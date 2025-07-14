Интерактивная экскурсия по Петербургу для изучающих английский
Познакомиться с городом, попрактиковать живую разговорную речь и выучить новые слова
Погружаться в языковую среду можно и нужно не только за границей.
Наш Петербург, самый европейский город России, отлично подходит для практики английского: здесь вам и западная архитектура, и лондонские туманы;) В дружеском формате вы узнаете и обсудите с гидом интересные факты о Северной столице, научитесь описывать достопримечательности и обогатите свой лексикон.
Наша экскурсия — обзорная, маршрут охватывает главные символы города: Дворцовую площадь, Адмиралтейство, памятник Медный всадник, Исаакиевский собор. Однако это примерный план путешествия, и мы можем скорректировать его по вашему желанию.
Экскурсия в формате «edutainment»
Edutainment — подход, соединяющий обучение с развлечением. В соответствии с вашим уровнем языка и пожеланиями экскурсия пройдет или только на английском, или с вставками на английском языке с объяснениями. Наш гид на доступном уровне расскажет о городе, но главное — это коммуникация, поэтому вы будете активно включаться в процесс, описывая достопримечательности, высказывая мнение и решая интересные наглядные задания. Гид поможет построить фразу или предложение, дополнить мысль. Благодаря регулярному общению и незаметному повторению вы изучите новые слова, понятия, выражения и, сразу применяя их «в поле», лучше запомните новую лексику.
Экскурсия разработана нашим гидом, преподавателем английского языка.
Организационные детали
Программа понравится взрослым и детям от 6 лет, имеющим уровень языка А1-А2 или выше. Мы будем формировать задания исходя из состава и возраста участников.
Очень важно бронировать экскурсию заранее, чтобы мы смогли обсудить с вами уровень языка и учесть все пожелания
Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек, стоимость уточняйте в сообщении гиду
За дополнительную плату вы можете заказать услуги фотографа — от 6000 ₽/час. Подробности уточняйте в переписке.
*Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.
Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 45466 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с читать дальшеуменьшить
2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. Также проводим туры и в других странах. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Отличная экскурсия. Ребенку 11 лет интересно было проверить свой уровень знаний английского языка. Экскурсовод нашла общий язык с ребенком, понимали друг друга. Ребенок не стеснялся задавать вопросы. Даже когда нужно читать дальшеуменьшить
было говорить на английском в неформальной обстановке, ребенок не тушевался. Это говорит о том, что экскурсовод создал приятную атмосферу, где ребенок чувствовал себя свободно.
В общем, экскурсия прошла на ура. Ребенок не только повторил английский, но и получил удовольствие от общения и понял, что межкультурное общение — это круто.
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Sophya
Огромное спасибо гиду Анастасия за мини-обзорную экскурсию по центру города. Мало того, что она за полчаса до начала перестроила наш маршрут из-за новых вводных, так и подача материала (на английском) была превосходной. Сама в Петербурге далеко не первый раз, но все равно узнала для себя много нового. А мой шеф из Дубаи настолько проникся, что теперь смотрит подкасты про историю России.
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Е
Елена
Очень интересная идея, принимать участие в экскурсии по городу на английском языке. В конце экскурсии, мне казалось, что я полностью понимаю, что рассказывает на английском языке, прекрасная девушка гид Надежда, огромное спасибо!
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Андрей
Если вы уже много раз были в Санкт-Петербурге, то это экскурсия для Вас. Было интересно узнать город с уклоном в английскую речь. Особенно понравилось ощущать себя понимающим английскую речь человеком
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