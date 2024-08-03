Л Лидия

Увидела много интересных объектов. Автобус двигался со скоростью, позволяющей их хорошо рассмотреть, что очень понравилось. это и дворцы, и мосты, и памятники. Прекрасный гид Анна, поведала много интересного и в обаятельной манере.