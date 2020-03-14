86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга

Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами

Если вы только приехали в северную столицу и хотите попасть с корабля на бал, то есть из аэропорта — в исторический центр Петербурга, или у вас всего несколько часов перед рейсом в другой город, то я помогу вам провести время с толком. Вы увидите главные достопримечательности города, узнаете ключевые факты его незаурядной истории, и весь маршрут покажется вам калейдоскопом потрясающих видов. А если захотите, то вместо центра северной столицы мы отправимся в один из его великолепных пригородов, а после — обратно в аэропорт или к вашему отелю.