86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы собрались посмотреть город во всей красе, выбрали экскурсовода на этом сайте по хорошим отзывам. Нашим гидом была Светлана. Очень энергичная женщина, заинтересована в своей профессии, артестична. К этому вопросов нет. Да, эмоционально рассказывает, слушать интересно, если ты в "теме". Но, совершенно не смогла почувствовать людей в группе, ориентировалась на свои исследовательские интересы о Пушкине. Подросткам 12 и 14 лет было мягко говоря скучно, на них внимания Светлана не обращала вообще, ей надо было отработать время. Также, Светлана очень бегло излагает информацию и как бы немного навязывает свое мнение. Я не хочу ее обидеть ни в коем случае, для меня экскурсия была познавательной (я уже 4ый раз в Петербурге, много где побывала, знаю места и немного исторических фактов). Из этого, могу предложить, что экскурсия Светланы будет интересна уже начитанным людям, любителям истории, исследователям. Тем, кто впервые в Петербурге, я не посоветую приобретать экскурсию у Светланы - вы просто ничего не поймёте (кроме фактов о Пушкине, чем экскурсовод владеет на 100%).
Экскурсия была назначена на 14:30, и наша группа была второй в этот день. Невооружённым глазом было заметно, что Светлана устала и стремится просто отработать и расквитаться. Мы отдали 8100 руб на 5 человек (транспорт не был включен в стоимость экскурсии, и Светлана назначала за него отдельную цену). И в итоге немного сожалеем: могли бы взять большую автобусную экскурсию, без огромного количества лирики.