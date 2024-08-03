3 часа
Групповая
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 150₽ за человека
1 час
Аудиогид
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Площадь Труда (Конногвардейский бульвар, 6)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
990₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Начало: Медный Всадник
Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия3 августа 2024Увидела много интересных объектов. Автобус двигался со скоростью, позволяющей их хорошо рассмотреть, что очень понравилось. это и дворцы, и мосты, и памятники. Прекрасный гид Анна, поведала много интересного и в обаятельной манере.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Конногвардейский бульвар»
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