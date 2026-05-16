В Эрмитаже хранится одна из самых значительных коллекций испанской живописи за пределами Пиренейского полуострова.
И вы отправитесь в путешествие по ней сквозь века — от суровых средневековых алтарей до утончённых портретов Золотого века и прорывов к реализму.
Описание билета
В ваших наушниках — целая эпоха испанского искусства:
- Вы станете свидетелем напряжённого диалога между апостолами Петром и Павлом на полотне Эль Греко.
- Почувствуете драматизм сцен мученичества кисти Хусепе де Риберы и Франсиско Рибальты.
- Оцените, как Бартоломе Эстебан Мурильо наполняет евангельские сцены теплотой и бытовыми деталями, превращая Мадонн в прелестных севильянок.
- Познакомитесь с властным фаворитом графом-герцогом Оливаресом через проницательный взгляд Веласкеса.
- Заглянете в душу актрисы Антонии Сарате на пронзительном портрете работы Франсиско Гойи.
- Увидите, как Луис де Моралес, прозванный «Божественным», пишет одухотворённую скорбь в «Богоматери с младенцем», где игрушка-прялка напоминает о будущем кресте.
- Рассмотрите, как Франсиско де Сурбаран создаёт удивительно сдержанный и монументальный образ юной Девы Марии за молитвой.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет.
- Вам потребуются гаджет с доступом в интернет и приложением Telegram и наушники.
- После бронирования мы пришлём вам ссылку на доплату. А затем в Telegram-боте откроется доступ к экскурсии на один аккаунт. Доступ останется навсегда, дата бронирования значения не имеет.
- Билеты в Эрмитаж нужно купить самостоятельно — 700 ₽ за чел., есть льготы.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 14610 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
