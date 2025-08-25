Мои заказы

Сердце Петербурга: прогулка на катере по рекам и каналам города

Насладиться видами с воды без посторонних людей
Познакомьтесь с Петербургом с самой романтичной стороны — с воды.

Без толп туристов, под вашу музыку и с маршрутом, который охватывает всё главное: от уютных каналов до парадных фасадов дворцов. На борту — комфорт: пледы, музыка, посуда, тент от дождя и туалет. Вы наслаждаетесь городом, а мы отвечаем за комфорт.
5
3 отзыва
Сердце Петербурга: прогулка на катере по рекам и каналам города
Сердце Петербурга: прогулка на катере по рекам и каналам города
Сердце Петербурга: прогулка на катере по рекам и каналам города

Описание экскурсии

  • Аренда катера «Фиеста» — только для вашей компании.
  • Маршрут на 1 час по историческим каналам: Фонтанка, Крюков, канал Грибоедова, Мойка.
  • Увидите с воды:
    — старинные мосты и дворцы
    — набережные в золотом свете фонарей
    — потайные уголки, недоступные с суши.
  • Гибкое время прогулки — выберите день или вечер.
  • Комфорт на борту: тёплые пледы, стаканы/бокалы, столик, аудиосистема, туалет.
  • На случай дождя — прозрачный тент.

Организационные детали

  • Можно с детьми от 3 лет и с питомцами.
  • В случае шторма или запрета на выход маломерных судов прогулка будет перенесена.
  • Запрещены на борту красящие напитки и продукты (красное вино, облепиха, ягоды, морсы).
  • С вами будет опытный капитан. Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 480 туристов
Организовываем прогулки на катерах по рекам и каналам Петербурга с 2016 года. Нас выбирают за разнообразие маршрутов, прекрасное состояние судов и профессиональную команду капитанов. Мы покажем вам настоящий Петербург с воды!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Спасибо большое, чудесная поездка по каналам Санкт-Петербурга. Капитан замечательный, немного жаль, что из-за конфигурации катера нельзя было сесть на нос кораблика.
Спасибо большое, чудесная поездка по каналам Санкт-Петербурга. Капитан замечательный, немного жаль, что из-за конфигурации катера нельзяСпасибо большое, чудесная поездка по каналам Санкт-Петербурга. Капитан замечательный, немного жаль, что из-за конфигурации катера нельзя
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Благодарим капитана Никиту и организатора Анну за прогулку на катере. Нам очень понравился маршрут! Порекомендуем друзьям.
Вам был полезен этот отзыв?
А
все прошло хорошо, отличный катер
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Сердце Петербурга: прогулка на катере по рекам и каналам города»

На частном катере по рекам и каналам Петербурга
На катере
Аренда катера
Водные по каналу Грибоедова
1 час
749 отзывов
Индивидуальная
до 11 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды - аренда с капитаном
Начало: В каналах города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6667 ₽ за всё до 11 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
На катере
Аренда катера
Водные по каналу Грибоедова
1 час
134 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
Увидеть Северную столицу с воды и погрузиться в её историю
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 000 ₽ за всё до 10 чел.
Петербург с воды: индивидуальная экскурсия на катере с гидом
На яхте
На катере
Аренда катера
Водные по каналу Грибоедова
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
Петербург с воды: индивидуальная экскурсия на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
Завтра в 14:30
29 мая в 00:00
от 15 000 ₽ за человека
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
На катере
Аренда катера
2 часа
3 отзыва
Аудиогид
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15 980 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
-5%
до 31 мая
от 8265 ₽ за экскурсию