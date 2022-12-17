Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Welcome to Petersburg!
Наша экскурсия — обзорная, маршрут охватывает главные символы города: Дворцовую площадь, Адмиралтейство, памятник Медный всадник, Исаакиевский собор. Однако это примерный план путешествия, и мы можем скорректировать его по вашему желанию.
Экскурсия в формате «edutainment»
Edutainment — подход, соединяющий обучение с развлечением. В соответствии с вашим уровнем языка и пожеланиями экскурсия пройдет или только на английском, или с вставками на английском языке с объяснениями. Наш гид на доступном уровне расскажет о городе, но главное — это коммуникация, поэтому вы будете активно включаться в процесс, описывая достопримечательности, высказывая мнение и решая интересные наглядные задания. Гид поможет построить фразу или предложение, дополнить мысль. Благодаря регулярному общению и незаметному повторению вы изучите новые слова, понятия, выражения и, сразу применяя их «в поле», лучше запомните новую лексику.
Экскурсия разработана нашим гидом, преподавателем английского языка.
Организационные детали
Программа понравится взрослым и детям от 6 лет, имеющим уровень языка А1-А2 или выше. Мы будем формировать задания исходя из состава и возраста участников.
Очень важно бронировать экскурсию заранее, чтобы мы смогли обсудить с вами уровень языка и учесть все пожелания
Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек, стоимость уточняйте в сообщении гиду
Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 13292 экскурсии для 22939 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!