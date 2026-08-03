86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Иногда достаточно провести в Петербурге один день, чтобы навсегда влюбиться в город. И хотеть возвращаться в него снова и снова. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы вы ощутили нечто подобное.
На одном маршруте мы объединим парадные проспекты, дворцы и соборы, знаковые площади и Петропавловскую крепость, а также визитную карточку Питера — его аутентичные дворы.
На одном маршруте мы объединим парадные проспекты, дворцы и соборы, знаковые площади и Петропавловскую крепость, а также визитную карточку Питера — его аутентичные дворы.
Описание экскурсии
Эта программа — словно тур сквозь историю города, где каждая улица — это мост между эпохами. Перед вами откроется Петербург — морской город, раскинувшийся на островах в устье реки Невы. Вы увидите:
- Блистательный парадный Петербург с его знаменитыми площадями: Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской
- Дворцы Романовых (Зимний, Летний, Михайловский замок), а также их современников — Юсуповых, Строгановых, Шереметьевых
- Петропавловскую крепость (по желанию посетим) и домик Петра I – места, откуда началась история великого города.
- Смольный, Казанский, Исаакиевский соборы и другие храмы
- Часовенку Ксении Петербургской — духовной покровительницы города
- Невский проспект — главную транспортную артерию
- Непарадный Петербург: знаменитые и не очень известные аутентичные дворики
Во время прогулки мы поговорим о династии Романовых, восстании декабристов, штурме Зимнего, блокаде Ленинграда и многих других исторических вехах и личностях города на Неве.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне Peugeot
- Здания осматриваем снаружи, посещение Петропавловской крепости внутри — по желанию
- Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям — чтобы вы устроили себе идеальный отдых
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6426 туристов
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод и краевед, страстно люблю Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы о времени оккупации Пушкина, интересуюсь историей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 197 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Огромное спасибо Светлане за индивидуальную экскурсию для нашей семьи. Чётко, грамотно, душевно и с большой любовью к Санкт-Петербургу. 2.5 часа прошли на одном дыхании. Дочкам 13 и 16 лет было очень интересно и познавательно. Обязательно будем рекомендовать друзьям!
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Приехали в Санкт-Петербург с ребенком, она в первый раз тут. Конечно же заказали обзорную экскурсию по главным местам, чтобы сложилась картинка. В этот день было просто оооочень холодно из-за пронизывающего
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Спасибо Светлане за прекрасный познавательный вечер! Очень интересно было слушать, а главное слышать и понимать, тк подача информации максимально понятная и увлекательная! До новых встреч на других Ваших экскурсиях)
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А
Прекрасная ознакомительная экскурсия для тех, кто первый раз в Санкт-Петербурге, как мы, собственно:-) Экскурсовод Светлана - выше всяких похвал, такой подачи материала ещё не встречали, настоящий моно-спектакль, а не экскурсия!
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Прекрасная экскурсия! Нас было 5 очень разных персон. Довольны остались все абсолютно. Я была в Питере великое множество раз, но узнала для себя много интересного о городе и увидела те уголки, где ещё не бывала. Светлана- отличная рассказчик. Люблю, когда чувствуется искренняя увлеченность своим делом. СПАСИБО 👍
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С
Однозначно рекомендуем экскурсовода Светлану. Профессионал своего дела. Экскурсию провела на одном дыхании. Интересно, познавательно, емко. Спасибо огромное! ❤️
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