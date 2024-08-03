Конногвардейский бульвар – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Конногвардейский бульвар» в Санкт-Петербурге, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мифы и легенды Петербурга
На автобусе
634 отзыва
3 часа
Групповая
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 150 за человека
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Пешая
2 отзыва
1 час
Аудиогид
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Площадь Труда (Конногвардейский бульвар, 6)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
990 за человека
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Пешая
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Начало: Медный Всадник
Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    3 августа 2024
    Мифы и легенды Петербурга
    Увидела много интересных объектов. Автобус двигался со скоростью, позволяющей их хорошо рассмотреть, что очень понравилось. это и дворцы, и мосты, и памятники. Прекрасный гид Анна, поведала много интересного и в обаятельной манере.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Конногвардейский бульвар»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Конногвардейский бульвар" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 637 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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