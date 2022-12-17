Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский

Познакомиться с городом, попрактиковать живую разговорную речь и выучить новые слова

Погружаться в языковую среду можно и нужно не только за границей.

Наш Петербург, самый европейский город России, отлично подходит для практики английского: здесь вам и западная архитектура, и лондонские туманы;) В дружеском формате вы узнаете и обсудите с гидом интересные факты о Северной столице, научитесь описывать достопримечательности и обогатите свой лексикон.
Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский
Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский
Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский
Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский
Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский
Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Welcome to Petersburg!

Наша экскурсия — обзорная, маршрут охватывает главные символы города: Дворцовую площадь, Адмиралтейство, памятник Медный всадник, Исаакиевский собор. Однако это примерный план путешествия, и мы можем скорректировать его по вашему желанию.

Экскурсия в формате «edutainment»

Edutainment — подход, соединяющий обучение с развлечением. В соответствии с вашим уровнем языка и пожеланиями экскурсия пройдет или только на английском, или с вставками на английском языке с объяснениями. Наш гид на доступном уровне расскажет о городе, но главное — это коммуникация, поэтому вы будете активно включаться в процесс, описывая достопримечательности, высказывая мнение и решая интересные наглядные задания. Гид поможет построить фразу или предложение, дополнить мысль. Благодаря регулярному общению и незаметному повторению вы изучите новые слова, понятия, выражения и, сразу применяя их «в поле», лучше запомните новую лексику.

Экскурсия разработана нашим гидом, преподавателем английского языка.

Организационные детали

  • Программа понравится взрослым и детям от 6 лет, имеющим уровень языка А1-А2 или выше. Мы будем формировать задания исходя из состава и возраста участников.
  • Очень важно бронировать экскурсию заранее, чтобы мы смогли обсудить с вами уровень языка и учесть все пожелания
  • Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек, стоимость уточняйте в сообщении гиду

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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