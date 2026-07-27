Едем любоваться восхитительным центром бывшей столицы с палубы комфортабельного катера.
А по пути вы услышите о бытовой истории города, закулисье царской жизни, громких любовных романах, тонких интригах, знаменитых публичных домах и многих других неожиданных сторонах Петербурга.
А по пути вы услышите о бытовой истории города, закулисье царской жизни, громких любовных романах, тонких интригах, знаменитых публичных домах и многих других неожиданных сторонах Петербурга.
Описание экскурсии
Пройдём по Мойке, Зимней канавке или Фонтанке, выйдем в парадную часть Невы и вернёмся через Фонтанку и Мойку.
По желанию можно построить маршрут только по каналам, без выхода в Неву.
Вы услышите:
- где устраивали петровские праздники и зачем воды Невы оказывались в кубках
- как выглядела повседневная жизнь российских императоров и что они дарили своим любовникам
- где били настоящие фонтаны вина
- как менялись фейерверки и городские праздники
- где находились самые известные публичные дома и как была устроена работа древнейшей профессии
- почему Аничков мост когда-то назывался иначе и где на нём спрятано загадочное лицо
- и многое другое
А ещё мы разберём символику мостов и памятников, поговорим о революции, городской повседневности, сплетнях, расследованиях — обо всём, что обычно остаётся за рамками экскурсий по парадному Петербургу.
По запросу продлим маршрут до 1,5 ч и увидим Мойку, Зимнюю канавку, парадную Неву, Фонтанку, Кронверкский проток (если позволит время) и Крюков канал.
На 2-часовом маршруте пройдём по Мойке до Новой Голландии, увидим парадную Неву от египетских сфинксов до крейсера «Аврора», Кронверкский проток и канал Грибоедова.
Организационные детали
- Все катера оборудованы спасательными жилетами, перед отправлением проводится обязательный инструктаж по технике безопасности
- На борт можно взять напитки и лёгкие закуски (кроме красного вина и других красящих продуктов) или заранее заказать кейтеринг. Пледы мы предоставим, если необходимо
- Материал экскурсии рассчитан в первую очередь на взрослых, участие детей — на усмотрение родителей
Варианты прогулки
- По желанию маршрут можно увеличить до 1,5 или 2 ч и более за дополнительную плату
- Экскурсию можно провести и ночью, тогда вы также увидите развод мостов (2 ч)
- Возможно провести прогулку на современных катерах вместимостью 6–9 чел с тентом или закрытой палубой, более тихим ходом, туалетом и другими удобствами (за дополнительную плату)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 2901 туриста
Я коренная петербурженка и профессиональный гид. Моя любовь к экскурсиям началась ещё в школе: гид в школьном музее, прогулы уроков в Эрмитаже:) В своей работе я опираюсь на индивидуальный подход к каждому запросу. Провожу как тематические экскурсии и исторические квесты, так и классические программы. А ещё умею работать с детьми и рада показать город самым маленьким гостям!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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