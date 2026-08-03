86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Иногда достаточно провести в Петербурге один день, чтобы навсегда влюбиться в город. И хотеть возвращаться в него снова и снова. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы вы ощутили нечто подобное. На одном маршруте мы объединим парадные проспекты, дворцы и соборы, знаковые площади и Петропавловскую крепость, а также визитную карточку Питера — его аутентичные дворы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эта программа — словно тур сквозь историю города, где каждая улица — это мост между эпохами. Перед вами откроется Петербург — морской город, раскинувшийся на островах в устье реки Невы. Вы увидите:

Блистательный парадный Петербург с его знаменитыми площадями: Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской

с его знаменитыми площадями: Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской Дворцы Романовых (Зимний, Летний, Михайловский замок), а также их современников — Юсуповых, Строгановых, Шереметьевых

(Зимний, Летний, Михайловский замок), а также их современников — Юсуповых, Строгановых, Шереметьевых Петропавловскую крепость (по желанию посетим) и домик Петра I – места, откуда началась история великого города.

(по желанию посетим) и домик Петра I – места, откуда началась история великого города. Смольный, Казанский, Исаакиевский соборы и другие храмы

и другие храмы Часовенку Ксении Петербургской — духовной покровительницы города

— духовной покровительницы города Невский проспект — главную транспортную артерию

— главную транспортную артерию Непарадный Петербург: знаменитые и не очень известные аутентичные дворики

Во время прогулки мы поговорим о династии Романовых, восстании декабристов, штурме Зимнего, блокаде Ленинграда и многих других исторических вехах и личностях города на Неве.

Организационные детали