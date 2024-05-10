1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Семейная экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» в Петербурге
Исследуйте Петербург времен Петра I: корабли, балы и фонтаны Петергофа оживут перед вами в музее «Петровская акватория»
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 17:00
9 июня в 16:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История трех старейших площадей Петербурга
Особенности, тайны и значение главного архитектурного ансамбля города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Петербург - любовь с первого взгляда
Погулять по главным местам города, услышать его историю и посетить необычный музей
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
82007 380₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
Для детей и их родителей - узнать историю Петербурга в компании с Петром I
Начало: У станции метро «Адмиралтейская»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
79005 530₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 мая 2024Отличная экскурсия, на 1.5 часа. Модель Питера в миниатюре. Много интересного почерпнули. Дети 6-15 лет в восторге. И мы тоже! Рекомендуем! Экскурсовод интеллигентная молодая женщина. Держит внимание детей и взрослых. Спасибо!
- ААндрей3 мая 2024Супер! Александре Спасибо! Полтора часа пролетели мгновенно. Ребенок в восторге!
- ООксана24 марта 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Александра - профи! Всём рекомендую!
- ЕЕлена26 декабря 2023Очень интересно и познавательно. Ребенок 10 лет был вовлечен и активно участвовал. Спасибо Аделине)
- ААлександр13 октября 2023Понравилось))
- ЭЭлеонора10 октября 2023Хорошо,добрый гид
- ООксана28 марта 2023Были на экскурсии у Марины с детьми от 10 месяцев до 12 лет. Получилась очень камерная и действительно индивидуальная экскурсия
- ТТатьяна16 мая 2022Экскурсия очень понравилась! Спасибо огромное!
- ООльга26 июля 2021Спасибо Алле. Приятно общаться с увлеченным человеком. Успехов!
- ССветлана14 июня 2019Прекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод. Все очень интересно, познавательно, очень живо.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музей-макет «Петровская Акватория»»
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