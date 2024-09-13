На катере - по малым рекам и каналам Петербурга

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга с воды! Водная прогулка на катере вместимостью до 11 человек по живописным рекам и каналам города с аудиогидом
Стройные набережные, ажурные мосты, легендарные дворцы и соборы - с воды вам откроются самые романтичные ракурсы Петербурга! Прогулка с аудиогидом пройдет на небольшом катере вместимостью до 11 человек: вы оцените
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комфортабельность и мобильность судна, а его габариты позволят пройти даже под самыми низкими мостами города на Неве.

Прогулка пройдет по самому "петербургскому маршруту": река Фонтанка - канал Грибоедова (полностью через Коломну) - река Мойка - река Фонтанка.

Вы пройдете мимо живописных набережных, проскользнете под кружевными сводами мостов, а также с воды рассмотрите уютные набережные Коломны, Никольский морской собор, литературные места "Петербурга Достоевского", знаменитое Семимостье, где нужно загадать желание, Храм Спас на Крови, Дом Зингера, Корпус Бенуа Михайловского дворца и Михайловский сад, Шереметьевский дворец, Марсово Поле и Летний сад, Инженерный замок и другие доминанты Петербурга.

А с помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице: от ярких исторических деталей до историй литературного Петербурга

4.7
663 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌉 Уникальные виды с воды
  • 🎧 Интересные факты с аудиогидом
  • 🚤 Комфортабельный катер
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 🧳 Подходит для всех возрастов
    • На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
    На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
    На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:10, 19:30, 20:20, 20:30, 20:40, 21:30, 22:30

    Что можно увидеть

  • Никольский морской собор
  • Храм Спас на Крови
  • Дом Зингера
  • Корпус Бенуа Михайловского дворца
  • Шереметьевский дворец
  • Марсово Поле
  • Летний сад
  • Инженерный замок

    • Описание водной прогулки

    Прогулка на катере пройдет по самому «петербургскому маршруту»: река Фонтанка — канал Грибоедова (полностью через Коломну) — река Мойка — река Фонтанка. Вы пройдете мимо живописных набережных, проскользнете под кружевными сводами мостов, а также с воды рассмотрите:

    • уютные набережные Коломны
    • Никольский морской собор
    • литературные места «Петербурга Достоевского»
    • знаменитое Семимостье, где нужно загадать желание
    • Храм Спас на Крови
    • Дом Зингера
    • Корпус Бенуа Михайловского дворца и Михайловский сад
    • Шереметьевский дворец
    • Марсово Поле и Летний сад
    • Инженерный замок и другие доминанты Петербурга

    А с помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице: от ярких исторических деталей до историй литературного Петербурга.

    Организационные детали

    • Прогулка проходит на 11-местном катере
    • Причал посадки и высадки находится в районе Фонтанки, вблизи метро Сенная площадь
    • Прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет работать аудиогид
    • Маршрут может быть скорректирован из-за погоды, городских перекрытий и других факторов, влияющих на безопасность пассажиров
    • В редких случаях недобора группы или переноса экскурсии мы предложим вам отправится на экскурсию на теплоходе или перенести прогулку на другое время, если вы хотите именно катер
    • Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 12 до 18 лет

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    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Основной1 200 ₽
    Детский до 12 лет1 000 ₽
    Дети до 3-х лет10 ₽
    Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На набережной р. Фонтанки
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.7
    Основано на 663 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Елизавета)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Елизавета)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Елизавета)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Елизавета)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Оксана)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Оксана)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Екатерина)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Екатерина)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Виктория)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Виктория)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Виктория)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Дмитрий)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Юлия)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Рафаэль)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Рафаэль)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Алена)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Tanya)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Киракосян)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Киракосян)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Киракосян)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Киракосян)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Киракосян)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Киракосян)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Киракосян)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Киракосян)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Киракосян)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Полина)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Полина)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Софья)На катере - по малым рекам и каналам Петербурга (Марина)
    Елизавета
    13 сен 2024
    Нам очень понравилась экскурсия, увидели много красивой архитектуры, полюбовались пейзажами👍🏻
    Нам очень понравилась экскурсия, увидели много красивой архитектуры, полюбовались пейзажами👍🏻Нам очень понравилась экскурсия, увидели много красивой архитектуры, полюбовались пейзажами👍🏻Нам очень понравилась экскурсия, увидели много красивой архитектуры, полюбовались пейзажами👍🏻Нам очень понравилась экскурсия, увидели много красивой архитектуры, полюбовались пейзажами👍🏻
    Наталья
    12 сен 2024
    Отличная экскурсия! Очень приятное компактное судно, удобные мягкие сидения, очень внятный и приятный диктор, громкость оптимальна. Было всего 9 пассажиров. Никакого рассинхрона с маршрутом не было. Приятные мягкие пледы в
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    наличии. Экскурсия ровно час, началась не в 17:30, как было заявлено, а в 17:45, но мне это было даже удобнее, так что недостатком не считаю. Возвращение в точку начала.
    Рекомендую. Волшебная атмосфера!

    В
    12 сен 2024
    Оперативность Афины помогла решить технические проблемы, возникшие при бронировании. Сама экскурсия прошла отлично! Спасибо! Все очень понравилось
    А
    12 сен 2024
    Катер не сравниться с теплохолами,в сто раз круче! рекомендую!аулиогид не всегда совпадает,но катание на катере превосходно!
    О
    12 сен 2024
    Это мой первый раз экскурсия на лодочке. Все отлично, хороший аудиогид: не бежит вперед!
    Это мой первый раз экскурсия на лодочке. Все отлично, хороший аудиогид: не бежит вперед!Это мой первый раз экскурсия на лодочке. Все отлично, хороший аудиогид: не бежит вперед!
    Виктория
    12 сен 2024
    Отличная экскурсия, удобный катер, аудиогид. Маршрут по всем центральным локациям!
    Екатерина
    11 сен 2024
    Маршрут хороший,но шли по каналам мы медленнее рассказа аудиогида. Он рассказывал часто о том,чего мы еще не видели. Связано это с загруженностью каналов,не более.
    А так все нормально.
    Маршрут хороший,но шли по каналам мы медленнее рассказа аудиогида. Он рассказывал часто о том,чего мы ещеМаршрут хороший,но шли по каналам мы медленнее рассказа аудиогида. Он рассказывал часто о том,чего мы еще
    В
    10 сен 2024
    Спасибо за экскурсию! Хороший маршрут и красивые виды. Пледы в наличии!
    Спасибо за экскурсию! Хороший маршрут и красивые виды. Пледы в наличии!Спасибо за экскурсию! Хороший маршрут и красивые виды. Пледы в наличии!Спасибо за экскурсию! Хороший маршрут и красивые виды. Пледы в наличии!
    В
    9 сен 2024
    По организации все четко: по времени, маршрут, чистое комфортное судно, бесплатные пледы, прекрасный вид на город.
    И
    9 сен 2024
    Аудиогид конечно рассказывает хорошо, не всегда успевает лодка за аудиогидом. Но больше всего смазывает настроение билетерша, совершенно не клиентоориентированный сотрудник, нигде не пояснено, что билеты нужно распечатать в кассе, на этапе посадки на лодку, было сильное желание развернуться и потребовать возврата денег! Крайне негативная девушка на посадке!
    О
    9 сен 2024
    Нежно люблю такие прогулки! Прекрасный Санкт-Петербург с воды! Спасибо, я получила удовольствие!
    Н
    9 сен 2024
    Супер
    Д
    8 сен 2024
    Прогулка топ!
    Рассказывает аудиогид, поэтому иногда рассинхрон.
    Прогулка топ!
    Юлия
    7 сен 2024
    Накануне с утра 6 сентября 2024г прислали адрес, я приехала туда на такси. В кассе мне сказали что надо ехать по другому адресу, я была против кататься на такси. Девочки
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    мне предложили за эту же цену катер вместо теплохода и я с радостью согласилась, так как катер это намного лучше. Было 6 человек. Гид онлайн это отдельная заслуга, рассказ про Неву, реки, каналы был познавательным, обширным. История была просто архитектуру, царей, поэтов и писателей была топ. Отдельное спасибо водителю судна. 1ч15 мин пролетели на ура. И спасибо Питеру за жаркий сентябрь +28,который я привезла из Сочи😅

    Накануне с утра 6 сентября 2024г прислали адрес, я приехала туда на такси. В кассе мне
    А
    6 сен 2024
    Много интересной информации, красивые виды. Очень прочувствовал дух города и его историю. Узнал много нового и интересного, теперь хочу жить в Питере)

    Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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