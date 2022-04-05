Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
В начале Невского проспекта, под воображаемый звук воздушной тревоги, я помогу отыскать одно из бомбоубежищ, где ленинградцы спасались во время обстрелов.
Во внутреннем дворе школы № 210 поговорим о судьбах тысяч ленинградских детей во время Блокады, писавших дневники в годы войны.
На Дворцовой площади вы узнаете, как организовали массовую эвакуацию эрмитажных шедевров и как в музее проходили экскурсии даже во время войны!
Я проведу вас лабиринтами дворов-колодцев на набережной Мойки в поисках окон ленинградцев — авторов блокадных дневников.
Посетим бывший пункт выдачи продовольствия (сейчас это булочная), куда приходили за вожделенными 125 граммами хлеба.
Также вы побываете в бывшем дворянском особняке на Большой Конюшенной улице, в годы Блокады — школе, где учились и жили некоторые из героев дневников.
На площади Искусств вспомним о праздничных ёлках 1942 и 1943 годов, блокадных подарках и великом концерте, где впервые прозвучала Ленинградская симфония Шостаковича.
Кроме того, вы пройдете бывшими блокадными огородами и проследите, как город готовился к своей второй Блокадной зиме, выращивая капусту, картофель и другие овощи, используя любой доступный клочок земли.
Все рассказы достоверные, данные проверены, исторические документы тщательно изучены.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник и воскресенье в 11:00, в среду в 16:00, в четверг в 10:00, в пятницу в 19:00, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
в понедельник и воскресенье в 11:00, в среду в 16:00, в четверг в 10:00, в пятницу в 19:00, в субботу в 14:00
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл 10 экскурсий для 7 туристов
10 лет вожу экскурсии по Санкт-Петербургу: истории Революции и Блокады, Достоевский, Бродский, Васильевский остров и др. Маршруты — по любимым районам города, и не только в центре. Хочется, чтобы мои экскурсии были прежде всего городскими прогулками, чтобы было живо, поэтому показываю и дворцы, и дворы. Все рассказы достоверные. На это уходит много работы с источниками, но реальность часто оказывается изобретательней воображения. И стоит того. Приходите на экскурсии! И отличных прогулок!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
5 апр 2022
Проникновенный рассказ о страшном событии, о подвиге людей, о том, как выживали, как умирали, как менялось сознание и восприятие происходящего, что помогало выстоять, - позволяет погрузиться в атмосферу блокадного города. Чувствуется неравнодушие Александра, крепкое владение предметом, тщательная работа с первоисточниками. После экскурсии Александр направил участникам интересные дополнительные материалы для ознакомления. Чтобы не допустить повторения, нужно помнить…
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Юлия
19 фев 2022
Потрясающая экскурсия! Блокада - очень серьёзная тема, но я о ней знала только какие-то обрывки информации, а благодаря глубокой работе Александра картина стала для меня полной. Его подход к рассказу - говорить о людях, об их быте, об их подвиге. После прогулки сердце сжималось не только от боли, но и с любовью к людям, что выстояли 900 дней кошмара и не отдали наш город нацистам, даже ценой своих жизней.
Как я поняла, экскурсия новая на Трипстере, но Александр ведёт её уже несколько лет. Всем рекомендую!
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