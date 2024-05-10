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для всех возрастов. Там, где "отваливались" подростки, подключались дошкольники. Маршрут подходит для групп с детьми любого возраста. У нас были груднички в колясках, везде проехали, везде прошли. Вообще, конечно интересно послушать, когда кто-то рассказывает, нежели читать что-то самостоятельно, особенно интересно слушать с привязкой к местности. Бонусом была обратная связь после экскурсии и рекомендации Марины как коренной петербуженки для дальнейшего отдыха с детьми.