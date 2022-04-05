в понедельник и воскресенье в 11:00, в среду в 16:00, в четверг в 10:00, в пятницу в 19:00, в субботу в 14:00

Петербург в блокадных дневниках

Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру

5
2 отзыва
Мини-группа
Больше восьми лет я изучаю живые свидетельства трагической, героической и, несомненно, главной истории для нашего города.

То, что вы услышите — экстракт из огромного корпуса личных записей.

А маршрут, по которому пройдете в сердце Петербурга, не найти ни в одном путеводителе.

Приглашаю вас на прогулку, которую я создал, следуя простому завету: чтобы помнить, нужно знать.
Петербург в блокадных дневниках
Петербург в блокадных дневниках
Петербург в блокадных дневниках
Петербург в блокадных дневниках
Петербург в блокадных дневниках
Петербург в блокадных дневниках
Петербург в блокадных дневниках
Петербург в блокадных дневниках
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • В начале Невского проспекта, под воображаемый звук воздушной тревоги, я помогу отыскать одно из бомбоубежищ, где ленинградцы спасались во время обстрелов.
  • Во внутреннем дворе школы № 210 поговорим о судьбах тысяч ленинградских детей во время Блокады, писавших дневники в годы войны.
  • На Дворцовой площади вы узнаете, как организовали массовую эвакуацию эрмитажных шедевров и как в музее проходили экскурсии даже во время войны!
  • Я проведу вас лабиринтами дворов-колодцев на набережной Мойки в поисках окон ленинградцев — авторов блокадных дневников.
  • Посетим бывший пункт выдачи продовольствия (сейчас это булочная), куда приходили за вожделенными 125 граммами хлеба.
  • Также вы побываете в бывшем дворянском особняке на Большой Конюшенной улице, в годы Блокады — школе, где учились и жили некоторые из героев дневников.
  • На площади Искусств вспомним о праздничных ёлках 1942 и 1943 годов, блокадных подарках и великом концерте, где впервые прозвучала Ленинградская симфония Шостаковича.
  • Кроме того, вы пройдете бывшими блокадными огородами и проследите, как город готовился к своей второй Блокадной зиме, выращивая капусту, картофель и другие овощи, используя любой доступный клочок земли.

Все рассказы достоверные, данные проверены, исторические документы тщательно изучены.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник и воскресенье в 11:00, в среду в 16:00, в четверг в 10:00, в пятницу в 19:00, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник и воскресенье в 11:00, в среду в 16:00, в четверг в 10:00, в пятницу в 19:00, в субботу в 14:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
5 апр 2022
Проникновенный рассказ о страшном событии, о подвиге людей, о том, как выживали, как умирали, как менялось сознание и восприятие происходящего, что помогало выстоять, - позволяет погрузиться в атмосферу блокадного города.
Чувствуется неравнодушие Александра, крепкое владение предметом, тщательная работа с первоисточниками. После экскурсии Александр направил участникам интересные дополнительные материалы для ознакомления.
Чтобы не допустить повторения, нужно помнить…
Ю
19 фев 2022
Потрясающая экскурсия! Блокада - очень серьёзная тема, но я о ней знала только какие-то обрывки информации, а благодаря глубокой работе Александра картина стала для меня полной. Его подход к рассказу - говорить о людях, об их быте, об их подвиге.
После прогулки сердце сжималось не только от боли, но и с любовью к людям, что выстояли 900 дней кошмара и не отдали наш город нацистам, даже ценой своих жизней.

Как я поняла, экскурсия новая на Трипстере, но Александр ведёт её уже несколько лет. Всем рекомендую!

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