Прикоснитесь к блистательному миру наследия и искусства в Золотой кладовой Эрмитажа! Здесь вас ждут изысканные украшения, редчайшие артефакты и шедевры ювелирного мастерства, созданные в разные эпохи и культурах.
Эта экскурсия подарит возможность увидеть красоту вблизи, узнать истории и легенды, которые за ней стоят.
Описание билетаСокровища древности и искусства в Государственном Эрмитаже Погрузитесь в мир роскоши и великолепия, созерцая уникальные экспонаты из золота, серебра и драгоценных камней. Вас ждут шедевры ювелирного мастерства разных эпох и культур, от античных украшений до изделий знаменитых русских мастеров. Экскурсия позволит вам прикоснуться к истории великих цивилизаций, почувствовать атмосферу таинственности и очарования древних артефактов. Вы узнаете интересные факты о создании и значении каждого экспоната, услышите увлекательные истории и легенды, связанные с ними. Продолжительность экскурсии: около часа, после экскурсии в Золотой кладовой. Вы можете самостоятельно осмотреть Эрмитаж и посетить те залы, которые Вам интересны. Входной билет в Эрмитаж включен, как и входной билет и экскурсия по Золотой кладовой, покупать билеты не требуется. Приглашаем вас совершить путешествие в мир красоты и богатства вместе с нами! Важная информация:
- В целях безопасности Государственный Эрмитаж не допускает проход на территорию музея с габаритными сумками, чемоданами, рюкзаками и прочим багажом: только небольшие дамские или мужские сумки.
- В стоимость экскурсии включен входной билет в Главное здание Эрмитажа, покупать дополнительный билет не требуется, после экскурсии в Золотой кладовой Вы можете оставаться в Эрмитаже и самостоятельно смотреть интересующие Вас залы.
- Фото и видео сьемка в Золотой кладовой не допускается.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотая кладовая Государственного Эрмитажа - с экскурсией
- Главное здание Зимнего Дворца (Эрмитажа) - свободное посещение
Что включено
- Входной билет: Главный музейный комплекс
- Экскурсия с гидом: по Золотой кладовой. /nНа объектах повышенной охраны работают ТОЛЬКО сотрудники Эрмитажа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Государственный Эрмитаж
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
31 окт 2025
Очаровательная атмосфера царит среди золота и камней, проводит гид музея, на такие обьекты не пускают гидов с улицы, рассказ интересный.
Е
Екатерина
24 окт 2025
Величественно и восхитительно одновременно
О
Ольга
10 окт 2025
Незабываемое путешествие в историю ювелирного дела, гордость за нашу страну!
О
Олег
1 окт 2025
Узнал много нового о русской культуре и искусстве.
О
Олеся
21 сен 2025
Музей просто великолепен, организация на высоте.
М
Мария
20 сен 2025
Впечатляет разнообразие стилей и эпох, мы очень довольны, в самом Эрмитаже уже бывали.
Н
Нелля
19 сен 2025
Все прошло отлично, спасибо.
С
Светлана
11 сен 2025
Ювелирные шедевры потрясают своей изысканностью.
Т
Татьяна
4 сен 2025
Яркое впечатление останется надолго.
Е
Екатерина
3 сен 2025
Советую посетить каждому ценителю прекрасного, сюда просто так не попасть, поэтому позаботиться лучше заранее!!
Е
Елизавета
1 авг 2025
Потрясающая коллекция драгоценностей! мы уже бывали в Эрмитаже, а в кладовую все никак не могли попасть, и вот тут нам улыбнулась удача, мы в восторге!
Н
Надежда
21 июл 2025
Настоящее погружение в мир роскоши и искусства, после экскурсии еще сами ходили долго по Эрмитажу.
А
Арина
1 июл 2025
Удивительные ювелирные изделия, захватывают дух!
Д
Даня
22 июн 2025
Прекрасно организованная экспозиция, удобно осматривать экспонаты.
О
Ольга
18 июн 2025
Очень познавательно и эстетически приятно, координатор Екатерина многое нам сообщила про Эрмитаж до входа, видно, что человек на своем месте.
