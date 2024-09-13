Стройные набережные, ажурные мосты, легендарные дворцы и соборы - с воды вам откроются самые романтичные ракурсы Петербурга! Прогулка с аудиогидом пройдет на небольшом катере вместимостью до 11 человек: вы оцените
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:10, 19:30, 20:20, 20:30, 20:40, 21:30, 22:30
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Прогулка на катере пройдет по самому «петербургскому маршруту»: река Фонтанка — канал Грибоедова (полностью через Коломну) — река Мойка — река Фонтанка. Вы пройдете мимо живописных набережных, проскользнете под кружевными сводами мостов, а также с воды рассмотрите:
- уютные набережные Коломны
- Никольский морской собор
- литературные места «Петербурга Достоевского»
- знаменитое Семимостье, где нужно загадать желание
- Храм Спас на Крови
- Дом Зингера
- Корпус Бенуа Михайловского дворца и Михайловский сад
- Шереметьевский дворец
- Марсово Поле и Летний сад
- Инженерный замок и другие доминанты Петербурга
А с помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице: от ярких исторических деталей до историй литературного Петербурга.
Организационные детали
- Прогулка проходит на 11-местном катере
- Причал посадки и высадки находится в районе Фонтанки, вблизи метро Сенная площадь
- Прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет работать аудиогид
- Маршрут может быть скорректирован из-за погоды, городских перекрытий и других факторов, влияющих на безопасность пассажиров
- В редких случаях недобора группы или переноса экскурсии мы предложим вам отправится на экскурсию на теплоходе или перенести прогулку на другое время, если вы хотите именно катер
- Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 12 до 18 лет
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Основной
|1 200 ₽
|Детский до 12 лет
|1 000 ₽
|Дети до 3-х лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной р. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 43171 туриста
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 663 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елизавета
13 сен 2024
Нам очень понравилась экскурсия, увидели много красивой архитектуры, полюбовались пейзажами👍🏻
Наталья
12 сен 2024
Отличная экскурсия! Очень приятное компактное судно, удобные мягкие сидения, очень внятный и приятный диктор, громкость оптимальна. Было всего 9 пассажиров. Никакого рассинхрона с маршрутом не было. Приятные мягкие пледы в
В
Виктория
12 сен 2024
Оперативность Афины помогла решить технические проблемы, возникшие при бронировании. Сама экскурсия прошла отлично! Спасибо! Все очень понравилось
А
Анжелика
12 сен 2024
Катер не сравниться с теплохолами,в сто раз круче! рекомендую!аулиогид не всегда совпадает,но катание на катере превосходно!
О
Оксана
12 сен 2024
Это мой первый раз экскурсия на лодочке. Все отлично, хороший аудиогид: не бежит вперед!
Виктория
12 сен 2024
Отличная экскурсия, удобный катер, аудиогид. Маршрут по всем центральным локациям!
Екатерина
11 сен 2024
Маршрут хороший,но шли по каналам мы медленнее рассказа аудиогида. Он рассказывал часто о том,чего мы еще не видели. Связано это с загруженностью каналов,не более.
А так все нормально.
А так все нормально.
В
Виктория
10 сен 2024
Спасибо за экскурсию! Хороший маршрут и красивые виды. Пледы в наличии!
В
Валерия
9 сен 2024
По организации все четко: по времени, маршрут, чистое комфортное судно, бесплатные пледы, прекрасный вид на город.
И
Ирина
9 сен 2024
Аудиогид конечно рассказывает хорошо, не всегда успевает лодка за аудиогидом. Но больше всего смазывает настроение билетерша, совершенно не клиентоориентированный сотрудник, нигде не пояснено, что билеты нужно распечатать в кассе, на этапе посадки на лодку, было сильное желание развернуться и потребовать возврата денег! Крайне негативная девушка на посадке!
О
Ольга
9 сен 2024
Нежно люблю такие прогулки! Прекрасный Санкт-Петербург с воды! Спасибо, я получила удовольствие!
Н
Наталья
9 сен 2024
Супер
Д
Дмитрий
8 сен 2024
Прогулка топ!
Рассказывает аудиогид, поэтому иногда рассинхрон.
Рассказывает аудиогид, поэтому иногда рассинхрон.
Юлия
7 сен 2024
Накануне с утра 6 сентября 2024г прислали адрес, я приехала туда на такси. В кассе мне сказали что надо ехать по другому адресу, я была против кататься на такси. Девочки
А
Александр
6 сен 2024
Много интересной информации, красивые виды. Очень прочувствовал дух города и его историю. Узнал много нового и интересного, теперь хочу жить в Питере)
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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