, с огромным удовольствием воспользовались бы ее услугами гида и в других экскурсиях. Всем очень рекомендуем! Отдельное спасибо Анатолию-водителю, позитивный и аккуратный в управлении автомобилем
21 декабря 2019
Рады, что попали в руки Светланы - прекрасной рассказчицы, искренней санкт-петербурженки, открытого и веселого человека! Светлана умело и ярко сочетает исторические факты и легенды, проводит паралели между эпохами, тянет ниточки к героям и событиям! Икренне рады знакомству, искренне рекомендуем. С уважением, Алексей и Анастасия
26 октября 2019
Заказывала экскурсию для мамы и двух ее подруг по Санкт-Петербургу в сентябре. Учитывая возраст и прохладную погоду, экскурсия была на автомобиле с небольшими пешеходными остановками. Удобная, тёплая, чистая машина, внимательное отношение, вежливый водитель и потрясающий одухотворенный гид Светлана! Мама в восторге! Это не просто экскурсия, ощущение, что приезжаешь в гости к хорошим друзьям!
22 октября 2019
Это было просто замечательно!
26 сентября 2019
Отличная , продуманная экскурсия , время пролетело не заметно , даже ребёнку понравилось !
Наталия
9 сентября 2019
Светлана позитивный и эмоциональный человек, великолепный экскурсовод , умеющий найти контакт со всем слушателями.
Спасибо за увлекательную и динамичную прогулку по Питеру!
Были семьёй из 4 чел, все в восторге!
29 августа 2019
Мы собрались посмотреть город во всей красе, выбрали экскурсовода на этом сайте по хорошим отзывам. Нашим гидом была Светлана. Очень энергичная женщина, заинтересована в своей профессии, артестична. К этому вопросов нет. Да, эмоционально рассказывает, слушать интересно, если ты в "теме". Но, совершенно не смогла почувствовать людей в группе, ориентировалась на свои исследовательские интересы о Пушкине. Подросткам 12 и 14 лет было мягко говоря скучно, на них внимания Светлана не обращала вообще, ей надо было отработать время. Также, Светлана очень бегло излагает информацию и как бы немного навязывает свое мнение. Я не хочу ее обидеть ни в коем случае, для меня экскурсия была познавательной (я уже 4ый раз в Петербурге, много где побывала, знаю места и немного исторических фактов). Из этого, могу предложить, что экскурсия Светланы будет интересна уже начитанным людям, любителям истории, исследователям. Тем, кто впервые в Петербурге, я не посоветую приобретать экскурсию у Светланы - вы просто ничего не поймёте (кроме фактов о Пушкине, чем экскурсовод владеет на 100%).
Экскурсия была назначена на 14:30, и наша группа была второй в этот день. Невооружённым глазом было заметно, что Светлана устала и стремится просто отработать и расквитаться. Мы отдали 8100 руб на 5 человек (транспорт не был включен в стоимость экскурсии, и Светлана назначала за него отдельную цену). И в итоге немного сожалеем: могли бы взять большую автобусную экскурсию, без огромного количества лирики.
12 августа 2019
Экскурсия очень интересная. Хорошо составлена. Светлана влюблена и очень хорошо знает Петербург. Советую.
Ещё 76 отзывов

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