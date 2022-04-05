в понедельник и воскресенье в 11:00, в среду в 16:00, в четверг в 10:00, в пятницу в 19:00, в субботу в 14:00

Потрясающая экскурсия! Блокада - очень серьёзная тема, но я о ней знала только какие-то обрывки информации, а благодаря глубокой работе Александра картина стала для меня полной. Его подход к рассказу - говорить о людях, об их быте, об их подвиге.

После прогулки сердце сжималось не только от боли, но и с любовью к людям, что выстояли 900 дней кошмара и не отдали наш город нацистам, даже ценой своих жизней.



Как я поняла, экскурсия новая на Трипстере, но Александр ведёт её уже несколько лет. Всем рекомендую!