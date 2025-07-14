Мои заказы

Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский

Познакомиться с городом, попрактиковать живую разговорную речь и выучить новые слова
Погружаться в языковую среду можно и нужно не только за границей.

Наш Петербург, самый европейский город России, отлично подходит для практики английского: здесь вам и западная архитектура, и лондонские туманы;) В дружеском формате вы узнаете и обсудите с гидом интересные факты о Северной столице, научитесь описывать достопримечательности и обогатите свой лексикон.
4.8
4 отзыва
Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский
Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский
Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский

Описание экскурсии

Welcome to Petersburg!

Наша экскурсия — обзорная, маршрут охватывает главные символы города: Дворцовую площадь, Адмиралтейство, памятник Медный всадник, Исаакиевский собор. Однако это примерный план путешествия, и мы можем скорректировать его по вашему желанию.

Экскурсия в формате «edutainment»

Edutainment — подход, соединяющий обучение с развлечением. В соответствии с вашим уровнем языка и пожеланиями экскурсия пройдет или только на английском, или с вставками на английском языке с объяснениями. Наш гид на доступном уровне расскажет о городе, но главное — это коммуникация, поэтому вы будете активно включаться в процесс, описывая достопримечательности, высказывая мнение и решая интересные наглядные задания. Гид поможет построить фразу или предложение, дополнить мысль. Благодаря регулярному общению и незаметному повторению вы изучите новые слова, понятия, выражения и, сразу применяя их «в поле», лучше запомните новую лексику.

Экскурсия разработана нашим гидом, преподавателем английского языка.

Организационные детали

  • Программа понравится взрослым и детям от 6 лет, имеющим уровень языка А1-А2 или выше. Мы будем формировать задания исходя из состава и возраста участников.
  • Очень важно бронировать экскурсию заранее, чтобы мы смогли обсудить с вами уровень языка и учесть все пожелания
  • Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек, стоимость уточняйте в сообщении гиду
  • За дополнительную плату вы можете заказать услуги фотографа — от 6000 ₽/час. Подробности уточняйте в переписке.

*Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.

  • Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 45466 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
читать дальшеуменьшить

2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. Также проводим туры и в других странах. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
Ольга
Отличная экскурсия. Ребенку 11 лет интересно было проверить свой уровень знаний английского языка. Экскурсовод нашла общий язык с ребенком, понимали друг друга. Ребенок не стеснялся задавать вопросы. Даже когда нужно
читать дальшеуменьшить

было говорить на английском в неформальной обстановке, ребенок не тушевался. Это говорит о том, что экскурсовод создал приятную атмосферу, где ребенок чувствовал себя свободно.

В общем, экскурсия прошла на ура. Ребенок не только повторил английский, но и получил удовольствие от общения и понял, что межкультурное общение — это круто.

Отличная экскурсия. Ребенку 11 лет интересно было проверить свой уровень знаний английского языка. Экскурсовод нашла общий
Отличная экскурсия. Ребенку 11 лет интересно было проверить свой уровень знаний английского языка. Экскурсовод нашла общий
Отличная экскурсия. Ребенку 11 лет интересно было проверить свой уровень знаний английского языка. Экскурсовод нашла общий
Вам был полезен этот отзыв?
Sophya
Огромное спасибо гиду Анастасия за мини-обзорную экскурсию по центру города.
Мало того, что она за полчаса до начала перестроила наш маршрут из-за новых вводных, так и подача материала (на английском) была превосходной.
Сама в Петербурге далеко не первый раз, но все равно узнала для себя много нового. А мой шеф из Дубаи настолько проникся, что теперь смотрит подкасты про историю России.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень интересная идея, принимать участие в экскурсии по городу на английском языке. В конце экскурсии, мне казалось, что я полностью понимаю, что рассказывает на английском языке, прекрасная девушка гид Надежда, огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Если вы уже много раз были в Санкт-Петербурге, то это экскурсия для Вас. Было интересно узнать город с уклоном в английскую речь. Особенно понравилось ощущать себя понимающим английскую речь человеком
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский»

Петербург в блокадных дневниках
Пешая
2.5 часа
809 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро «Адмиралтейская»
Расписание: в понедельник и вторник в 13:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
11 авг в 17:00
12 авг в 12:00
1430 ₽ за человека
По Петербургу с петербуржцем
Пешая
2 часа
709 отзывов
Индивидуальная
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6600 ₽ за всё до 4 чел.
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
На машине
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
Прогулка по архитектурным стилям Петербурга раскроет тайны имперских эпох и характеры правителей. Откройте для себя новое в знакомом городе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Живые рассказы о Петербурге - на минивэне с панорамной крышей
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
158 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живые рассказы о Петербурге - на минивэне с панорамной крышей
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 11 680 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 8900 ₽ за группу