Музей-макет «Петровская Акватория» – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей-макет «Петровская Акватория»» в Санкт-Петербурге, цены от 3 300 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» для всей семьи
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Семейная экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» в Петербурге
Исследуйте Петербург времен Петра I: корабли, балы и фонтаны Петергофа оживут перед вами в музее «Петровская акватория»
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 17:00
9 июня в 16:00
5 000 за всё до 10 чел.
История трех старейших площадей Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
История трех старейших площадей Петербурга
Особенности, тайны и значение главного архитектурного ансамбля города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за всё до 5 чел.
Петербург - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Петербург - любовь с первого взгляда
Погулять по главным местам города, услышать его историю и посетить необычный музей
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
82007 380 за всё до 6 чел.
Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
Для детей и их родителей - узнать историю Петербурга в компании с Петром I
Начало: У станции метро «Адмиралтейская»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
79005 530 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музей-макет «Петровская Акватория»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» для всей семьи
  2. История трех старейших площадей Петербурга
  3. Петербург - любовь с первого взгляда
  4. Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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