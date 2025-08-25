Познакомьтесь с Петербургом с самой романтичной стороны — с воды.
Без толп туристов, под вашу музыку и с маршрутом, который охватывает всё главное: от уютных каналов до парадных фасадов дворцов. На борту — комфорт: пледы, музыка, посуда, тент от дождя и туалет. Вы наслаждаетесь городом, а мы отвечаем за комфорт.
Описание экскурсии
- Аренда катера «Фиеста» — только для вашей компании.
- Маршрут на 1 час по историческим каналам: Фонтанка, Крюков, канал Грибоедова, Мойка.
- Увидите с воды:
— старинные мосты и дворцы
— набережные в золотом свете фонарей
— потайные уголки, недоступные с суши.
- Гибкое время прогулки — выберите день или вечер.
- Комфорт на борту: тёплые пледы, стаканы/бокалы, столик, аудиосистема, туалет.
- На случай дождя — прозрачный тент.
Организационные детали
- Можно с детьми от 3 лет и с питомцами.
- В случае шторма или запрета на выход маломерных судов прогулка будет перенесена.
- Запрещены на борту красящие напитки и продукты (красное вино, облепиха, ягоды, морсы).
- С вами будет опытный капитан. Перед посадкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 480 туристов
Организовываем прогулки на катерах по рекам и каналам Петербурга с 2016 года. Нас выбирают за разнообразие маршрутов, прекрасное состояние судов и профессиональную команду капитанов. Мы покажем вам настоящий Петербург с воды!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо большое, чудесная поездка по каналам Санкт-Петербурга. Капитан замечательный, немного жаль, что из-за конфигурации катера нельзя было сесть на нос кораблика.
Н
Благодарим капитана Никиту и организатора Анну за прогулку на катере. Нам очень понравился маршрут! Порекомендуем друзьям.
А
все прошло хорошо, отличный катер
