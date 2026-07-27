Едем любоваться восхитительным центром бывшей столицы с палубы комфортабельного катера. А по пути вы услышите о бытовой истории города, закулисье царской жизни, громких любовных романах, тонких интригах, знаменитых публичных домах и многих других неожиданных сторонах Петербурга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 13 500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Пройдём по Мойке, Зимней канавке или Фонтанке, выйдем в парадную часть Невы и вернёмся через Фонтанку и Мойку.

По желанию можно построить маршрут только по каналам, без выхода в Неву.

Вы услышите:

где устраивали петровские праздники и зачем воды Невы оказывались в кубках

как выглядела повседневная жизнь российских императоров и что они дарили своим любовникам

где били настоящие фонтаны вина

как менялись фейерверки и городские праздники

где находились самые известные публичные дома и как была устроена работа древнейшей профессии

почему Аничков мост когда-то назывался иначе и где на нём спрятано загадочное лицо

и многое другое

А ещё мы разберём символику мостов и памятников, поговорим о революции, городской повседневности, сплетнях, расследованиях — обо всём, что обычно остаётся за рамками экскурсий по парадному Петербургу.

По запросу продлим маршрут до 1,5 ч и увидим Мойку, Зимнюю канавку, парадную Неву, Фонтанку, Кронверкский проток (если позволит время) и Крюков канал.

На 2-часовом маршруте пройдём по Мойке до Новой Голландии, увидим парадную Неву от египетских сфинксов до крейсера «Аврора», Кронверкский проток и канал Грибоедова.

Организационные детали

Все катера оборудованы спасательными жилетами, перед отправлением проводится обязательный инструктаж по технике безопасности

На борт можно взять напитки и лёгкие закуски (кроме красного вина и других красящих продуктов) или заранее заказать кейтеринг. Пледы мы предоставим, если необходимо

Материал экскурсии рассчитан в первую очередь на взрослых, участие детей — на усмотрение родителей

Варианты прогулки