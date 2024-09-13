🌉 Уникальные виды с воды 🎧 Интересные факты с аудиогидом 🚤 Комфортабельный катер 📸 Отличные фотомоменты 🧳 Подходит для всех возрастов

Стройные набережные, ажурные мосты, легендарные дворцы и соборы - с воды вам откроются самые романтичные ракурсы Петербурга! Прогулка с аудиогидом пройдет на небольшом катере вместимостью до 11 человек: вы оцените

комфортабельность и мобильность судна, а его габариты позволят пройти даже под самыми низкими мостами города на Неве. Прогулка пройдет по самому "петербургскому маршруту": река Фонтанка - канал Грибоедова (полностью через Коломну) - река Мойка - река Фонтанка. Вы пройдете мимо живописных набережных, проскользнете под кружевными сводами мостов, а также с воды рассмотрите уютные набережные Коломны, Никольский морской собор, литературные места "Петербурга Достоевского", знаменитое Семимостье, где нужно загадать желание, Храм Спас на Крови, Дом Зингера, Корпус Бенуа Михайловского дворца и Михайловский сад, Шереметьевский дворец, Марсово Поле и Летний сад, Инженерный замок и другие доминанты Петербурга. А с помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице: от ярких исторических деталей до историй литературного Петербурга

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание водной прогулки

Прогулка на катере пройдет по самому «петербургскому маршруту»: река Фонтанка — канал Грибоедова (полностью через Коломну) — река Мойка — река Фонтанка. Вы пройдете мимо живописных набережных, проскользнете под кружевными сводами мостов, а также с воды рассмотрите:

уютные набережные Коломны

Никольский морской собор

литературные места «Петербурга Достоевского»

знаменитое Семимостье, где нужно загадать желание

Храм Спас на Крови

Дом Зингера

Корпус Бенуа Михайловского дворца и Михайловский сад

Шереметьевский дворец

Марсово Поле и Летний сад

Инженерный замок и другие доминанты Петербурга

А с помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице: от ярких исторических деталей до историй литературного Петербурга.

Организационные детали