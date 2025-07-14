Погружаться в языковую среду можно и нужно не только за границей. Наш Петербург, самый европейский город России, отлично подходит для практики английского: здесь вам и западная архитектура, и лондонские туманы;) В дружеском формате вы узнаете и обсудите с гидом интересные факты о Северной столице, научитесь описывать достопримечательности и обогатите свой лексикон.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Welcome to Petersburg!

Наша экскурсия — обзорная, маршрут охватывает главные символы города: Дворцовую площадь, Адмиралтейство, памятник Медный всадник, Исаакиевский собор. Однако это примерный план путешествия, и мы можем скорректировать его по вашему желанию.

Экскурсия в формате «edutainment»

Edutainment — подход, соединяющий обучение с развлечением. В соответствии с вашим уровнем языка и пожеланиями экскурсия пройдет или только на английском, или с вставками на английском языке с объяснениями. Наш гид на доступном уровне расскажет о городе, но главное — это коммуникация, поэтому вы будете активно включаться в процесс, описывая достопримечательности, высказывая мнение и решая интересные наглядные задания. Гид поможет построить фразу или предложение, дополнить мысль. Благодаря регулярному общению и незаметному повторению вы изучите новые слова, понятия, выражения и, сразу применяя их «в поле», лучше запомните новую лексику.

Экскурсия разработана нашим гидом, преподавателем английского языка.

Организационные детали

Программа понравится взрослым и детям от 6 лет, имеющим уровень языка А1-А2 или выше. Мы будем формировать задания исходя из состава и возраста участников.

Очень важно бронировать экскурсию заранее, чтобы мы смогли обсудить с вами уровень языка и учесть все пожелания

Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек, стоимость уточняйте в сообщении гиду

За дополнительную плату вы можете заказать услуги фотографа — от 6000 ₽/час. Подробности уточняйте в переписке.

*Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.